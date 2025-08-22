English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ap govt: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కూటమి ప్రభుత్వం కొత్త విమానాశ్రయాల నిర్మాణంపై దృష్టి పెట్టింది. ఈ మేరకు గురువారం జరిగిన కేబినెట్‌లో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 22, 2025, 12:18 PM IST

AP Govt Gives Green Signal to Airports: కొత్త విమానాశ్రయాల నిర్మాణంపై ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ఈ మేరకు గురువారం జరిగిన కేబినెట్‌లో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చిత్తూరు జిల్లాలోని కుప్పం, నెల్లూరు జిల్లాలోని దగదర్తిలో.. గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయాలు నిర్మించేందుకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. 

ఈ రెండు విమానాశ్రయాలను  ప్రైవేట్, పబ్లిక్ పార్టనర్‌షిప్ (పీపీపీ) విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రతిపాదించిన ముసాయిదా ఆర్ఎఫ్పీని మంత్రి మండలి ఆమోదించింది. అంతేకాకుండా  యుటిలిటీల బదిలీ ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం, హడ్కో రుణంతో భూ సేకరణ, ప్రతిపాదిత ఎయిర్‌పోర్టు కోసం మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ప్రతిపాదనలకు మౌలిక వసతులు, పెట్టుబడుల శాఖ ప్రతిపాదించగా కేబినెట్ ఆమోదించింది.

కుప్పం ఎయిర్‌పోర్టు కోసం 1200 ఎకరాలు, దగదర్తి ఎయిర్‌పోర్టు కోసం 1379.71 ఎకరాల భూమిని సేకరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. భూ సేకరణ ప్రక్రియ స్పీడప్ చేసి త్వరలో ఎయిర్‌పోర్టుల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించాలని కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తుంది.

అయితే దగదర్తిలో విమానాశ్రయానికి సంబంధించిన దామవరం, సున్నపుబట్టి గ్రామాల పరిధిలో ఇప్పటికే 669.12 ఎకరాలు సేకరించారు. మిగిలిన 710.59 ఎకరాలు సేకరించాల్సి ఉంది. భూసేకరణ ప్రక్రియ ఇప్పటికే తుది దశకు చేరుకోగా.. కోర్టు కేసులు కూడా కొలిక్కి వచ్చాయి. దీంతో త్వరితగతిన ఈ భూసేకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి.. రైతులకు పరిహారం అందించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఇదివరకు కుప్పంలో 2019లో శంకుస్థాపన జరిగినా పనులు ముందుకు సాగలేదు. కానీ ఇప్పుడు సీఎం చంద్రబాబు ఈ ప్రాజెక్టుపై దృష్టి పెట్టారు. ఎయిర్‌పోర్టు కోసం మొత్తం 1200 ఎకరాల భూమిని సేకరించాలని కూటమి సర్కార్ లక్ష్యం పెట్టుకుంది. నాలుగు నెలల్లో భూసేకరణ పూర్తి చేసి నిర్మాణం ప్రారంభించాలని భావిస్తున్నారు. 

అదే సమయంలో  మినీ విమానశ్రయాలు కూడా నిర్మించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. హెలి పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు హెలికాప్టర్ సేవలను మొదట ప్రయోగాత్మకంగా నడిపేందుకు ఏజెన్సీలను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ ఏజెన్సీల నుంచి వచ్చే ప్రతిపాదనలతో ఎక్కడెక్కడ హెలిప్యాడ్ లు ఏర్పాటు చేయాలో అనేదానిపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

ఏజెన్సీలు ముందుకొస్తే విశాఖపట్టణం, విజయవాడ, శ్రీశైలం, అరకులో మినీ విమానాశ్రయాలు నిర్మించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ మినీ ఎయిర్‌పోర్టుల్లో సాధారణ విమానాశ్రయాల్లో ఉండే అన్ని రకాల సౌకర్యాలను కల్పించనున్నారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

New Airports Approved In ApAp AirportsCM chandrababu naiduAP CabinetAP govt

