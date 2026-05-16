/AP Free Electricity: ఇకపై వారందరికీ ఉచిత విద్యుత్.. ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

AP BC Free Electricity Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సారథ్యంలోని కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. పేద వర్గాల ప్రజలకు మేలు జరిగేలా పలు పథకాలను అమలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఏపీ ప్రభుత్వం బీసీ వర్గాల సంక్షేమంకోసం ఉచిత విద్యుత్ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. రజకులు, స్వర్ణకారులు, నాయీబ్రాహ్మణులు, అత్యంత వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన అర్హులైన కుటుంబాలకు ఈ పథకం వర్తించనుంది.
అయితే వృత్తుల వారీగా ఉచిత విద్యుత్ కు సంబంధించిన వివరాలను పరిశీలిస్తే.. సెలూన్ షాపులకు నెలకు 200 యూనిట్లు, లాండ్రీ షాపులకు 150 యూనిట్లు, స్వర్ణకారులకు 100 యూనిట్లు, బీపీఎల్ కుటుంబాలకు 100 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. అర్హులు ఆధార్, రేషన్ కార్డు, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, విద్యుత్ బిల్లు, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సర్టిఫికేట్తో APSPDCL AE కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
అంతేకాకుండా అత్యంత వెనుకబడిన వర్గాల పరిధిలోకి వచ్చే దాసరి, దొమ్మర, జంగం, జోగి, దమ్మలి, ముత్యాలమ్మవాండ్లు తదితర 32 ఉప కులాలకు చెందిన లబ్ధిదారులకు ఎలాంటి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదని అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం కల్పించిన ఈ అవకాశాన్ని అర్హులైన వృత్తిదారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. కాగా ఏపీ సర్కార్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై రజకులు, స్వర్ణకారులు, నాయీబ్రాహ్మణులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
