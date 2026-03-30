AP Govt: పేదల సొంతింటి కల సాకారం.. నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2.5 లక్షల ఇళ్ల పంపిణీ..!

Andhra Pradesh: ఈరోజు ఏపీలోని పేదల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగు లాంటిది. సొంతిల్లు లేని పేదల కోసం కూటమి సర్కార్ మరో అడుగు ముందుకేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేడు రెండో విడత ఇళ్ల పంపిణీ చేపట్టనుంది. తిరుపతి జిల్లాలో జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొని గృహ ప్రవేశాలు చేయించనున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 30, 2026, 07:19 AM IST

CM Chandrababu To Inaugurate 2 Lakh Houses: ప్రతీ ఒక్కరికీ సొంతిల్లు ఉండాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తోన్న కూటమి సర్కార్.. మరోసారి సామూహిక గృహప్రవేశాల ద్వారా పేదలకు ఇళ్ల పంపిణీ చేపట్టనుంది. రెండో విడత ఇళ్ల పంపిణీలో భాగంగా ఇవాళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏకకాలంలో 2.5 లక్షల గృహ ప్రవేశాలను ఘనంగా నిర్వహించనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా పాల్గొని, లబ్ధిదారులతో గృహ ప్రవేశాలు చేయించనున్నారు. 

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ 21 నెలలో రెండోసారి ప్రభుత్వం ఇళ్ల పంపిణీ చేస్తోంది. గతేడాది నవంబర్‌లో రాయచోటి నుంచి 3 లక్షల ఇళ్లను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పేదలకు అప్పగించింది. రెండో విడతలో భాగంగా తిరుపతి సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గంలోని నాయుడపేట మండలం, పుదూరు గ్రామం నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1 లక్ష టిడ్కో ఇళ్లతో పాటు మరో 1.50 లక్షల ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు ముఖ్యమంత్రి పంపిణీ చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం పేదరిక నిర్మూలనకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన పీ4 కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి ఏడాదవుతున్న సందర్భంగా తిరుపతిలో నిర్వహించే వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన వివరాలు.. 
1. సీఎం చంద్రబాబు ఉదయం 10:00: అమరావతి నుంచి బయలుదేరుతారు. 

2. ఉదయం 11:50: సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గం, పుదూరుకు చేరుకుంటారు. 

3. ఉదయం 11:55: లబ్ధిదారులతో కలిసి టిడ్కో ఇళ్ల గృహ ప్రవేశాల కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. అనంతరం వారితో ముచ్చటిస్తారు. 

4. మధ్యాహ్నం 12:40: ప్రజావేదిక బహిరంగ సభలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు. 

5. మధ్యాహ్నం 2:40: స్థానిక నియోజకవర్గ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహిస్తారు. 

6. సాయంత్రం 4:35: తిరుపతికి చేరుకుంటారు. 

7. సాయంత్రం 4:45: పీ4 వార్షికోత్సవ సభలో పాల్గొంటారు. 

8. రాత్రి 8:50: కార్యక్రమాలు ముగించుకుని తిరిగి అమరావతికి చేరుకుంటారు.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

TIDCO housesMega House DistributionCM ChandrababuAP govtAndhra Pradesh

