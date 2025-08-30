APSRTC Free Bus: ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సులో హోంమంత్రి ప్రయాణం.. మహిళలతో వీడియో వైరల్‌

APSRTC Free Bus: మహిళలకు ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారుతోంది. మహిళలు, పురుషులు బస్సులో పరస్పరం దాడి చేసుకుంటూ.. బూతులతో రెచ్చిపోతున్న వేళ హోంమంత్రి ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేశారు. పల్లె వెలుగు బస్సు ఎక్కి మహిళలతో కలిసి ప్రయాణించారు. ఈ సందర్భంగా జీరో బస్సు టికెట్ పొంది ఆనందంగా మీడియాకు చూపించారు. మహిళలతో ఆమె చేసిన సందడి వైరల్గా మారింది.
Also Read: KTR Emotional: ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్పై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ భావోద్వేగ ప్రసంగం
అనకాపల్లి జిల్లా వేంపాడు టోల్ ఫ్లాజా సమీపంలోని భారతీ కన్వెన్షన్లో శనివారం స్త్రీ శక్తి కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత వేంపాడు టోల్ ఫ్లాజా నుంచి అడ్డురోడ్డు వరకు ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రయాణికులతో కలిసి ప్రయాణం చేసి వారితో సంభాషించారు. అనంతరం అడ్డురోడ్డు జంక్షన్ వద్ద టీ తాగుతూ స్థానికులతో ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ.. 'నేను మహిళా పక్షపాతిని. మహిళలు నా అభిమానులు కాదు. నా అక్కచెల్లెల్లమ్మలు అన్నారు. చాలా పార్టీలు వచ్చాయి, వెళ్లాయి. కానీ చరిత్రలో నిలిచిపోయే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ మాత్రమే' అని చెప్పారు. 'ఎన్టీ రామారావు ఒక వ్యక్తి కాదు ఒక శక్తి. ఎందరో జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన మహానుభావుడు. మహిళలు రాజకీయాల్లో రాణించేందుకు ఎన్టీఆర్ స్పూర్తి ముఖ్యమైంది' అని అనిత వివరించారు.
Also Read: Nellore Politics: పదేళ్లు ఎమ్మెల్యేగా దోచుకున్నా సరిపోలేదా? టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు
'మహిళలు సంతోషంగా ఉంటే సమాజ వ్యవస్థ బాగుంటుంది. వారు సంపాదిస్తే కుటుంబ అభివృద్ధి వేగవంతమవుతుంది. ఉచిత బస్సు పథకం మహిళలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది. అన్నా క్యాంటీన్లు ఐదు రూపాయలకే భోజనం అందించేవి. కానీ గత ప్రభుత్వ హయాంలో వాటిని తొలగించడం దురదృష్టకరం' అని మంత్రి అనిత తెలిపారు. డ్వాక్రా సంఘాల ద్వారా మహిళలు వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్నారని, వారికి సబ్సిడీ రుణాలు అందిస్తున్నామని వివరించారు.
Also Read: UREA Shortage: యూరియా కోసం రైతుల ఆందోళనలు తీవ్రం.. తెలంగాణలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు
గత ప్రభుత్వం ఆస్తులను తాకట్టు పెట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసిందని, అయినప్పటికీ ఎన్డీయే ప్రభుత్వం అభివృద్ధి, సంక్షేమంపై దృష్టి సారిస్తోందని మంత్రి అనిత వెల్లడించారు. ఈగల్ వ్యవస్థ ద్వారా గంజాయి అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నామని.. విశాఖ దేశంలోనే మహిళా రక్షణలో మొదటి స్థానంలో ఉందని తెలిపారు. బొమ్మల పరిశ్రమ రాకకు ప్రయత్నిస్తున్నామని, ఇది స్థాపితమైతే 25 వేల మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడతాయని మంత్రి అనిత చెప్పారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.