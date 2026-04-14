Ap Govt: ఏపీలోని కూటమి సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రిటైర్ అయిన ఉద్యోగుల పెన్షన్ దరఖాస్తు విధానంలో కీలక మార్పులు చేసింది. ఇప్పటి వరకూ పెన్షన్ అప్లికేషన్స్‌ని ఆఫ్‌లైన్‌లో సమర్పించే విధానం అమల్లో ఉండగా.. మే 1వ తేదీ నుంచి ప్రాసెస్ అంతా ఆన్‌లైన్‌లోనే జరగనుంది. పెన్షన్ ప్రపోజల్స్, పెన్షన్ కేసుల ప్రాసెసింగ్‌‌ను మే 1 నుంచి.. నిధి పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 14, 2026, 07:08 AM IST

AP Pension Update: ఏపీలో పెన్షన్ పొందుతున్నవారికి బిగ్ అప్డేట్.. మే నుంచి అమల్లోకి కొత్త రూల్స్..!

AP Govt On Pension: ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రిటైర్ అయిన ఉద్యోగుల పెన్షన్ల మంజూరు ప్రక్రియలో జరుగుతున్న ఆలస్యాన్ని తగ్గించేందుకు ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. మే 1వ తేదీ నుంచి అన్ని రకాల పెన్షన్ కేసులను నిధి పోర్టల్ ద్వారా ప్రాసెస్ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆఫ్‌లైన్ అప్లికేషన్లకు ఏప్రిల్ 30వ తేదీతో ముగింపు పలికి.. మే 1వ తేదీ నుంచి కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయనుంది. నిధి పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే పెన్షన్ కేసుల పరిశీలనతో పాటుగా.. రిటైర్‌మెంట్ బెనిఫిట్స్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అమలు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైనాన్స్ డిపార్టుమెంట్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఇప్పటివరకు పెన్షన్ల ప్రపోజల్స్‌కు సంబంధించి ప్రస్తుతం పేపర్స్ రూపంలో మాత్రమే దరఖాస్తు విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. అయితే ఏప్రిల్ 30వ తేదీ వరకు మాత్రమే ఈ విధానంలో పెన్షన్ ప్రపోజల్స్‌ను అధికారులు అంగీకరిస్తారు. మే 1 నుంచి ఎటువంటి పేపర్ అప్లికేషన్లను స్వీకరించరు. మే ఒకటో తేదీ నుంచి పెన్షన్ దరఖాస్తులు అన్నీ కూడా ఆన్‌లైన్ విధానంలో నిధి పోర్టల్ ద్వారానే సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. 

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వివిధ శాఖల వద్ద పెండింగ్‌లో ఉన్న పేపర్ దరఖాస్తులను ఈ నెలాఖరులోపు సంబంధిత కార్యాలయాలకు అందజేయాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులలో స్పష్టం చేసింది. పెన్షన్ ప్రాసెసింగ్‌లో జాప్యాన్ని నివారించటంతో పాటుగా పారదర్శకత పెంచడం కోసమే ఈ డిజిటల్ విధానం తీసుకువస్తున్నారు.

అయితే ప్రస్తుత విధానంతో పోలిస్తే ఈ డిజిటల్ విధానంలో పెన్షనర్ ఫైల్ ఏ స్టేజ్‌లో ఉందో ఆన్‌లైన్‌లోనే తెలుసుకునే వీలుంది. అలాగే ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగే పని ఉండదు. డిజిటల్ విధానంలో వేగంగా ఆమోదం పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మధ్యవర్తుల ప్రమేయం ఉండదని అధికారులు చెప్తున్నారు. మరోవైపు మే ఒకటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చే కొత్త విధానంపై అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల హెచ్ఓడీలకు, జిల్లా అధికారులకు కీలక సూచనలు జారీ చేశారు. ఎవరైనా ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ దగ్గర పడినట్లైతే.. అలాంటి ఉద్యోగులు రిటైర్ కావటానికి ముందే వారి పెన్షన్ వివరాలను.. నిధి పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ నిర్ణయం వలన సాంకేతిక ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

