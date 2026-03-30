AP Govt: పేదల సొంతింటి కల సాకారం.. నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2.5 లక్షల ఇళ్ల పంపిణీ..!

CM Chandrababu To Inaugurate 2 Lakh Houses: ప్రతీ ఒక్కరికీ సొంతిల్లు ఉండాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తోన్న కూటమి సర్కార్.. మరోసారి సామూహిక గృహప్రవేశాల ద్వారా పేదలకు ఇళ్ల పంపిణీ చేపట్టనుంది. రెండో విడత ఇళ్ల పంపిణీలో భాగంగా ఇవాళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏకకాలంలో 2.5 లక్షల గృహ ప్రవేశాలను ఘనంగా నిర్వహించనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా పాల్గొని, లబ్ధిదారులతో గృహ ప్రవేశాలు చేయించనున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ 21 నెలలో రెండోసారి ప్రభుత్వం ఇళ్ల పంపిణీ చేస్తోంది. గతేడాది నవంబర్లో రాయచోటి నుంచి 3 లక్షల ఇళ్లను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పేదలకు అప్పగించింది. రెండో విడతలో భాగంగా తిరుపతి సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గంలోని నాయుడపేట మండలం, పుదూరు గ్రామం నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1 లక్ష టిడ్కో ఇళ్లతో పాటు మరో 1.50 లక్షల ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు ముఖ్యమంత్రి పంపిణీ చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం పేదరిక నిర్మూలనకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన పీ4 కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి ఏడాదవుతున్న సందర్భంగా తిరుపతిలో నిర్వహించే వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన వివరాలు..
1. సీఎం చంద్రబాబు ఉదయం 10:00: అమరావతి నుంచి బయలుదేరుతారు.
2. ఉదయం 11:50: సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గం, పుదూరుకు చేరుకుంటారు.
3. ఉదయం 11:55: లబ్ధిదారులతో కలిసి టిడ్కో ఇళ్ల గృహ ప్రవేశాల కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. అనంతరం వారితో ముచ్చటిస్తారు.
4. మధ్యాహ్నం 12:40: ప్రజావేదిక బహిరంగ సభలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు.
5. మధ్యాహ్నం 2:40: స్థానిక నియోజకవర్గ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహిస్తారు.
6. సాయంత్రం 4:35: తిరుపతికి చేరుకుంటారు.
7. సాయంత్రం 4:45: పీ4 వార్షికోత్సవ సభలో పాల్గొంటారు.
8. రాత్రి 8:50: కార్యక్రమాలు ముగించుకుని తిరిగి అమరావతికి చేరుకుంటారు.
Also Read: Weather Update: ఏపీకి పిడుగుల హెచ్చరిక.. భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం.. ఈ జిల్లాల రైతులు, ప్రజలు జాగ్రత్త!
Also Read: Post Office Scheme: రూ. 12 వేలు కడితే.. మీ పర్స్లోకి రూ. 20 లక్షలు.. ఈ బంపర్ స్కీమ్ గురించి తెలుసా?
