/AP Govt Teachers: ప్రభుత్వ టీచర్లకు సీఎం చంద్రబాబు తీపి కబురు.. ఏం ప్రకటించారంటే?

Good News To Govt Teachers: ప్రభుత్వ టీచర్లు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న కీలక అంశంపై కూటమి ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఉద్యోగులకు ఊరట కలిగించేలా ప్రమోషన్లలో విషయంలో ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఏపీలో ప్రభుత్వ టీచర్ల ప్రమోషన్లకు కొత్త రూల్ తీసుకువచ్చింది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇకపై టీచర్లకు పదోన్నతుల్లో టెట్ (ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష) తప్పనిసరి చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
స్కూల్ అసిస్టెంట్, ప్రధానోపాధ్యాయులు గ్రేడ్-2 ప్రమోషన్లకు టెట్ తప్పనిసరిగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఒకటో తరగతి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి టీచర్లు ఉద్యోగంలో ఏ రోజు చేరినా సరే పదోన్నతులు (ప్రమోషన్) సమయంలో మాత్రం ఎన్సీటీఈ నిబంధనలు పాటించాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. ఏపీలో సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయుల కోసం టెట్కు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో ప్రభుత్వం గతేడాది అక్టోబర్లో విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే.
కొత్త రూల్తో ప్రభుత్వ టీచర్లకు సంబంధించిన ప్రమోషన్ల జాబితాలో టెట్ కాలమ్ ఉంచారు. కొత్తగా టెట్ కాలమ్ను సర్వీసులో ఉన్న స్కూల్ అసిస్టెంట్లు, ఎస్జీటీల సీనియారిటీ జాబితాలో చేరుస్తారు. సీనియారిటీ జాబితాలో టెట్ మార్కులు, ఏపీటెట్, సీటెట్లో అర్హత సాధించారా? లేదా? ఏపీటెట్లో ఏ పేపర్లో అర్హత సాధించారు? పేపర్-2లో అర్హత సాధించి ఉంటే సబ్జెక్టు, మాధ్యమం వివరాలను పొందుపర్చాలి ఉంది. సర్వీస్లో ఉన్న టీచర్లకు ప్రభుత్వం గతేడాది టెట్ రాసే అవకాశం ఇచ్చింది. దీంతో టీచర్ల ప్రమోషన్లలో ఎన్సీటీఈ నిబంధనలను ప్రస్తావించారు. గతేడాది సుప్రీంకోర్టు టీచర్లకు టెట్ అర్హత తప్పనిసరి అని తీర్పు ఇవ్వడంతో ఏపీలో కూడా టెట్ తప్పనిసరి చేస్తూ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
వారికి విదేశీ పర్యటన
ప్రమోషన్లలో కొత్త రూల్తోపాటు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులు అందుకున్న ఉపాధ్యాయులకు ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది. ఉత్తమ అవార్డులు అందుకున్న 31 మంది ఉపాధ్యాయులతోపాటు సీమ్యాట్ కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్ సతీష్రెడ్డికి ప్రభుత్వం విదేశీ పర్యటనకు ఎంపిక చేసింది. ఫిన్లాండ్లోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టుర్కు సందర్శనకు ప్రభుత్వం పంపించనుంది. ఉపాధ్యాయుల ఫిన్లాండ్ టూర్కు అనుమతిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆగస్టు 17 నుంచి 26వ తేదీ వరకు 31మంది టీచర్లు, సీమ్యాట్ కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్ సతీశ్రెడ్డి, పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా ఫిన్లాండ్ దేశంలో పర్యటిస్తారు.