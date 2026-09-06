/AP PRC: ఏపీ ప్రభుత్వ వరాలపై ఉద్యోగ సంఘాల హర్షం.. నెరవేర్చకపోతే ఉద్యమం చేస్తాం

AP Govt Employees: 'ఉపాధ్యాయ సంఘాలు డీఏ, ఇతర సమస్యలపై అతి పెద్ద ఉద్యమం చేశారు. 10 వేల మంది ఉద్యోగులతో పెద్ద కార్యక్రమాలు చేశారు. పీఆర్సీపై ఏపీ జెఎసీకి ఉమ్మడిగా వెళ్లే బాధ్యత అప్పగించారు. జూలై 26వ తేదీలోపు చర్చలకు పిలవాలని నోటీసులు ఇచ్చాం. ఆ తర్వాత వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టడంతో గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్తో సమావేశం పెట్టారు. ఆగష్టు 31వ తేదీలోపు ముఖ్యమంత్రి చర్చలకు పిలవకపోతే సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో కార్యాచరణ ఉంటుందని చెప్పాం' అని ఏపీ జేఏసీ చైర్మన్ విద్యాసాగర్ తెలిపారు.
'ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన రాకపోవడంతో సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన ఉద్యమ శంఖారావం పూరిస్తామని చెప్పాం. 200కు పైగా ఉన్న సంఘాలు ఏపీ జెఎసీ ఉద్యమంలోకి దిగుతుందని ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన చంద్రబాబుతో జరిగిన చర్చల్లో పలు హా మీలు ఇచ్చారు' అని జేఏసీ అధ్యక్షులు విద్యాసాగర్ వివరించారు. 'మా సమస్యలను సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించగా.. పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మా ఇబ్బందులు గుర్తించి సానుకూలంగా స్పందించారు' అని తెలిపారు.
'పీఆర్సీ కమిషన్ పెండింగ్లో ఉండగా.. కమిషనర్ను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న ఐదు డీఏలలో.. రెండు డీఎలు ఒకే నెలలో ఇస్తామని చెప్పారు. సరెండర్ లీవ్లు ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇస్తామని తెలిపారు. ఉద్యోగులకు న్యాయంగా రావాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వాలని కోరాం' అని జేఏసీ చైర్మన్ విద్యాసాగర్ వివరించారు. 'పోలీసు సోదరులకు అదనంగా మరొక సరెండర్ లీవ్ సెప్టెంబర్ నుంచి డిక్లేర్ చేశారు. ఉద్యోగుల హెల్త్ కార్డు వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేయడం లేదు. ఉద్యోగులు పడుతున్న ఇబ్బందులపై ముఖ్యమంత్రికి పరిస్థితిని వివరించాం' అని వెల్లడించారు.
'ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా హెల్త్ కార్డులు పని చేయని పరిస్థితి. మా నుంచి డబ్బులు కట్టించుకుంటున్న ప్రభుత్వం నెలకు రూ.36 కోట్లు జమ చేయడం లేదు. ఆస్పత్రులకు బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో నగదు రహిత వైద్యానికి ముందుకు రావడం లేదు. మా జీతాల్లో నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటున్న సమయంలోనే.. ప్రభుత్వం కూడా ట్రస్ట్ కు డబ్బులు ఇవ్వాలని కోరాం' అని జేఏసీ అధ్యక్షులు విద్యాసాగర్ తెలిపారు.
'వచ్చే నెల నుంచి హెల్త్ ట్రస్టుకు డబ్బులు ఇస్తే.. మూడు నెలల్లో అందరికీ వైద్య సేవలు అందుతాయి. మా ముందే నగదు బదిఈ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు మౌఖికంగా ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ 2017లోనే పదిశాతం ఇచ్చారు' అని జేఏసీ చైర్మన్ విద్యాసాగర్ వివరించారు. 'నేడు నాలుగు లక్షల మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారు. అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ పదిశాతం ఇవ్వాలని కోరాం' అని తెలిపారు.
'జనవరి 1 నుంచి అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఇస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. ఇంటీరియమ్ రిలీఫ్ గురించి సీఎంగారిని కోరగా సానుకూలంగా స్పందించారు. 11 పీఆర్సీలు ఇప్పటివరకు వేయగా.. ఎప్పుడైనా ఇంటీరియమ్ రిలీఫ్ జరిగిందా అని అడిగారు. దీనికి కూడా ఒక షెడ్యూల్ పెట్టుకుని తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పారు' అని జేఏసీ అధ్యక్షులు విద్యాసాగర్ తెలిపారు. కాంట్రాక్టు , అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల సమస్యలపై చర్చించినట్లు కూడా చెప్పారు. అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ 62 ఏళ్లకు పెంచాలని కోరినట్లు.. ఉద్యోగులకు అండగా నిలిచామని ప్రకటించారు.
'ప్రభుత్వం ప్రశ్నించే పరిస్థితి తెచ్చుకుంటే మాత్రం వెనుకాడేది లేదు. ఉద్యమానికి సిద్దమయ్యే పరిస్థితి వచ్చినా ఏపీ జేఏసీ సిద్దంగా ఉంటుంది. 90 శాతం వ్యవస్థ ఉన్న ఏపీ జేఏసీ మొదటి నుంచి చర్చల ద్వారా పరిష్కరిద్దాం అని చెప్పాం. కాదంటే ఉద్యమం తప్పదని హెచ్చరించాం.. కార్యాచరణ ప్రకటించాం' అని జేఏసీ అధ్యక్షులు విద్యాసాగర్ వివరించారు. ఉద్యోగులు పెట్టుకున్న నమ్మకాలను సాకారం చేశారని అన్ని జిల్లాల నుంచి ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.