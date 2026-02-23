English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Ap inter exams 2026: కొంప ముంచిన నిముషం నిబంధన... ఏపీలో పలు చోట్ల కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఇంటర్ విద్యార్థులు..

Ap inter exams 2026: కొంప ముంచిన నిముషం నిబంధన... ఏపీలో పలు చోట్ల కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఇంటర్ విద్యార్థులు..

One minute rule tragedy in Ap inter exams 2026: ఏపీలో పలు చోట్ల ఎగ్జామ్ సెంటర్ లకు ఆలస్యంగా వచ్చిన విద్యార్థులు తమను అనుమతించాలని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. దీంతో మరోసారి ఈ నిముషం నిబంధనపై ప్రభుత్వం పునరాలించాలని నిపుణులు కోరుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 23, 2026, 01:14 PM IST
  • ప్రశాంతంగా ప్రారంమైన ఏపీ ఇంటర్ ఎగ్జామ్ లు..
  • పలు చోట్ల ఎగ్జామ్ సెంటర్ లకు ఆలస్యంగా వచ్చిన విద్యార్థులు..

Trending Photos

Gold Rate Today: ఇవాళ గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే.. అసలు ఊహించి ఉండరు..!
5
Gold rates today
Gold Rate Today: ఇవాళ గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే.. అసలు ఊహించి ఉండరు..!
Weight Loss: 5 నెలల్లో 20 కిలోలు తగ్గిన సీరియల్ నటి.. ఉదయం లేవగానే తాగేది ఇదే!
5
Myna Nandhini weight loss
Weight Loss: 5 నెలల్లో 20 కిలోలు తగ్గిన సీరియల్ నటి.. ఉదయం లేవగానే తాగేది ఇదే!
Gold Rate Today: తులం పసిడి పై రూ. 25వేలు తక్కువ.. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ సోమవారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
5
Gold prices today
Gold Rate Today: తులం పసిడి పై రూ. 25వేలు తక్కువ.. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ సోమవారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Yash Remuneration: టాక్సిక్ సినిమా కోసం హీరో యష్ ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నాడో తెలుసా..?
5
KGF Hero Yash Remuneration
Yash Remuneration: టాక్సిక్ సినిమా కోసం హీరో యష్ ఎంత రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నాడో తెలుసా..?
Ap inter exams 2026: కొంప ముంచిన నిముషం నిబంధన... ఏపీలో పలు చోట్ల కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ఇంటర్ విద్యార్థులు..

Ap inter exams 2026 Some students some students crying near exam centres: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఏపీ ఇంటర్ ఎగ్జామ్ లు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా   ఉదయం 9 గంటలకు మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు ఎగ్జామ్ లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఏడాది ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలకు 5,31,275 మంది స్టూడెంట్స్ రాయనున్నారు. అదే విధంగా .. మంగళవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే రెండో సంవత్సరం పరీక్షలకు 5,26,264 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరి కోసం ఏపీ వ్యాప్తంగా  1,537 పరీక్ష కేంద్రాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. మరోవైపు ఎగ్జామ్ లలో చుట్టుపక్కల  కఠినమైన నిబంధనలు , ఎలాంటి మాల్ ప్రాక్టిస్ లేకుండా పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు నిర్వహించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రతి ఒక్క పరీక్ష కేంద్రం వద్ద సీసీ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు 144 సెక్షన్ అమలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు . అదే విధంగా ఎగ్జామ్ సమయంలోనికి ఎంట్రీ సమయంలో వన్ మినిట్ రూల్ ను ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తామని ఇంటర్ బోర్డు ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. గంట ముందే ఎగ్జామ్ హల్ కు చేరుకొవాలని తెల్చి చెప్పింది.

ఈ క్రమంలో ఈ రోజు కూడా ఏపీ వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల విద్యార్థులు ట్రాఫిక్ కారణంగా కొంత మంది ఎగ్జామ్ సెంటర్ కు ఆలస్యంగా వచ్చారు. దీంతో గేట్ క్లోజ్ చేయడంతో తమను అనుమతించాలని పలుచోట్ల విద్యార్థులతో పాటు, వారి తల్లిదండ్రులు కూడా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఎంత ప్రాధేయపడ్డ కూడా అధికారులు మాత్రం తాము రూల్స్ ప్రకారం నిబంధనలు పాటిస్తున్నామని తెల్చి చెప్పారు. దీంతో నిముషం నిబంధనపై విద్యార్థులతో పాటు, తల్లిదండ్రులు సైతం ఎమోషనల్ అవుతున్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వం పునారాలోంచాలని కోరుతున్నారు.

Read more: AP Inter Exams 2026: రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియెట్‌ పరీక్షలు.. 10.57 లక్షల విద్యార్థులకు కీలక అప్‌డేట్,  పరీక్షలో కొత్త విధానం ఇదే!

మరోవైపు ఇప్పటికే ఏపీలో ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం ఎగ్జామ్ లు మధ్యాహ్నం 12 వరకు జరగనున్నాయి. అదే విధంగా..  ఇంటర్ ఎగ్జామ్ లు మొత్తంగా  మార్చి 24వ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి. మొబైల్ ఫోన్లు, స్మార్ట్ వాచ్‌ల వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఎగ్జామ్ సెంటర్ లోకి ఎట్టిపరిస్థితుల్లోను అనుమతించబోమని అధికారులు తెల్చి చెప్పారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

AP Inter examsap inter exams 2026One minute rule tragedy in apap inter exams beginandhra pradesh inter exams

Trending News