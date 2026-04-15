AP Inter Results 2026: ఏపీ ఇంటర్‌ ఫలితాలు వచ్చేశాయి.. 81 శాతం ఉత్తీర్ణతతో 12 ఏళ్ల రికార్డు బ్రేక్‌, ఎక్స్‌ వేదికగా మంత్రి లోకేష్‌ హర్షం!

AP Inter Results 2026 Out: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు 2026 ఈరోజు ఉదయం 10:30 గంటలకు ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఎక్స్ వేధికగా విడుదల చేశారు. ఈసారి ఎన్నడు లేని విధంగా 12 ఏళ్ల రికార్డు బ్రేక్ అయింది అని లోకేష్ అన్నారు. ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరంలో 77 శాతం విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించగా.. ఇక రెండో సంవత్సరం 81 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఇది 12 ఏళ్లలో రెండో హైయస్ట్ పెర్ఫామెన్స్ రికార్డు అని ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ ఎక్స్ వేదికగా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ నిర్వహణ.. విద్యాసంస్థల్లో ఈ పురోగతి అద్భుతంగా ఉందని ప్రశంసించారు. ఇక ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలో మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులు 54 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించి 12 ఏళ్లలో ఇది సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారన్నారు. రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులు 68 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఇది రెండో అతిపెద్ద రికార్డు. ఈ విజయం విద్యార్థులు, ప్రిన్సిపల్, జూనియర్ లెక్చరర్ల కృషికి ఫలితం. విద్య శ్రేష్ట కోసం అందరూ చేసిన ఏకాగ్రత ప్రయత్నాలకు నిదర్శనం అని మంత్రి లోకేష్ ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు.
అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు కూడా నిరాశ చెందకూడదని మంత్రి లోకేష్ సూచించారు. ఇది విజయానికి ఒక మెట్టుగా భావించి కష్టపడి చదివి మళ్లీ విజయం సాధించాలని ఆయన కోరారు. ఇది ఒక సున్నితమైన సమయం కాబట్టి విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు, కళాశాల యాజమాన్యాలు కూడా నైతిక మద్దతుగా విద్యార్థులకు నిలవాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
విద్యార్థులందరికీ వారి భవిష్యత్తు ప్రయత్నాలకు కూడా ఆయన మంత్రి లోకేష్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. విద్యార్థి అంటేనే నిరంతరం నేర్చుకుంటూ ఎదుగుతూ విజయం సాధించాలని ఆయన ఆశించారు. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్ ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి మార్చి 24వ తేదీ వరకు జరిగాయి. మొత్తంగా ఈ పరీక్షలకు 10.50 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.
Results for the Intermediate Public Examinations are now out.
Students can check their results online at https://t.co/UDtk11c781. Also, results can be accessed by sending a "Hi" message to the Mana Mitra WhatsApp number at 9552300009.
— Lokesh Nara (@naralokesh) April 15, 2026
ఇంటర్ ఫలితాలు 90 శాతం ఉత్తీర్ణతతో కృష్ణ జిల్లా మొదటి స్థానం సంపాదించుకుంది. అదేవిధంగా రెండో సంవత్సరం కూడా 92 శాతంతో ఆ జిల్లానే టాప్. ఆ తర్వాత స్థానంలో గుంటూరు ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం 88 శాతం, సెకండియర్ కూడా 88 శాతంతో చోటో సంపాదిచుకుంది. ఆ తర్వాత స్థానంలో వైజాగ్, ఎన్టీఆర్ జిల్లా చోటు సంపాదించుకోగా.. ఇక చివరి స్థానానికి అన్నమయ్య జిల్లా పరిమితమైంది.
ఫెయిలైన విద్యార్థులకు అలెర్ట్..
ఇంటర్ ఫలితాల్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు బోర్డు ప్రకటించింది. థియరీ పరీక్షలు మే 21వ తేదీ నుంచి జూన్ 4వ తేదీ వరకు రెండు షిఫ్ట్ లో నిర్వహించనున్నారు. ఇక ప్రాక్టికల్స్ జూన్ 7 నుంచి 11 వరకు నిర్వహిస్తారు. ఇక రీవేరిఫికేషన్, రికౌంటింగ్ కోసం ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి 27 మధ్యలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది.
పాసైన విద్యార్థులు సన్నద్ధమవ్వండి..
ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలో పాస్ అయిన విద్యార్థులు ఆన్లైన్ డిజిటల్ కాపీ ఫలితాలను సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మీ జూనియర్ కాలేజీల నుంచి ఒరిజినల్ మార్క్ షీట్స్ కూడా పొందాలి. అవి రానున్న 15 రోజుల్లోపే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక ఇప్పటినుంచి హైయర్ స్టడీస్ కోసం కూడా విద్యార్థులు సన్నద్ధం అవ్వాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని ప్రవేశ పరీక్షలు కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఎంపీసీ, బైపీసీ, హెచ్ఈసీ విద్యార్థులు ప్రిపేర్ అవ్వండి.
