Pudi Srihari: వైఎస్ జగన్ సీపీఆర్వో పూడి శ్రీహరికి బిగ్ రిలీఫ్.. బెయిల్ జారీ చేసిన ఏపీ హైకోర్టు..

Ap high court grants bail to pudi Srihari on social media controversy posts: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు సమ్మర్ లో మరింత హీటెక్కిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే వైసీపీ వర్సెస్ కూటమి ప్రభుత్వాల మధ్య ఆరోపణల పర్వం కొనసాగుతుంది. మొత్తంగా వైసీపీ తమను అక్రమ అరెస్టులు, కేసులతో ప్రభుత్వం తమ నోరు నొక్కలేదని మండిపడుతున్నారు. ప్రజలకు ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన సూపర్ సిక్స్ హమీలపై నిలదీస్తునే ఉంటామన్నారు. ఇటీవల వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి పూడి శ్రీహరికి ఏపీ హైకోర్టు బెయిల్ ను మంజురుచేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో 41 ఏ నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు పిలిచింది. నల్లపాడు పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసు విచారణలోఏపీ హైకోర్టు పూడీ శ్రీహరికి బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చింది.
దీనితో పాటు గుంటూరు కోర్టులో కూడా పూడీశ్రీహరికి బిగ్ రిలీఫ్ లభించింది. కొత్త పేటలో పీఎస్ లో నమోదైన కేసులో బెయిల్ వచ్చింది. నోటీసులు ఇచ్చి విచారించాలని స్పష్టం చేసింది. తనపై గుంటూరు జిల్లా నల్లపాడు, కొత్తపేట పీఎస్ లలో నమోదైన కేసుల్ని కొట్టేయాలని కోరుతూ ఏపీ హైకోర్టు ఈ వ్యాజ్యాలు తేలే వరకు ఈకేసుల్లో తదుపరి చర్యలను నిలిపివేయాలని మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఒకే అంశంకు సంబంధించి అనేక ఎఫ్ఐఆర్ లు నమోదుకు అవసరంలేదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో బెయిల్ తర్వాత పూడి శ్రీహరి మాట్లాడుతూ తనను అరెస్ట్ చేయడం చాలా బాధ కల్గించిందన్నారు. తన 40 ఏళ్లలో ఏ రోజు పోలీసుల దగ్గరకు కానీ కోర్టు మెట్లను కానీ ఎక్కలేదన్నారు.
రెండు వారాలకు పైగా కొనసాగిన అరెస్ట్ ల పరంపర కొనసాగుతుందన్నారు. ఎవరో సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడితే అందరు తనను బాధ్యుడ్ని చేయడం ఏంటని పూడి శ్రీహరి మండిపడ్డారు. తనకు ఆవేశం, కోపం కన్నా బాధ ఎక్కువగా ఉందని పూడీ శ్రీహరి తన మనసులోని మాటలను బైటపెట్టారు.
