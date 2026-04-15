English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Inter Results 2026: నేడే ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల.. ఒక్క క్లిక్‌తో రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి..!

AP Inter Results 2026: నేడే ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల.. ఒక్క క్లిక్‌తో రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి..!

Inter Results 2026: ఏపీలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల నిరీక్షణకు నేటితో తెరపడనుంది. 2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ ఫలితాలను ఈరోజు అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఉదయం 10.31 గంటల నుండి ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక పరీక్ష ఫలితాలను వివిధ మార్గాల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.    

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 15, 2026, 06:12 AM IST

Trending Photos

AP Inter Results 2026: నేడే ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల.. ఒక్క క్లిక్‌తో రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి..!

AP Inter Results 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్ ఫలితాల విడుదలపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది. రిజల్ట్ విడుదలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. నేడు అనగా ఏప్రిల్ 15న బుధవారం ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేయనున్నారు. ఇంటర్ మొదటి, రెండో సంవత్సరం ఫలితాలను ఒకేసారి వెల్లడించనున్నారు. ఈరోజు ఉదయం 10:31 గంటలకు ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు. ఈ ప్రకటనతో గత కొన్నాళ్లుగా ఫలితాల కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది ఇంటర్ విద్యార్థుల నిరీక్షణకు నేటితో ముగింపు లభించనుంది.  

Add Zee News as a Preferred Source

రిజల్ట్స్‌ను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే..?
విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను రెండు పద్ధతుల్లో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

1. వెబ్‌సైట్ ద్వారా..
* ముందుగా ఇంటర్ బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://resultsbie.ap.gov.in ను సందర్శించాలి.

* హోమ్ పేజీలో ‘First Year Results’ లేదా ‘Second Year Results’ అనే ఆప్షన్లపై క్లిక్ చేయాలి.

* మీ హాల్ టికెట్ నంబర్, ఇతర వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. 

* వెంటనే మీ రిజల్ట్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. దీనిని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవడం బెటర్.

2. వాట్సాప్ (WhatsApp) ద్వారా..
* ఏపీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ‘మనమిత్ర’ వాట్సాప్ నంబర్ 9552300009 కు వెళ్లాలి.

* ఆ నంబర్‌కు “Hi” అని మెసేజ్ పంపడం ద్వారా క్షణాల్లో మీ ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు.

* అంతేకాకుండా విద్యార్థులు అదనంగా manabadi.co.in, Digi Locker ద్వారా కూడా చెక్ చేయవచ్చు.  

* విద్యార్థులు రద్దీ కారణంగా వెబ్‌సైట్ నెమ్మదించే అవకాశం ఉన్నందున ఓపికగా ప్రయత్నించాలని అధికారులు సూచించారు.

ఏపీలో ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైన పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 23వ తేదీ వరకు కొనసాగాయి. ఈ ఏడాది ప్రథమ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చిన సంస్కరణల కారణంగా పరీక్షల నిర్వహణకు నెల సమయం పట్టింది. ఈ సారి 10.57 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు రిజిస్టర్ అయ్యారు. వీరిలో 5.31 లక్షలు ఫస్ట్ ఇయర్, 5.26 లక్షలు సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలు రాశారు.  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP Inter Results 2026Today Ap Inter ResultsInter ResultsAP Inter ResultsInter Results 2026

Trending News