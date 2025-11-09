English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Govt: ఏపీలో పంట నష్టపోయిన రైతులకు రూ. 25 వేలు.. వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటన

AP Govt: ఏపీలో పంట నష్టపోయిన రైతులకు రూ. 25 వేలు.. వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటన

AP Govt Key Decision: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కూటమి సర్కార్ రైతులకు కీలక అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. రాష్ట్రంలో ఇటీవల మొంథా తుపాను ప్రభావంతో రైతులు సాగుచేసిన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో పంట నష్టపోయిన రైతులకు నష్టపరిహారం అందించేందుకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 9, 2025, 11:26 AM IST

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు మరోసారి బంపర్‌ ‌న్యూస్‌.. రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.?
5
Tomorrow School Holiday News
School Holiday: విద్యార్థులకు మరోసారి బంపర్‌ ‌న్యూస్‌.. రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.?
Business Ideas: మాజీ సీఎం పండిస్తున్న ఈ పంటకు మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్.. అర ఎకరంలో సాగు చేశారంటే.. అరకోటి పక్కా..!!
7
capsicum farming
Business Ideas: మాజీ సీఎం పండిస్తున్న ఈ పంటకు మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్.. అర ఎకరంలో సాగు చేశారంటే.. అరకోటి పక్కా..!!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం బాగలేదు, కుటుంబంలో ప్రశాంతత కరువు..!
5
today horoscope 9 november 2025
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం బాగలేదు, కుటుంబంలో ప్రశాంతత కరువు..!
Pawan Kalyan in Tirupati: కాలినడకన తిరుపతి మామండూరు అడవుల్లో పవన్ కళ్యాణ్.. ఫోటోలు వైరల్..
6
pawan kalyan
Pawan Kalyan in Tirupati: కాలినడకన తిరుపతి మామండూరు అడవుల్లో పవన్ కళ్యాణ్.. ఫోటోలు వైరల్..
AP Govt: ఏపీలో పంట నష్టపోయిన రైతులకు రూ. 25 వేలు.. వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటన

Andhra Pradesh Crop Loss Compensation: ఏపీ ప్రభుత్వం రైతులకు కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఇటీవల రాష్ట్రంలో మొంథా తుపాను ప్రభావంతో రైతులు సాగుచేసిన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతినగా.. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో స్వల్పంగా రైతులు సాగుచేసిన పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. అయితే, మొంథా తుపాను కారణంగా పంట నష్టపోయిన రైతులకు.. నష్టపరిహారం అందించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.

Add Zee News as a Preferred Source

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొంథా తుపాను కారణంగా వాటిల్లిన నష్టాన్ని పంటల వారీగా వివరాలను సేకరించింది. సుమారు రూ.5,245 కోట్ల మేర నష్టం నమోదైనట్లు అంచనా వేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం సాయం కోసం నివేదిక కూడా పంపింది. అదే సమయంలో పంట నష్టపోయిన రైతులకు ప్రతి హెక్టారుకు రూ.25 వేలు చొప్పున పరిహారం ఇవ్వనున్నట్లు వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వెల్లడించారు.

తుపాను వల్ల పంటలు కోల్పోయిన రైతులకు నష్టపరిహారాన్ని హెక్టారుకు రూ. 17 వేల నుంచి రూ. 25 వేలకు పెంచుతున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. అరటి పంటలకు అదనంగా రూ.10 వేలు కలిపి అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు. దెబ్బతిన్న కొబ్బరి చెట్లకు రూ.1500 చొప్పున పరిహారం ఇస్తామని చెప్పారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పంట నష్టంపై ఈ నెల 11 నాటికి 100 శాతం అంచనాలు సిద్ధమవుతాయన్నారు. రైతులకు సకాలంలో ఇన్‌ఫుట్ సబ్సిడీ అందిస్తామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు.

రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో మొంథా తుపాను కారణంగా పంట, ఆస్తి నష్టాలు జరిగాయి. ఇప్పటికే నష్టానికి సంబంధించిన నివేదికలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందించింది. నష్టపరిహారం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విన్నవించింది. ఈ క్రమంలో తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో క్షేత్ర స్థాయిలో జరిగిన నష్టాలను అంచనా వేయడానికి కేంద్ర హోంశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ పౌసుమి బసు నేతృత్వంలో ఏడుగురు సభ్యులతో కూడిన కేంద్ర బృందం.. సోమ, మంగళవారాల్లో (నవంబర్ 10, 11) తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించనున్నారు.

సోమవారం టీం వన్ బాపట్ల జిల్లాలో.. టీం టూ కృష్ణా, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు. అలాగే మంగళవారం టీం వన్ ప్రకాశం జిల్లాలో.. టీం టూ కోనసీమ జిల్లాలో పర్యటించి నష్టాల్ని స్వయంగా పరిశీలించడంతోపాటు తుపాను బాధితులతో నేరుగా మాట్లాడనున్నారు. 

Also Read: Anupama Parameswaran: షాకింగ్.. పోలీస్ స్టేషన్‌కి అనుపమ పరమేశ్వరన్.. గందరగోళంలో ఫ్యాన్స్..!  

Also Read: Bigg Boss: ఈ వారం బిగ్ బాస్‌లో డబుల్‌ ఎలిమినేషన్‌.. హౌస్‌ని వీడే మరో కంటెస్టెంట్‌ ఎవరంటే..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ap Govt Key DecisionsCrop loss compensationAp Crop LossAP farmersCrop Loss Compensation To Farmers

Trending News