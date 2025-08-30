English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

APSRTC Free Bus: ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సులో హోంమంత్రి ప్రయాణం.. మహిళలతో వీడియో వైరల్‌

Home Minister Travels In APSRTC Free Bus: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణంలో హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ప్రయాణం చేశారు. మహిళలతో కలిసి ఆమె సందడి చేశారు. ఉచిత బస్సు అమలును ఆరా తీశారు. ఆ వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 30, 2025, 08:26 PM IST

APSRTC Free Bus: మహిళలకు ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారుతోంది. మహిళలు, పురుషులు బస్సులో పరస్పరం దాడి చేసుకుంటూ.. బూతులతో రెచ్చిపోతున్న వేళ హోంమంత్రి ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేశారు. పల్లె వెలుగు బస్సు ఎక్కి మహిళలతో కలిసి ప్రయాణించారు. ఈ సందర్భంగా జీరో బస్సు టికెట్‌ పొంది ఆనందంగా మీడియాకు చూపించారు. మహిళలతో ఆమె చేసిన సందడి వైరల్‌గా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

అనకాపల్లి జిల్లా వేంపాడు టోల్ ఫ్లాజా సమీపంలోని భారతీ కన్వెన్షన్‌లో శనివారం స్త్రీ శక్తి కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత వేంపాడు టోల్ ఫ్లాజా నుంచి అడ్డురోడ్డు వరకు ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రయాణికులతో కలిసి ప్రయాణం చేసి వారితో సంభాషించారు. అనంతరం అడ్డురోడ్డు జంక్షన్ వద్ద టీ తాగుతూ స్థానికులతో ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ.. 'నేను మహిళా పక్షపాతిని. మహిళలు నా అభిమానులు కాదు. నా అక్కచెల్లెల్లమ్మలు అన్నారు. చాలా పార్టీలు వచ్చాయి, వెళ్లాయి. కానీ చరిత్రలో నిలిచిపోయే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ మాత్రమే' అని చెప్పారు. 'ఎన్టీ రామారావు ఒక వ్యక్తి కాదు ఒక శక్తి. ఎందరో జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన మహానుభావుడు. మహిళలు రాజకీయాల్లో రాణించేందుకు ఎన్టీఆర్ స్పూర్తి ముఖ్యమైంది' అని అనిత వివరించారు.

'మహిళలు సంతోషంగా ఉంటే సమాజ వ్యవస్థ బాగుంటుంది. వారు సంపాదిస్తే కుటుంబ అభివృద్ధి వేగవంతమవుతుంది. ఉచిత బస్సు పథకం మహిళలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది. అన్నా క్యాంటీన్లు ఐదు రూపాయలకే భోజనం అందించేవి. కానీ గత ప్రభుత్వ హయాంలో వాటిని తొలగించడం దురదృష్టకరం' అని మంత్రి అనిత తెలిపారు. డ్వాక్రా సంఘాల ద్వారా మహిళలు వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్నారని, వారికి సబ్సిడీ రుణాలు అందిస్తున్నామని వివరించారు.

గత ప్రభుత్వం ఆస్తులను తాకట్టు పెట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసిందని, అయినప్పటికీ ఎన్డీయే ప్రభుత్వం అభివృద్ధి, సంక్షేమంపై దృష్టి సారిస్తోందని మంత్రి అనిత వెల్లడించారు. ఈగల్ వ్యవస్థ ద్వారా గంజాయి అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నామని.. విశాఖ దేశంలోనే మహిళా రక్షణలో మొదటి స్థానంలో ఉందని తెలిపారు. బొమ్మల పరిశ్రమ రాకకు ప్రయత్నిస్తున్నామని, ఇది స్థాపితమైతే 25 వేల మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడతాయని మంత్రి అనిత చెప్పారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

APSRTC Free Bus SchemeHome Minister Travel In Free BusWomen PassengersAnakapalle District

