AP Govt: ఏపీలో వారందరికీ గుడ్‌న్యూస్.. ఇకపై రూ. 33 వేలు కట్టాల్సిన పనిలేదు..!

Lorry's Fitness Fees Hike: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని లారీ యాజమానులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. సరుకు రవాణా వాహనాల ఫిట్‌నెస్ ఫీజులు పెంచుతూ కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ ఈ నెల 11న జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ను నిలిపివేస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం మెమో జారీ చేసింది. అయితే, తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు గతంలో ఉన్న పాత ఫిట్‌నెస్ ఫీజులనే వసూళ్లు చేయాలని పేర్కొంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 24, 2025, 04:37 PM IST

AP Govt: ఏపీలో వారందరికీ గుడ్‌న్యూస్.. ఇకపై రూ. 33 వేలు కట్టాల్సిన పనిలేదు..!

AP Govt Stops Lorrys Fitness Fees Hike: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని లారీ యాజమానులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. సరుకు రవాణా వాహనాల ఫిట్‌నెస్ ఫీజులు పెంచుతూ కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ ఈ నెల 11న జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ను నిలిపివేస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం మెమో జారీ చేసింది. అయితే, తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చే వరకు గతంలో ఉన్న పాత ఫిట్‌నెస్ ఫీజులనే వసూళ్లు చేయాలని పేర్కొంది.

కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ (MoRTH) ఈనెల 11న సరకు రవాణా వాహనాల ఫిట్‌నెస్ ఫీజులను పెంచుతూ ఒక నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. 20 ఏళ్లు దాటిన లారీలకు ఫిట్‌నెస్ ఫీజులు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఈ పెంపుతో లారీ యాజమానులు రూ. 33 వేల వరకు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఏపీ లారీ యాజమానుల సంఘం పాత వాహనాల ఫిట్నెస్ ఛార్జీల పెంపును నిరసిస్తూ సమ్మెకు దిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీగా పెంచిన టెస్టింగ్, ఫిట్నెస్ ఫీజులను వెంటనే తగ్గించాలని సంఘం డిమాండ్ చేసింది. ఈ పెంపు చిన్నతరహా సరుకు యాజమానులపై పెనుభారం మోపుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఇటీవల లారీ యాజమానుల సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఈశ్వరరావు.. ఈ అంశాన్ని సీఎం చంద్రబాబు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో ఈ అంశాన్ని పరిశీలించాలని రవాణాశాఖ అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. దీంతో సరుకు రవాణా వాహనాల ఫిట్నెస్ ఫీజులు పెంచుతూ కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ ఈనెల 11న జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ను నిలిపివేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెమో జారీ చేసింది. తదుపరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చే వరకు గతంలో ఉన్న పాత ఫిట్నెస్ ఫీజులనే వసూలు చేయాలని పేర్కొంది.

పెంచిన ఫిట్నెస్ ఫీజుల విషయంలో ఇతర రాష్ట్రాలు ఏం చేస్తున్నాయనేది అధ్యయనం చేసి, తగిన సూచనలతో రవాణాశాఖ కమిషనర్ నివేదిక అందజేయాలని రవాణాశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంటీ కృష్ణబాబు జారీ చేసిన మెమోలో పేర్కొన్నారు. తాజాగా నిర్ణయం పట్ల ఏపీ లారీ యాజమానుల సంఘం హర్షంవ్యక్తం చేసింది. సీఎం చంద్రబాబుకు, రవాణాశాఖ మంత్రి, ఉన్నతాధికారులకు లారీ అసోసియేషన్ సంఘం సభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Also Read: Ishan Kishan: శతకొట్టిన ఇషాన్ కిషన్.. కేవలం 33 బంతుల్లోనే సెంచరీ.. వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డు బద్దలు..!

Also Read: Honey For Babies: బీ కేర్‌ఫుల్.. మీ పిల్లలకు తేనె తినిపిస్తున్నారా..? చేతులు, కాళ్లు పడిపోవచ్చు..!

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ap governmentAp Transport DepartmentCM chandrababu naiduLorry Fitness FeesLorry Owners

