Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /AP Govt: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇకపై మద్యం షాపులు, బార్ల వద్ద ఆ బోర్డులు పెట్టొద్దు!

AP Govt: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇకపై మద్యం షాపులు, బార్ల వద్ద ఆ బోర్డులు పెట్టొద్దు!

AP Govt: ఏపీ ప్రభుత్వం ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై నుండి రాష్ట్రంలోని మద్యం షాపులు, బార్ల వద్ద వివిధ మద్యం బ్రాండ్ల పేర్లతో ఉండే బోర్డులు, హోర్డింగులు, ప్లెక్సీల ఏర్పాటును నిషేధించింది. ప్రజారోగ్యం, సామాజిక శ్రేయస్సు దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 03, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:55 PM IST
AP Govt: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇకపై మద్యం షాపులు, బార్ల వద్ద ఆ బోర్డులు పెట్టొద్దు!
Image Credit: Ap Govt Key Decision Bans Advertising On Liquor At Retail Shops Bars (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fuel Prices Decrease: కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ గుడ్‌ న్యూస్‌.. పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, గ్యా
Petrol Diesel Decrease18 min ago
2
ap govt key decision38 min ago
3
Telangana Special TET40 min ago
4
pawan kalyan44 min ago
5
Vijay Antony1 hr ago