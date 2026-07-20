/ఏపీలో భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Red Alert for Andhra Pradesh: ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో నేడు భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇవాళ శ్రీకాకుళం, అల్లూరి సీతారామరాజు మన్యం, పోలవరం, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, నంద్యాల, తిరుపతి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
తీరం వెంబడి 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు..
అలాగే కోస్తాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
మరోవైపు ఎల్ నినో ప్రభావంతో ఈసారి తక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుందని వాతావరణ శాఖ తేల్చి చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి లోటు వర్షపాతంపై సమీక్ష నిర్వహించారు.
ఈ సమావేశంలో రైతులకు నిరంతర సాంకేతిక సలహాలు అందిస్తూ, వరి వంటి ఎక్కువ నీరు అవసరమైన పంటలకు బదులు.. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగును ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయించారు. అలాగే తక్కువ కాలపరిమితి పంటలు, నీరు తక్కువగా అవసరమయ్యే పంటలు వేసుకోవాలని ప్రజలకు సూచనలు చేశారు.
ఆల్మట్టీకి వరద తాకిడీ..
మరోవైపు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎగువనున్న కీలమైన ఆల్మట్టి డ్యాంకు మళ్లీ వరద మొదలైంది. దాని నదీ పరివాహాక ప్రాంతాల్లో మూడు రోజులుగా వర్షాలు పడుతుండటంతో...రైతుల్లో మళ్లీ ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రాజెక్టుల్లో పెద్దగా నీరు లేకపోయినా...ఎగువన వర్షాలతో కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టికి మళ్లీ ఇన్ ఫ్లో పెరిగింది. వర్షాలతో డ్యాంలోకి దాదాపు 100 TMCల వరద నీరు వచ్చి చేరింది. పశ్చిమ కనుమల్లో మళ్లీ వర్షాలు పడుతుండటంతో...రోజుకు 50వేల క్యూసెక్కుల వరద కొనసాగుతోంది. దీంతో ఆల్మట్టి డ్యాం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం...123 TMCలు కాగా...ప్రస్తుతం 100TMC వాటర్ నిల్వ ఉంది. వర్షాలు ఇలాగే పడితే...రెండు రోజుల్లో డ్యాం నిండే అవకాశం ఉంది.
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