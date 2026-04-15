AP Inter Results 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్ ఫలితాల విడుదలపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది. రిజల్ట్ విడుదలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. నేడు అనగా ఏప్రిల్ 15న బుధవారం ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నారు. ఇంటర్ మొదటి, రెండో సంవత్సరం ఫలితాలను ఒకేసారి వెల్లడించనున్నారు. ఈరోజు ఉదయం 10:31 గంటలకు ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు. ఈ ప్రకటనతో గత కొన్నాళ్లుగా ఫలితాల కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది ఇంటర్ విద్యార్థుల నిరీక్షణకు నేటితో ముగింపు లభించనుంది.
రిజల్ట్స్ను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే..?
విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను రెండు పద్ధతుల్లో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
1. వెబ్సైట్ ద్వారా..
* ముందుగా ఇంటర్ బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ https://resultsbie.ap.gov.in ను సందర్శించాలి.
* హోమ్ పేజీలో ‘First Year Results’ లేదా ‘Second Year Results’ అనే ఆప్షన్లపై క్లిక్ చేయాలి.
* మీ హాల్ టికెట్ నంబర్, ఇతర వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి.
* వెంటనే మీ రిజల్ట్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. దీనిని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవడం బెటర్.
2. వాట్సాప్ (WhatsApp) ద్వారా..
* ఏపీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ‘మనమిత్ర’ వాట్సాప్ నంబర్ 9552300009 కు వెళ్లాలి.
* ఆ నంబర్కు “Hi” అని మెసేజ్ పంపడం ద్వారా క్షణాల్లో మీ ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు.
* అంతేకాకుండా విద్యార్థులు అదనంగా manabadi.co.in, Digi Locker ద్వారా కూడా చెక్ చేయవచ్చు.
* విద్యార్థులు రద్దీ కారణంగా వెబ్సైట్ నెమ్మదించే అవకాశం ఉన్నందున ఓపికగా ప్రయత్నించాలని అధికారులు సూచించారు.
ఏపీలో ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైన పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 23వ తేదీ వరకు కొనసాగాయి. ఈ ఏడాది ప్రథమ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చిన సంస్కరణల కారణంగా పరీక్షల నిర్వహణకు నెల సమయం పట్టింది. ఈ సారి 10.57 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు రిజిస్టర్ అయ్యారు. వీరిలో 5.31 లక్షలు ఫస్ట్ ఇయర్, 5.26 లక్షలు సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలు రాశారు.
