Ap Govt Has Given Good News To Fishing Families: రాష్ట్రంలోని మత్స్యకార కుటుంబాల సంక్షేమం కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మత్స్యకార భరోసా పథకాన్ని అమలు చేస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. సముద్రంపైనే ఆధారపడి జీవించే వేలాది మంది మత్స్యకారుల ఆర్థిక భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏటా చేపల వేట నిషేధ సమయంలో వారికి ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోంది. గతంలో ఉన్న సహాయాన్ని పెంచుతూ ప్రతి అర్హత కలిగిన మత్స్యకార కుటుంబానికి రూ. 20 వేలు అందించాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
చేపల పునరుత్పత్తి ప్రక్రియకు ఆటంకం కలగకుండా ఉండేందుకు.. సముద్ర సంపదను పరిరక్షించడానికి ప్రతి ఏడాది వేసవిలో 61రోజుల పాటు సముద్రంలో చేపల వేటను ప్రభుత్వం నిషేధించింది. ఏప్రిల్ 15వ తేదీ నుంచి జూన్ 14వ తేదీ వరకు ఈ నిషేధం అమల్లో ఉండనుంది. ఈ 61 రోజుల కాలంలో మత్స్యకారుల జీవనోపాధికి ఇబ్బంది కాకుండా ప్రభుత్వం అర్హులైన మత్స్యకార కుటుంబాలకు రూ. 20 వేల చొప్పున అందజేస్తుంది.
2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇవాళ్టి నుంచి అనగా ఏప్రిల్ 15వ తేదీ నుంచి జూన్ 14వ తేదీ వరకు సముద్రంలో చేపల వేటపై నిషేధం అమల్లో ఉంటుంది. దీంతో మత్స్యకారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం త్వరలో రూ. 20 వేలు జమ చేయనుంది. ప్రస్తుతం తీర ప్రాంత గ్రామాల్లో లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ జరుగుతోంది. అనంతరం మత్స్యశాఖ అధికారులు క్షేత్ర స్థాయిలో దరఖాస్తులను పరిశీలించి, అర్హులను గుర్తిస్తారు. ఎంపికైన వారి జాబితాను అందరికీ తెలిసేలా సచివాలయాల్లో ప్రదర్శిస్తారు. తుది జాబితా ఖరారైన తరువాత ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల కోసం నిధులను విడుదల చేస్తుంది.
ఇక ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అర్హులైన మత్స్యకారులు మత్స్యకార గుర్తింపు కార్డు, ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ పాస్ బుక్, బోటుకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ లేదా లైసెన్స్ పత్రాలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. 18 నుంచి 60 ఏళ్ల వయస్సు వారు ఈ పథకానికి అర్హులు. మత్స్యశాఖలో నమోదైన యాంత్రీకరణ, మోటరైజ్డ్ లేదా సంప్రదాయ పడవల్లో పనిచేసే కార్మికులు మరియు ఆ పడవ ఓనర్స్ అందరూ ఈ పథకానికి అర్హులు. కాగా గత ఏడాది దాదాపు 1.30 లక్షల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందజేసింది.
