English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Tirupati: తిరుపతిలో రూ. 470 కోట్లతో ఇంటర్‌ మోడల్‌ బస్ టెర్మినల్.. ఈపీసీ విధానంలో నిర్మించాలని నిర్ణయం

Tirupati: శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుపతికి నిత్యం భారీగా భక్తులు తరలివస్తుంటారు. ఈ మేరకు భక్తులకు మెరుగైన వసతులు కల్పించేందుకు నగరంలో ప్రస్తుతం ఉన్న బస్టాండ్‌ స్థానంలో.. ఇంటర్ మోడల్‌ బస్‌ టెర్మినల్‌ ప్లాన్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా దీనికి సంబంధించి ముందడుగు పడింది. తిరుపతి ఇంటర్‌ మోడల్‌ బస్‌ టెర్మినల్‌‌కు ఈపీసీ విధానంలో నిర్మించాలని తేల్చారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 6, 2026, 06:52 PM IST

Trending Photos

Tirupati Inter Model RTC Bus Terminal: ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం తిరుపతిలో మరిన్ని మౌలిక వసతుల్ని పెంచేందుకు సిద్ధమైంది. తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు తిరుపతికి వస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతిలో మరిన్ని మౌలిక వసతుల్ని కల్పించే దిశగా ప్రణాళిక రూపొందించింది. తిరుపతిలో ప్రస్తుతం ఉన్న మెయిన్ బస్టాండ్ స్థానంలో కొత్తగా ఇంటర్‌ మోడల్‌ బస్‌ టెర్మినల్‌ నిర్మించాలని నిర్ణయం తీసుకోగా.. తాజాగా దీనికి సంబంధించి కీలక ముందడుగు వేసింది. తిరుపతి ఇంటర్‌ మోడల్‌ బస్‌ టెర్మినల్‌‌కు ఈపీసీ (ఇంజినీరింగ్, ప్రొక్యూర్‌మెంట్, కన్‌స్ట్రక్షన్‌) విధానంలో నిర్మించాలని తేల్చారు.

Add Zee News as a Preferred Source

తిరుపతిలో ప్రస్తుతం ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీకి చెందిన బస్టాండ్‌ స్థలంలో.. NHLML‌ (నేషనల్‌ హైవేస్‌ లాజిస్టిక్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ లిమిటెడ్‌) బస్‌ టెర్మినల్‌‌ను రూ. 470 కోట్ల అంచనాతో ప్లాన్ చేశారు. ఈ టెర్మినల్ నిర్మాణానికి సంబంధించి మూడు విధానాలను (బీవోటీ, హామ్, ఈపీసీ) అధ్యయనం చేశారు. వాటిలో ఈపీసీ బావుంటుందని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనల్ని కూడా పంపారు. తిరుపతి బస్టాండ్ నుంచి రైల్వే స్టేషన్, తిరుమల, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆలయాలకు వెళ్లే భక్తులకు ఈ టెర్మినల్ కీలకంగా మారింది. అందుకే దీనికి ఇంటర్‌ మోడల్‌‌గా పేరు పెట్టారు. ఇంటర్‌ మోడల్‌ బస్‌ టెర్మినల్‌ డీపీఆర్ తయారు చేసేందుకు రైట్స్ (రైల్‌ ఇండియా టెక్నికల్‌ అండ్‌ ఎకనమిక్‌ సర్వీస్‌ లిమిటెడ్‌)ను సలహా సంస్థగా నియమించారు.

ప్రస్తుతం ఉన్న తిరుపతి బస్టాండ్, డిపో కలిపి మొత్తం 13.18 ఎకరాల్లో ఉంది. ఇందులో 7.11 ఎకరాల్లో ఈ బస్ టెర్మినల్ ప్లాన్ చేశారు. రోడ్డు పక్కన ఉన్న 4.29 ఎకరాలను కమర్షియల్‌గా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. 99 సెంట్ల భూమిని రోడ్డు కోసం, 79 సెంట్ల భూమిని ఫ్లై ఓవర్ కోసం నిర్మించనున్నారు. బస్ టెర్మినల్‌లో పార్కింగ్ కోసం సెల్లార్‌లో రెండు అంతస్తులు ప్లాన్ చేశారు. 

ప్రస్తుత ప్లాన్ ప్రకారం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మొత్తం టెర్మినల్‌కు కేటాయిస్తారు. మొత్తం 98 ప్లాట్‌ఫామ్‌ల నిర్మాణం.. టెర్మినల్ ప్రాంగణంలో మరో 50 బస్సులు నిలిపేందుకు వీలుగా స్థలం కేటాయించనున్నారు. టెర్మినల్ గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌ పైన 10 అంతస్తులు నిర్మించి హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, డార్మెటరీలకు, మిగిలిన షాపులకు కేటాయిస్తారు. అంతేకాదు టెర్మినల్‌లోని 10వ ఫ్లోర్‌లో హెలీప్యాడ్ నిర్మించాలని ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. ఈ టెర్మినల్ నుంచి బస్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్‌ను కనెక్ట్ చేసేందుకు ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మించనున్నారు.  

Also Read: Education Kits: విద్యార్థులకు రేవంత్ సర్కార్ శుభవార్త.. 9.5 లక్షల మందికి ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్ కిట్స్

Also Read: Tim David: ఒక్క ప‌రుగు తేడాతో ప్ర‌పంచ రికార్డును కోల్పోయిన ఆర్సీబీ విధ్వంసకర ప్లేయర్ టిమ్ డేవిడ్‌..!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tirupati Inter Model Bus TerminalTirupatiAP govttirumalaRTC Bus Terminal

Trending News