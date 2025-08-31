English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RTC Free Bus: ఏపీ ప్రభుత్వం మహిళలకు మరో శుభవార్త.. ఉచిత బస్సులో ఆ ఛాన్స్‌ కూడా!

Free Bus Scheme Implements In Ground Booking Also: అనేక ఆంక్షలు.. మెలికలతో అమలవుతున్న ఏపీ ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సులో ప్రభుత్వం వరుసగా ఆంక్షలు సడలిస్తోంది. తాజాగా మరో రెండు ఆంక్షలు ఎత్తివేస్తూ మహిళలకు ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 31, 2025, 12:24 PM IST

RTC Free Bus: ఏపీ ప్రభుత్వం మహిళలకు మరో శుభవార్త.. ఉచిత బస్సులో ఆ ఛాన్స్‌ కూడా!

RTC Ground Booking: తీవ్ర వివాదాల మధ్య అమలవుతున్న ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సులో ప్రభుత్వం మరో దిద్దుబాటు చర్య తీసుకుంది. ఇప్పటికే ఉచిత బస్సు పథకం అస్తవ్యస్తంగా అమలవుతుండడం.. చాలా మెలికలు పెట్టడంతో మహిళలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహిళలకు మరో అదనపు సౌకర్యం కల్పిస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ నిర్ణయంతో మహిళలకు కొంత ఊరట లభించనుంది. ఇకపై గ్రౌండ్‌ బుకింగ్‌ బస్సుల్లోనూ ఉచిత ప్రయాణం అమలు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: APSRTC Free Bus: ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సులో హోంమంత్రి ప్రయాణం.. మహిళలతో వీడియో వైరల్‌

స్త్రీ శక్తి పథకం పేరిట ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత బస్సు పథకం ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి అమలు చేస్తున్న విషం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం 5 రకాల బస్సుల్లో ఉచిత బస్సు పథకం అమలవుతోంది. ఇకపై గ్రౌండ్ బుకింగ్ ఉన్నవాటిలో కూడా మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కల్పించేలా అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు ఆ బస్సుల్లో అనుమతి ఇస్తూ ఆదేశాలు వచ్చాయి. కొన్ని బస్సులను కండక్టర్లు లేకుండా తక్కువ బస్టాండ్‌లలో మాత్రమే స్టాప్‌ ఉంటోంది. రెండు, మూడు బస్టాండ్లలో మాత్రమే ఆగే బస్సులకు ఆయా బస్టాండ్లలో మాత్రమే టికెట్లు జారీ (గ్రౌండ్ బుకింగ్) చేయనున్నారు. తాజా నిర్ణయంతో గ్రౌండ్‌ బుకింగ్‌ అమల్లోకి రావడంతో పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, ఎక్స్‌ప్రెస్‌ బస్సుల్లో ఇకపై మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించే అవకాశం లభించింది. ఈ నిర్ణయంతో మహిళలకు చాలా మేలు చేయనుంది.

Also Read: Nellore Politics: పదేళ్లు ఎమ్మెల్యేగా దోచుకున్నా సరిపోలేదా? టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు

సింహాచలంలో ఉచిత బస్సు
పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఉచిత బస్సు అమలు చేయడం లేదని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతుండడంతో ఆ విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం దిగి వచ్చింది. సింహచలం పుణ్యక్షేత్రాల్లో కూడా ఉచిత బస్సు పథకం అమలవుతుందని స్పష్టం చేసింది. సింహచలం కొండపైకి వెళ్లే సిటీ బస్సుల్లో స్త్రీశక్తి పథకం అమలు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ బస్సులకు ఘాట్ టోల్ ఫీజు వసూలు చేయకుండా మినహాయించాలని దేవస్థానం ఈవోకి ఆర్టీసీ అధికారులు లేఖ రాశారు. రాష్ట్రమంతటా 39 ఘాట్ రోడ్లపై బస్సులు తిరుగుతుండడంతో వీటన్నింటిలో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించేలా ఆదేశాలు ఇచ్చారు.

Also Read: YS Sharmila: విశాఖలోనే ఉన్న చంద్రబాబు, పవన్ దమ్ముంటే స్టీల్‌ప్లాంట్‌కు వెళ్లండి

వారిపై కేసు
ఇటీవల వైరల్‌గా మారిన బస్సులో మహిళతో వ్యక్తి గొడవపై ప్రభుత్వం స్పందించింది. ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కల్పించారని పేర్కొంటూ వారిద్దరిపై కేసు నమోదు చేశారు. బొబ్బిలి నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్తున్న ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సులో సీటు విషయంలో ఓ వ్యక్తి, మహిళ బూతులు తిట్టుకుంటూ తీవ్రంగా గొడవపడ్డారు. శుక్రవారం జరిగిన ఈ సంఘటన సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయిపోయింది. ఈ ఘటనపై స్పందించిన ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు పార్వతీపురం డిపో అధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

APSRTC Free Bus SchemeGround BookingwomenpassengersAPSRTC Ground Booking

