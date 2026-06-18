/AP Inter Supply Results 2026: ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల.. మీ మార్కుల లిస్ట్ డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!

AP Inter Supplementary Results 2026 Out: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్ష రాసిన విద్యార్థులకు అలెర్ట్. ఈరోజు జూన్ 18వ తేదీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ మొదటి, రెండో సంవత్సరం పరీక్ష ఫలితాలను మంత్రి నారా లోకేష్ విడుదల చేశారు. విద్యార్థులు తమ మార్కులను అధికారిక వెబ్సైట్ https://resultsbie.ap.gov.in./ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డు (BIEAP) అధికారికంగా ఈ ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఏపీ ఇంటర్ పబ్లిక్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్ష (IPASE) 2026కు వేలాది మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. వీళ్లు ఈరోజు ఫలితాలను ఆన్లైన్లో చెక్చసుకోవచ్చు.
Happy to share that the results of the Intermediate Public Advanced Supplementary Examinations (#IPASE2026) have been declared today. Students can access their results at https://t.co/EAkcocZmzj. or through whatsapp manamithra
9552300009.
By extending improvement opportunities…
— Lokesh Nara (@naralokesh) June 18, 2026
ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి నారా లోకేష్ విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేశారు. కృషితో తమ ప్రతిభను మెరుగు పరుచుకున్న ప్రతిఒక్కరిని అభినందిస్తున్నా, మీ విద్యా ప్రయాణంలో ఈ విజయం ఇలాగే అందుకోవాలని కోరుకుంటున్నా అని ట్వీట్ చేశారు.
మొదటి సంవత్సరంలో ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం పరీక్ష రాసిన 2,29,034 మంది విద్యార్థులలో.. 1,35,435 మంది (59%) తమ మార్కులను పెంచుకుని, పాత స్కోర్ను మెరుగుపరుచుకున్నారు. గతంలో ఫెయిలై, ఈసారి సప్లిమెంటరీ రాసిన 1,09,003 మంది అభ్యర్థులలో.. 42,379 మంది (39%) విద్యార్థులు మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండవ సంవత్సరం పరీక్ష రాసిన వారు మెరుగైన స్కోర్ కోసం పరీక్షలు రాసిన 91,303 మంది విద్యార్థులలో.. 48,149 మంది (53%) తమ పాత మార్కుల కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించారు. ఇంటర్ సెకండియర్ సప్లిమెంటరీ రాసిన మొత్తం 1,02,018 మంది అభ్యర్థులలో.. 57,327 మంది (56%) విద్యార్థులు ఈసారి పరీక్షల్లో పాస్ అయ్యారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ సెంటర్లలో ఈ ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు మే 21వ తేదీ నుంచి జూన్ 4వ తేదీ వరకు నిర్వహించారు. జూన్ 11వ తేదీ వరకు ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు కూడా జరిగాయి. ఇంటర్ పరీక్ష 2026 ఫెయిలైన విద్యార్థులకు మరోసారి అవకాశం కల్పిస్తూ అన్ని సబ్జెక్టులకు ఈ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
ఏపీ ఇంటర్ సప్టిమెంటరీ ఫలితాలు 2026 చెక్ చేసుకునే విధానం..
ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షా ఫలితాలు చెక్ చేయడానికి విద్యార్థులు ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ https://resultsbie.ap.gov.in./ ఓపెన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ 2026 లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
అక్కడ లాగిన్ క్రెడిన్షియల్స్ నమోదు చేయాలి
చివరగా సబ్మిట్ చేస్తే మీ స్కోర్ కార్డు కనిపిస్తుంది.
ఆ తర్వాత డౌన్లోడ్ చేసి మార్క్స్ మెమో సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షా ఫలితాల్లో క్వాలిఫై అవ్వాలంటే ప్రతి సబ్జెక్టులో కనీసం 100 మార్కులకు 35 మార్కులు సాధించాలి.
ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలు వాట్సాప్లో చెక్ చేసే విధానం..
ఏపీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్లో మాత్రమే కాకుండా వాట్సాప్ ద్వారా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనమిత్ర వాట్సాప్ సర్వీస్ ద్వారా కూడా ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ముందుగా వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి 'Hi' అని 9552300009 నెంబర్కు పంపండి. అక్కడ ఇంటర్మీడియేట్ రిజల్ట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ మీ క్రెడిన్షియల్స్ నమోదు చేసి డిజిటల్ మార్క్స్ మెమో కనిపిస్తుంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ప్రతి ఏడాది ఇంటర్ విద్యార్థులకు సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. తమ అకడమిక్ పెర్ఫామెన్స్ మెరుగు చేయడానికి సబ్జెక్టులవారీగా నిర్వహిస్తారు. రెగ్యులర్ బోర్డు పరీక్షల్లో ఫెయిలైన విద్యార్థులకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తార. ఇది వారికి రెండో అవకాశం. పరీక్ష ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవడానికి ముందుగానే హాల్టిక్కెట్ వివరాలు రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
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