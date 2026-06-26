Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /AP Rain Alert: ఏపీ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్..నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు..ఏయే జిల్లాల్లో వర్షసూచన ఉందంటే?

AP Rain Alert: ఏపీ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్..నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు..ఏయే జిల్లాల్లో వర్షసూచన ఉందంటే?

AP Heavy Rain Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని.. అందుకు తగ్గట్టు ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని తెలియజేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 26, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:53 PM IST
AP Rain Alert: ఏపీ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్..నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు..ఏయే జిల్లాల్లో వర్షసూచన ఉందంటే?
Image Credit: Source: Zee TeluguSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Save The Tigers Season 4: సేవ్ ది టైగర్స్ సీజన్ 4కి రంగం సిద్ధం.. స్టార్ హీరో ఎంట్రీ
Save The Tigers Season 46 min ago
2
Andhra Pradesh weather13 min ago
3
Uttar Pradesh37 min ago
4
FIFA World Cup 202640 min ago
5
Sach1 hr ago