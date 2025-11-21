Adabidda Nidhi: మహిళలకు చంద్రబాబు సర్కార్‌ మరో వరం.. నెలకు రూ.1,500

AP Govt Gift To Women: అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం మహిళలకు భారీ వరాలు ప్రకటిస్తోంది. ఇప్పటికే ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకం ప్రారంభించగా.. దీపం పథకం అందించింది. ఇప్పుడు మరో హామీ నిలబెట్టుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రతి నెలా మహిళలకు ఆర్థిక సహాయం ఇస్తామని ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్తో కూడిన ఎన్డీయే కూటమి హామీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఆ పథకన్ని అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేసింది.
అర్హులైన మహిళలకు ఆర్థిక సహాయం రూ.1,500 అందించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. నెల నెలకు రూ.1500 చొప్పున ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అందించనుంది. 'ఆడబిడ్డ నిధి' పథకం అమలుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి మహిళకు నెలకు రూ.1,500 ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అర్హులైన లబ్ధిదారుల డేటా పరిశీలన, బ్యాంక్ లింకేజీ ప్రక్రియ తుది దశలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆడబిడ్డ నిధి విడతల వారీగా అందించాలని భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే మొదటి విడత నిధుల విడుదల తేదీని ఏపీ ప్రభుత్వం అధికారికంగా త్వరలోనే ప్రకటించనున్నట్లు సమాచారం. 2024 ఎన్నికల ముందు చంద్రబాబు మహిళలకు నెలకు రూ.1,500 ఇస్తామని హామీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగా ఏపీ ప్రభుత్వం మహిళలకు ఆర్థిక సహాయం అందించనుంది. ఇప్పటికే మహిళలకు దీపం పథకం, ఉచిత బస్సు అమలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. మహిళా శక్తిలో భాగంగా ఈ పథకాన్ని కూడా ప్రారంభించనుంది. ఈ పథకం ప్రారంభించనుండడంతో మహిళలకు కొంత ఆర్థిక ఉపశమనం లభించనుంది. అయితే ఎప్పుడూ అమలు చేస్తారనేది ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. సంక్రాంతి సమయంలో ఆడబిడ్డ నిధి పథకం అమలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఏపీలో అతిపెద్ద పండుగ సంక్రాంతి కానుకగా ఆడబిడ్డ నిధి పథకం అమలు చేస్తారని చర్చ జరుగుతోంది.
