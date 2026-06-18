Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /AP Inter Supply Results 2026: ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల.. మీ మార్కుల లిస్ట్ డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!

AP Inter Supply Results 2026: ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల.. మీ మార్కుల లిస్ట్ డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!

AP Inter Supplementary Results 2026 Out Today: నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఇంటర్‌ మొదటి, రెండో సంవత్సరం సప్లిమెంటరీ పరీక్షా ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్‌ ఎక్స్‌ వేధికగా ఇంటర్‌ మొదటి, రెండో సంవత్సరం ఫలితాలు విడుదల చేశారు. బోర్డు ఆఫ్‌ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్‌ ఏపీ (BIEAP)  అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://resultsbie.ap.gov.in./ లో విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను చెక్‌ చేసుకోవచ్చు.‌ ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 18, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:39 PM IST
AP Inter Supply Results 2026: ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల.. మీ మార్కుల లిస్ట్ డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!
Image Credit: AP Inter Supplementary Results 2026 Out:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
క్రొయేషియాపై ఇంగ్లండ్ ఘన విజయం.. రెండు గోల్స్‌తో మెరిసిన కెప్టెన్ హ్యారీ కేన్..!!
england vs croatia22 min ago
2
Ap Inter Supplementary Results22 min ago
3
Sai Krishna Missing Case25 min ago
4
Mega 15832 min ago
5
vitamin d56 min ago