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AP Government: ఇళ్ల స్థలాల క్రమబద్ధీకరణకు సీఎం గ్రీన్ సిగ్నల్.. వేల మందికి ఊరట!

AP Government:ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఇళ్లు, ఇళ్ల స్థలాల క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియకు ముఖ్యమంత్రి N. Chandrababu Naidu గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలోని వేలాది కుటుంబాలకు ఊరట లభించే అవకాశం ఉంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 03, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:38 AM IST
AP Government: ఇళ్ల స్థలాల క్రమబద్ధీకరణకు సీఎం గ్రీన్ సిగ్నల్.. వేల మందికి ఊరట!
Image Credit: aphouse(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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