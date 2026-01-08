Sick Room In AP Govt Schools: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, భద్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలను ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు ధీటుగా తీర్చిదిద్దే క్రమంలో ఏపీ కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా స్కూల్ క్యాంపస్లోనే తక్షణ వైద్య సహాయం అందేలా "సిక్ రూమ్స్" (Sick Rooms) ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టింది.
విద్యార్థులు పాఠశాలలో ఉన్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యానికి గురైనా లేదా ఆడుకునే సమయంలో గాయపడినా, తక్షణమే ప్రథమ చికిత్స అందించేందుకు ప్రతి స్కూల్లోనూ ఒక ప్రత్యేక వైద్య గదిని (సిక్ రూమ్) ఏర్పాటు చేయనుంది.
సిక్ రూమ్ - ప్రత్యేకతలు..
ఈ గదిలో ప్రథమ చికిత్స కిట్లు (First Aid Kits), అవసరమైన మందులు, ఇతర వైద్య పరికరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీనిని 'మెడికల్ లేదా నర్సు ఆఫీస్'గా కూడా పిలుస్తారు. ఒక్కో సిక్ రూమ్ ఏర్పాటు కోసం సర్వశిక్ష అభియాన్ ద్వారా రూ.5 లక్షల నిధులను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. తొలి విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 600 పాఠశాలల్లో ఈ సౌకర్యాన్ని కల్పించనున్నారు. తదుపరి విడతల్లో రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు దీనిని విస్తరిస్తారు.
కేవలం మందులు ఇవ్వడమే కాకుండా, విద్యార్థుల సమగ్ర ఆరోగ్య పరిస్థితిని పర్యవేక్షించేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. స్థానిక ఆసుపత్రుల సహకారంతో విద్యార్థులకు రెగ్యులర్ మెడికల్ టెస్టులు నిర్వహించి, ప్రతి విద్యార్థికి ఒక 'డిజిటల్ హెల్త్ ప్రొఫైల్' తయారు చేస్తారు.
టీచర్లు, ఆరోగ్య నిపుణులు, తల్లిదండ్రులతో కూడిన ఒక కమిటీ ఈ సిక్ రూమ్ నిర్వహణను పర్యవేక్షిస్తుంది. శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యం, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతపై విద్యార్థులకు ఇక్కడ నిపుణుల ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తారు.
గడువు ఎప్పటి వరకు?
ప్రభుత్వ లక్ష్యం ప్రకారం 2026 మార్చి నాటికి ఎంపిక చేసిన 600 పాఠశాలల్లో ఈ సిక్ రూమ్స్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇందుకోసం పాఠశాలల్లోని పెద్ద గదులను విభజించి, ఒక భాగాన్ని ప్రత్యేక వైద్య అవసరాల కోసం కేటాయిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే మధ్యాహ్న భోజనంలో మార్పులు, 'ముస్తాబు' వంటి కార్యక్రమాలతో పాఠశాలల రూపురేఖలు మారుస్తున్న ప్రభుత్వం, తాజా నిర్ణయంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల్లో మరింత భరోసా నింపింది.
