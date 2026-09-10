/AP Gurukul Student Murder: స్కూల్ సెలవు కోసం తోటి విద్యార్థిని చంపబోయి..బాలుర గురుకుల పాఠశాలలో ఘోరం!

AP Gurukul Student Murder News: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్నమయ్య జిల్లాలో విచిత్రమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. గ్యారంపల్లె గురుకుల పాఠశాల వసతి గృహంలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న ఇద్దరు విద్యార్థులు, తమతో పాటే ఒకే గదిలో నివాసముంటున్న మరో విద్యార్థిపై ఘాతుకానికి ఒడిగట్టారు. వారం రోజుల క్రితం అర్ధరాత్రి సమయంలో అందరూ నిద్రపోతున్న వేళ, పథకం ప్రకారం బాధిత విద్యార్థి ముఖంపై దిండు గట్టిగా నొక్కిపట్టారు. ఊపిరాడకుండా చేయడంతో పాటు గొంతు నులిమి ప్రాణాలు తీసేందుకు తీవ్రంగా యత్నించారు.
అకస్మాత్తుగా జరిగిన ఈ దాడితో దిగ్భ్రాంతికి గురైన బాధిత విద్యార్థి తన ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు తీవ్రంగా పెనుగులాడాడు. చివరకు నిందితుల పట్టు నుంచి చాకచక్యంగా తప్పించుకుని, కేకలు వేస్తూ గది బయటకు పరుగులు తీసి ప్రాణాలు దక్కించుకున్నాడు. ఈ ఘటనను పాఠశాల యాజమాన్యం వారం రోజుల పాటు గోప్యంగా ఉంచినప్పటికీ, విషయం లీక్ కావడంతో విద్యాశాఖ అధికారులు విచారణ చేపట్టి నిందితులైన ఇద్దరు విద్యార్థులకు టీసీలు (TCs) ఇచ్చి పంపించివేశారు.
గోప్యంగా ఉంచిన ఉపాధ్యాయులు..
తోటి విద్యార్థిని అంతమొందించేందుకు యత్నించిన ఈ తీవ్రమైన ఘటనను పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, యాజమాన్యం బయటకు పొక్కకుండా తొక్కిపెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి గానీ, పోలీసులకు గానీ సమాచారం ఇవ్వకుండా వారం రోజుల పాటు గోప్యంగా ఉంచారు. అయితే, ఈ దారుణం స్థానికంగా లీక్ కావడంతో చివరకు విద్యాశాఖ అధికారుల దృష్టికి చేరింది. సమాచారం అందుకున్న మండల విద్యాశాఖ అధికారి (ఎంఈవో) రెడ్డిబాషా బుధవారం పాఠశాలకు చేరుకుని ప్రత్యక్షంగా విచారణ చేపట్టారు.
పాత సంఘటనే ప్రేరణగా ఘాతుకం..
ఎంఈవో రెడ్డిబాషా పాఠశాల సిబ్బందిని, నిందితులైన విద్యార్థులను, బాధితుడిని వేర్వేరుగా విచారించడంతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులను పిలిపించి మాట్లాడారు. సుమారు రెండేళ్ల క్రితం ఇదే పాఠశాలలో ఒక విద్యార్థి అనుకోని పరిస్థితుల్లో మరణించగా, అప్పట్లో పాఠశాలకు కొన్ని రోజులు సెలవులు ప్రకటించారు. ఆ పాత సంఘటనను గుర్తుపెట్టుకున్న ఈ ఇద్దరు బాలురు, ఇప్పుడు కూడా ఎవరినైనా చంపేస్తే బడికి వరుసగా సెలవులు వస్తాయనే భావనతోనే ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లు విచారణలో అంగీకరించారు.
తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన..
తోటి విద్యార్థి ప్రాణాలకే ముప్పు తెచ్చిన సదరు ఇద్దరు విద్యార్థులకు పాఠశాల యాజమాన్యం బదిలీ సర్టిఫికెట్లు (టీసీలు) జారీ చేసి హాస్టల్ నుంచి తొలగించి ఇంటికి పంపించివేసింది. ఈ ఉదంతంపై సమగ్ర వివరాలతో కూడిన నివేదికను ఉన్నతాధికారులకు సమర్పించినట్లు ఎంఈవో తెలిపారు. పాఠశాలకు సెలవుల కోసం పసి మనస్సులు ఇంతటి దారుణమైన నేరానికి సిద్ధపడటం విద్యావర్గాలను, ఇతర విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. హాస్టళ్లలో ఉండే పిల్లల మానసిక స్థితిపై ఉపాధ్యాయులు నిరంతరం పర్యవేక్షణ ఉంచాలని తల్లిదండ్రులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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