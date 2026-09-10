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AP Gurukul Student Murder: స్కూల్ సెలవు కోసం తోటి విద్యార్థిని చంపబోయి..బాలుర గురుకుల పాఠశాలలో ఘోరం!

AP Gurukul Student Murder News: పాఠశాలకు సెలవులు కావాలనే విపరీతమైన కోరికతో ఒకే గదిలో ఉంటున్న రూమ్‌మేట్‌ను హత్య చేసేందుకు ఇద్దరు విద్యార్థులు కుట్ర పన్నిన దిగ్భ్రాంతికర ఘటన కంబంవారిపల్లి మండలం గ్యారంపల్లె గురుకుల పాఠశాలలో వెలుగుచూసింది. పాఠశాలలో ఎవరైనా చనిపోతే వరుస సెలవులు ఇస్తారనే పైశాచిక ఆలోచనతో అర్ధరాత్రి వేళ బాధిత విద్యార్థి ముఖంపై దిండుతో అదిమిపట్టి, గొంతు నులిమి చంపేందుకు ప్రయత్నించారు. బాధిత విద్యార్థి చాకచక్యంగా తప్పించుకోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 10, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:24 AM IST
AP Gurukul Student Murder: స్కూల్ సెలవు కోసం తోటి విద్యార్థిని చంపబోయి..బాలుర గురుకుల పాఠశాలలో ఘోరం!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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