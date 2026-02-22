English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AP Inter Exams 2026: రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియెట్‌ పరీక్షలు.. 10.57 లక్షల విద్యార్థులకు కీలక అప్‌డేట్,  పరీక్షలో కొత్త విధానం ఇదే!

AP Inter Exams 2026 Pattern Details: విద్యార్థులకు ఎంతో కీలకమైన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా రేపు ప్రారంభం కానున్నాయి. 2026 ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్ కూడా విడుదల చేసింది. అయితే ఈసారి పరీక్షల్లో జరిగిన కీలక మార్పులను కూడా వివరించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 22, 2026, 07:48 AM IST

AP Inter Exams 2026 Pattern Details: విద్యార్థి దశలో ఎంతో కీలకమైన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అదే విధంగా మరికొన్ని రోజుల్లో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ఈ ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. 2026 ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి మార్చి 24వ తేదీ వరకు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ విడుదల చేసింది. దీనితోపాటు ఈసారి జరిగిన మార్పులను కూడా వివరించింది.

ఏపీ ఇంటర్‌ విద్యార్థులు పరీక్షలకు సంబంధించి ఏదైనా వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే bie.ap.gov.in అధికారిక వెబ్‌సైట్లో తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మీ అడ్మిట్ కార్డును కూడా ఇక్కడి నుంచే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. అయితే అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఈసారి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు 10.57 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరు కానున్నారు. ఇందులో మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులు 5.31 లక్షల మందికి పైగా ఉండగా.. ఇక రెండో ఏడాది విద్యార్థులు 5.20 లక్షలు మందికి పైగా పరీక్షలకు హాజరు కానున్నట్లు సమాచారం.

 అయితే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు హాజరుకానున్న విద్యార్థులకు బోర్డు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. విద్యార్థులు తమతో పాటు ప్రతిరోజూ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లకు వచ్చినప్పుడు హాల్ టికెట్ తీసుకొని రావాలి. అది కూడా సరైన హాల్ టికెట్ ఉంటేనే ఎగ్జామ్ హాల్లోకి పర్మిషన్ ఇస్తారు. 

 మారిన పరీక్ష విధానం...
 ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల విధానంలో ఈసారి కొన్ని మార్పులు చేసుకున్నాయి. మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు 32 పేజీల మెయిన్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ పొందుతారు. ఇదివరకు కేవలం 29 పేజీల బుక్లెట్ మాత్రమే అందించారు. అన్ని జవాబులు ఆ బుక్లెట్లోనే రాయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా ఎలాంటి అడిషనల్ షీట్స్ ఇవ్వరు. ఇక రెండో సంవత్సరం చదువుతున్న ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు యథావిధిగా 24 పేజీల ఆన్సర్ బుక్లెట్ మాత్రమే అందిస్తారు. 

 ప్రధానంగా మ్యాథ్స్‌ A, మ్యాథ్స్‌ B  అకాడమిక్ పునర్నిర్మాణంలో భాగంగా ఒకే పేపర్లో విలీనం చేశారు. అదేవిధంగా బోటనీ, జువాలజీ కూడా కలిపారు. ఈ రెండిటిని కలిపి ఒక ఏకీకృత జీవశాస్త్ర పేపర్లుగా మార్చారు. ఇలా చేయడం వల్ల విద్యార్థుల రాయాల్సిన వ్యక్తిగత పరీక్షల సంఖ్య తగ్గుతుందని బోర్డు భావించింది. అదే అదనంగా మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బోటనీ, జువాలజీ పరీక్షల్లో ఒక్క మార్క్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ కూడా పరిచయం చేసింది. ప్రధానంగా మూల్యాంకన ప్రమాణాలను మెరుగు చేయడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇది మాత్రమే కాదు bie ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్‌ను, NCERT మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా మార్చింది. ఎందుకంటే జేఈఈ, నీట్‌ వంటి జాతీయస్థాయి ప్రవేశ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు సన్నద్ధం మరింత మెరుగ్గా అవడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యా ప్రమాణాలలో ఏక రూపాత కూడా ఇవి స్పష్టం చేస్తుంది. దీంతో పోటీ పరీక్షల్లో సంసిద్ధతను కూడా పెంచుతుంది. .

 ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ సమగ్ర మూల్యాంకనాన్ని నిర్ధారించడానికి బోర్డు ఇప్పటికే అంతర్గత మూల్యంకణాలు, ప్రాక్టికల్స్ పరీక్షలు, థియరీ పేపర్ల వ్యవస్థలు ఉత్తీర్ణత ప్రమాణాల్లో మూల్యాంకన పద్ధతులను కూడా నవీకరించింది. విద్యార్థులు హాల్ టికెట్ పై పొందుపరిచిన వివరాలను సరిగ్గా చూసుకొని ఏవైనా తేడా ఉంటే వీలైనంత త్వరగా సంబంధిత కళాశాల అధికారులకు నివేదించాలని సూచిస్తున్నారు. ఎగ్జామినేషన్ హాల్‌కి ఒక గంట ముందుగానే చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే పరీక్షా హాల్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉండదు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఒత్తిడి లేకుండా పరీక్షలు రాయవచ్చు. అంతేకాదు విద్యార్థులు తమతోపాటు ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు తీసుకొని వెళ్లకూడదు.

