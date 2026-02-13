English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Inter Hall Tickets: ఏపీ ఇంటర్‌ హాల్‌టిక్కెట్స్‌ విడుదల.. వెంటనే ఈ లింక్‌ ద్వారా వెంటనే డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి..

AP Inter Hall Tickets: ఏపీ ఇంటర్‌ హాల్‌టిక్కెట్స్‌ విడుదల.. వెంటనే ఈ లింక్‌ ద్వారా వెంటనే డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి..

AP Inter Hall Tickets 2026 Out: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్ హాల్ టికెట్స్ విడుదల చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు వెంటనే అడ్మిట్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బోట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ 2026 (BIEAP) కు సంబంధించిన హాల్ టికెట్స్ ఫిబ్రవరి 13 ఉదయం 11 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక అధికారిక వెబ్సైట్ bieap ఇంటర్ హాల్ టికెట్స్ 2026 ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:42 PM IST

AP Inter Hall Tickets: ఏపీ ఇంటర్‌ హాల్‌టిక్కెట్స్‌ విడుదల.. వెంటనే ఈ లింక్‌ ద్వారా వెంటనే డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి..

AP Inter Hall Tickets 2026 Out: ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డు ఏపీ ఇంటర్ హాల్ టికెట్స్ 2026 కి సంబంధించిన హాల్ టికెట్స్ విడుదల చేసింది. అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి ఏపీ హాల్ టికెట్స్ bie.ap.gov.in అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా సులభంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు . ఈ హాల్ టికెట్లను విద్యార్థులు ఎగ్జామ్స్ సెంటర్లో కేంద్రాలకు ప్రతిరోజు తమతో పాటు తీసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. 

ఏపీ ఇంటర్ హాల్ టికెట్స్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే విధానం..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు సంబంధించి థియరీ, ప్రాక్టికల్స్ రెండింటికి వేరువేరుగా హాల్ టికెట్స్ విడుదల చేస్తారు. ప్రస్తుతం థియరీ ఎగ్జామ్‌కు సంబంధించి హాల్‌టిక్కెట్స్‌ విడుదల చేశారు. ఇక ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి మార్చి 24వ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ ఇంటర్ హాల్ టికెట్స్ 2026 కు సంబంధించి మొదటి సంవత్సరం, రెండో సంవత్సరం కలిపి నిర్వహిస్తున్నారు.

 మొదటగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ bie.ap.gov.in ఓపెన్ చేసి అక్కడ మీరు థియరీ హాల్ టికెట్ 'ఐపిఈ ఫిబ్రవరి 2026 డౌన్‌లోడ్' అనే ఆప్షన్ ని ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, క్యాప్చ కోడ్ నమోదు చేయాలి. ఇక దాని డౌన్‌లోడ్ ఆప్షన్ పై ఎంపిక చేసుకొని ఎంపిక చేసుకుంటే మీకు ఏపీ ఇంటర్ హాల్ టికెట్స్ 2026 కి సంబంధించి స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది. వెంటనే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. ప్రింట్‌ అవుట్‌ కూడా తీసిపెట్టుకోవాలి.

 ఇక విద్యార్థులు ప్రతిరోజు పరీక్షలకు వెళ్లే సమయంలో తమతో పాటు ఏపీ ఇంటర్ అడ్మిట్ కార్డ్స్ 2026 తప్పకుండా తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇక హాఫ్‌టికెట్లపై ఉన్న నిబంధనలు రూల్స్ తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. మీ వివరాలు దానిపై సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఏవైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే వెంటనే స్కూల్ ఆఫీసులో మీరు ఫిర్యాదు చేయాలి. 

 ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ హాల్ టికెట్స్ పై బోర్డ్ పేరు, మీ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్, సెషన్, విద్యార్థి పేరు, ఫోటో కాపీతో పాటు సిగ్నేచర్, క్రమసంఖ్య, మీడియం, జిల్లా, తల్లిదండ్రుల పేర్లు, ఎగ్జామినేషన్ వంటివి కలిగి ఉంటుంది. అవన్నీ సరి చూసుకోవాలి. అడ్మిట్ కార్డు లేకుండా ఎగ్జామ్ సెంటర్లకు ప్రవేశం నిషేధం. అయితే ఏపీ ఇంటర్ హాల్ టికెట్స్ కి సంబంధించి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాం హాల్ టికెట్స్ ఇంకా విడుదల చేయలేదు.

