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ఏపీలో భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

AP Rain Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాసులకు వాతావరణ శాఖ గుడ్  న్యూస్ చెప్పింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఓ మోస్తరు వర్షాలు మాత్రమే కురుస్తున్నాయి. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో రాయలసీమ వంటి ప్రాంతాల్లో సరిగా వర్షాలు పడలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఐఎండీ ఏపీకి చల్లని కబురు చెప్పింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:30 AM IST
ఏపీలో భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
Image Credit: AP Rain Alert (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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