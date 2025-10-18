English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Govt Employees: ఉద్యోగులకు మరో తీపికబురు..పీఆర్సీ, డీఏ విడుదలకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్‍!?

Govt Employees: ఉద్యోగులకు మరో తీపికబురు..పీఆర్సీ, డీఏ విడుదలకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్‍!?

AP Govt DA Arrears: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉద్యోగులు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న తీపికబురు రానే వచ్చింది. గత రాష్ట్ర మంత్రివర్గ కేబినెట్ భేటీ సందర్భంగా ఈ శుభవార్త వస్తుందని భావించినా.. ఆఖరి క్షణంలో ఇది వాయిదా పడింది. కానీ, ఇప్పుడు దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పాలని కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 18, 2025, 02:50 PM IST

Trending Photos

Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
5
Motorola Edge 60
Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
6
EPS Pension
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
6
pension hike
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
Govt Employees: ఉద్యోగులకు మరో తీపికబురు..పీఆర్సీ, డీఏ విడుదలకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్‍!?

AP Govt DA Arrears: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉద్యోగులు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న తీపికబురు రానే వచ్చింది. గత రాష్ట్ర మంత్రివర్గ కేబినెట్ భేటీ సందర్భంగా ఈ శుభవార్త వస్తుందని భావించినా.. ఆఖరి క్షణంలో ఇది వాయిదా పడింది. కానీ, ఇప్పుడు దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పాలని కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఆర్థికశాఖ ఉన్నతాధికారులతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్ తుది చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. ఆ వెంటనే రేపటిలోగా ఈ ప్రకటనను సీఎం చంద్రబాబు చేయబోతున్నారని తెలుస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

వైసీపీ సర్కార్ తరహాలోనే రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైనా కూడా ఉద్యోగుల బకాయిలు అలాగే ఉన్నాయి. దీంతో పాటు పీఆర్సీ ప్రకటన, ఇతర ఆర్ధిక ప్రయోజనాలతో పాటు కమిషనర్ నియామకం, హెల్త్ కార్డుల వంటి అంశాలను పెండింగ్‌లో పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఇలాంటి వాటిపై ఉద్యోగుల్లో అసంతృప్తి అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. వీటన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని దసరా సందర్బంగా వాటిని ప్రకటించాలని ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేసినా.. ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన రాలేదు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వంపై మరితం అసంతృప్తి పెరిగిపోతుంది. 

 ఉద్యోగుల బకాయిలను తీర్చే క్రమంలో శనివారం సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన అమరావతి సచివాలయంలో సీఎం విజయానంద్, ఆర్థికశాఖతో పాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులతో భేటీ అయ్యారు. ఉద్యోగులకు పెండింగ్ ఉన్న బకాయిలపై చర్చించగా.. 5 బకాయిలు ఉన్నట్లు తేల్చారు. దీంతో పాటు పీఆర్సీ ప్రకటన, అది లేకపోతే కనీసం ఐఆర్ ప్రకటన చేయాల్సిందేనని ఉద్యోగులు ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆర్థికశాఖతో సీఎం చంద్రబాబు చర్చలు జరుపుతున్నారు. 
 
ఇప్పటివరకు పెండింగ్‌లో ఉన్న డీఏల్లో ఒక్కటి విడుదల చేసినా.. దానికి రూ. 164 కోట్ల ఖర్చు అవుతుందని ఆర్థికశాఖ అధికారులు నివేదించారు. ఈ క్రమంలో డీఏతో పాటు మరోక అంశంపైనా కూటమి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వీటన్నింటికి ఎంత బడ్జెట్ అవుతుందనే క్లారిటీ వస్తే ప్రభుత్వం ఈ అంశాలపై సానుకూలంగా స్పందించే అవకాశం ఉంది. ఈ వివరాలను అధికారులు రేపటిలోగా సీఎం చంద్రబాబుకు సమర్పిస్తారు. ఈ క్రమంలో దీపావళి ముందే ఈ శుభవార్త ఉద్యోగుల చెవిన పడే అవకాశం కనిపిస్తుంది. 

Also Read: Nagarjuna Akkineni: "శోభిత నా కోడలు కాదు.." కుండబద్ధలు కొట్టిన నాగార్జున.. షాక్‌లో అక్కినేని ఫ్యాన్స్!

Also Read: Jio Phone: రూ.799 ధరకే జియో కొత్త ఫోన్..7 రోజులు ఛార్జింగ్ అవసరమే లేదు..ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

govt employeesEmployeesCPS EmployeesAPGAI EmployeesGovt Of Andhra Pradesh

Trending News