Ap inter exams 2026: కొంప ముంచిన నిముషం నిబంధన... ఏపీలో పలు చోట్ల కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఇంటర్ విద్యార్థులు..

Ap inter exams 2026 Some students some students crying near exam centres: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఏపీ ఇంటర్ ఎగ్జామ్ లు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం 9 గంటలకు మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు ఎగ్జామ్ లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఏడాది ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలకు 5,31,275 మంది స్టూడెంట్స్ రాయనున్నారు. అదే విధంగా .. మంగళవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే రెండో సంవత్సరం పరీక్షలకు 5,26,264 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరి కోసం ఏపీ వ్యాప్తంగా 1,537 పరీక్ష కేంద్రాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. మరోవైపు ఎగ్జామ్ లలో చుట్టుపక్కల కఠినమైన నిబంధనలు , ఎలాంటి మాల్ ప్రాక్టిస్ లేకుండా పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు నిర్వహించారు.
ప్రతి ఒక్క పరీక్ష కేంద్రం వద్ద సీసీ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు 144 సెక్షన్ అమలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు . అదే విధంగా ఎగ్జామ్ సమయంలోనికి ఎంట్రీ సమయంలో వన్ మినిట్ రూల్ ను ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తామని ఇంటర్ బోర్డు ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. గంట ముందే ఎగ్జామ్ హల్ కు చేరుకొవాలని తెల్చి చెప్పింది.
ఈ క్రమంలో ఈ రోజు కూడా ఏపీ వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల విద్యార్థులు ట్రాఫిక్ కారణంగా కొంత మంది ఎగ్జామ్ సెంటర్ కు ఆలస్యంగా వచ్చారు. దీంతో గేట్ క్లోజ్ చేయడంతో తమను అనుమతించాలని పలుచోట్ల విద్యార్థులతో పాటు, వారి తల్లిదండ్రులు కూడా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఎంత ప్రాధేయపడ్డ కూడా అధికారులు మాత్రం తాము రూల్స్ ప్రకారం నిబంధనలు పాటిస్తున్నామని తెల్చి చెప్పారు. దీంతో నిముషం నిబంధనపై విద్యార్థులతో పాటు, తల్లిదండ్రులు సైతం ఎమోషనల్ అవుతున్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వం పునారాలోంచాలని కోరుతున్నారు.
మరోవైపు ఇప్పటికే ఏపీలో ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం ఎగ్జామ్ లు మధ్యాహ్నం 12 వరకు జరగనున్నాయి. అదే విధంగా.. ఇంటర్ ఎగ్జామ్ లు మొత్తంగా మార్చి 24వ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి. మొబైల్ ఫోన్లు, స్మార్ట్ వాచ్ల వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఎగ్జామ్ సెంటర్ లోకి ఎట్టిపరిస్థితుల్లోను అనుమతించబోమని అధికారులు తెల్చి చెప్పారు.
