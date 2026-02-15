Govt Holiday 2026: రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవు.. జీవో విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం..!

Maha Shivaratri Holiday 2026: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎగిరిగంతేసే వార్త. ఇప్పటికే మహా శివరాత్రికి రెండ్రోజుల సెలవులు కలిసిరాగా.. అదనంగా మరో సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. మహా శివరాత్రి పర్వదినం ఆదివారం రోజున వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో సోమవారం అనగా ఫిబ్రవరి 16న.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆప్షనల్ హాలిడేగా ప్రకటించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఈ మేరకు సాధారణ పరిపాలనా శాఖ జీవో విడుదల చేసింది. శివరాత్రి భక్తులు జాగారం చేయనున్న కారణంగా మరునాడు సెలవు తీసుకునేలా ప్రభుత్వం ఈ అవకాశాన్ని కల్పించింది.
హిందువుల పెద్ద పండుగల్లో మహా శివరాత్రి ఒకటి. ఈ శివరాత్రి పండగను తెలుగు ప్రజలు చాలా భక్తిశ్రద్దలతో జరుపుకుంటారు. శివుడికి ఎంతో ప్రీతికరమైన రోజు మహా శివరాత్రి. పార్వతీదేవిని శివుడు పెళ్లాడిన రోజునే ఈ పండుగగా చెబుతుంటారు. ఈ రోజున శివుడిని భక్తి, పూజలతో కొలిస్తే అంతా మంచి జరుగుతుందని నమ్ముతారు. ఈ ఏడాది అలాంటి పవిత్రమైన రోజు ఫిబ్రవరి 15న వచ్చింది. శివరాత్రి రోజున కొందరు శివాలయాలకు వెళుతుంటారు. ఆ పరమశివుడికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన ఈరోజు జాగరణ చేస్తే ఆశిస్సులు లభిస్తుంటాయని నమ్ముతారు. అందుకే ఈరోజు రాత్రంతా మెలకువగా ఉంటారు. అలాంటప్పుడు ఉద్యోగులు తర్వాత రోజు విధులకు హాజరవ్వడం కష్టం. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని సోమవారం కూడా ఐచ్చిక సెలవు (ఆప్షనల్ హాలిడే) ప్రకటించింది ఏపీ ప్రభుత్వం. అంటే కావాలనుకుంటే శివరాత్రి తర్వాత రోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సెలవు తీసుకోవచ్చు. వేతనంతో కూడిన సెలవు లభిస్తుందన్నమాట.
సోమవారం సెలవుతో ఈ శివరాత్రికి వరుసగా మూడ్రోజులు సెలవులు ఇచ్చినట్లు అయ్యింది. అయితే కేవలం ఏపీ సర్కార్ మాత్రమే ఫిబ్రవరి 16న ఆప్షనల్ హాలిడే ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం ఎలాంటి సెలవు ప్రకటించలేదు. ఏపీ ఉద్యోగులకు ఆప్షనల్ హాలిడే నేపథ్యంలో తమకు కూడా అలాంటి అవకాశం కల్పించాలని తెలంగాణ ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు. మరి ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి. ప్రస్తుతానికైతే తెలంగాణ ఉద్యోగులకు ఎలాంటి సెలవు లేదు.
ఇక మహా శివరాత్రి రోజున శివానుగ్రహం పొందాలంటే.. ఈ పవిత్రమైన రోజున ఉదయాన్నే తలస్నానం ఆచరించి రోజంతా ఉపవాసం ఉండాలని పండితులు చెబుతున్నారు. అలాగే రాత్రంతా నిద్ర పోకుండా లింగోద్భవ కాల పూజలు, జాగరణ చేస్తూ శివనామస్మరణ చేయాలన్నారు. శివునికి అత్యంత ప్రీతికరమైన మారేడు దళాలతో పూజించడం, పంచామృతాలతో అభిషేకం చేస్తే విశేష పుణ్యం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. అలాగే మాంసాహారం, మద్యానికి దూరంగా ఉండాలి. రోజంతా భక్తితో గడపాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
