AP Inter Supplementary Exams 2026: ఏపీ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల తేదీలు విడుదల.. ఇదిగో పూర్తి షెడ్యూల్!

AP Inter Supplementary 2026: ఏపీ సర్కార్ రెండు రోజుల క్రితం ఇంటర్ పరీక్ష ఫలితాలను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇంటర్‌లో ఫెయిలైన విద్యార్థుల కోసం.. అలాగే తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వారు రీకౌంటింగ్, రీవెరిఫికేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేలా బోర్డు షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా ఇంటర్ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జాబ్స్ తేదీలను కూడా రిలీజ్ చేసింది   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 18, 2026, 04:27 PM IST

AP Inter Supplementary Exam Dates 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండు రోజుల క్రితం ఇంటర్ పరీక్ష ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు, తక్కువ మార్కులు వచ్చినట్లు అనుమానం ఉన్న వారు రీకౌంటింగ్, రీవెరిఫికేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేలా బోర్డు షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. దీనిలో భాగంగా ఇంటర్ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల తేదీలను కూడా విడుదల చేసింది. ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులతో పాటు మార్కులు పెంచుకోవాలనుకునే వారికి కూడా ఇది మంచి అవకాశం.

ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల షెడ్యూల్ – 2026:
* థియరీ పరీక్షలు: మే 21, 2026 నుండి జూన్ 4, 2026 వరకు నిర్వహించనున్నారు.
* ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు: జూన్ 7 నుండి జూన్ 11, 2026 వరకు నిర్వహించనున్నారు.

ఎగ్జామ్స్ టైమింగ్స్:
* ఫస్ట్ ఇయర్: ఉదయం 9:00 నుండి మధ్యాహ్నం 12:00 వరకు నిర్వహించనున్నారు.
* సెకండ్ ఇయర్: మధ్యాహ్నం 2:30 నుండి సాయంత్రం 5:30 వరకు నిర్వహించనున్నారు.

ఇతర పరీక్షలు:
* ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ వాల్యూస్: జూన్ 5వ తేదీ నిర్వహించనున్నారు.
* ఎన్విరాన్‌మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్: జూన్ 6వ తేదీ నిర్వహించనున్నారు.
అన్ని సబ్జెక్టుల్లో పాస్ అయిన ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులు ఇంప్రూవ్‌మెంట్ రాసుకోవచ్చు. సప్లిమెంటరీ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు తమ కాలేజీల్లో నిర్ణీత గడువులోగా పరీక్ష ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఫీజు చెల్లింపు గడువు:
తేదీలు: ఏప్రిల్ 20 నుండి ఏప్రిల్ 27, 2026 వరకు ఉంది.

రీకౌంటింగ్ (RC), రీవెరిఫికేషన్ (RV) వివరాలు:
ఇంటర్ మార్కులపై సంతృప్తి చెందని విద్యార్థులు మళ్లీ వాల్యూయేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

దరఖాస్తు గడువు: ఏప్రిల్ 20 నుండి ఏప్రిల్ 27, 2026 వరకు ఉంది.
రీకౌంటింగ్ (RC): 
మార్కులు సరిగ్గా లెక్కించారో లేదో తెలుసుకోవడానికి దీనిని ఎంచుకోవచ్చు.
రీవెరిఫికేషన్ (RV): 
ఇందులో జవాబు పత్రాల స్కాన్ కాపీని విద్యార్థికి పంపిస్తారు.
ఎగ్జామ్ పేపర్లు రీకౌంటింగ్ లేదా రీవెరిఫికేషన్ కావాలనుకునే విద్యార్థులు పైన పేర్కొన్న తేదీల్లోగా తమ దరఖాస్తులను తప్పనిసరిగా సమర్పించుకోవాలి. మొత్తం పేపర్‌ను మరోసారి క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

