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AP PRC: ఏపీ ప్రభుత్వ వరాలపై ఉద్యోగ సంఘాల హర్షం.. నెరవేర్చకపోతే ఉద్యమం చేస్తాం

AP JAC Announces And Shared Happiness On Pending DA And PRC: పీఆర్సీ, డీఏలు, ఇతర సమస్యలపై సీఎం చంద్రబాబు సానుకూలంగా స్పందించారని ఉద్యోగుల జేఏసీ అధ్యక్షులు విద్యాసాగర్‌ తెలిపారు. ఉద్యోగుల నమ్మకాలను సాకారం చేశారని అన్ని జిల్లాల నుంచి ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 06, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:36 PM IST
AP PRC: ఏపీ ప్రభుత్వ వరాలపై ఉద్యోగ సంఘాల హర్షం.. నెరవేర్చకపోతే ఉద్యమం చేస్తాం
Image Credit: Govt Employees

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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