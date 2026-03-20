AP Job Calendar 2026: ఏపీ జాబ్‌ క్యాలెండర్‌.. ఏ శాఖలో ఎన్ని పోస్టులు? పూర్తి వివరాలు..!

Department wise Vacancies In AP Job calendar 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన జాబ్ క్యాలెండర్ లో ఏ పోస్టులు ఏ శాఖలో ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తంగా 10060 పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. నాలుగు విడతల్లో విభాగాల వారీగా 40 కొన్ని నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వనన్నట్లు సమాచారం. అయితే అత్యధికంగా డీఎస్సీ 2535, కానిస్టేబుల్ 1970, అసోసియేట్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ 1500, గ్రూప్ -2 750, AEE 503, SI 418, ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ 400, ప్లానింగ్ అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ 251 ఖాళీలు ఉన్నాయి.
ఇక యువగళం పాదయాత్రలో ఇచ్చిన మాట నిలుపెట్టుకున్నామని మంత్రి నారా లోకేష్ నిన్న ఈ పోస్టులను విడుదల చేస్తూ తెలిపారు. ఉద్యోగాలు అందరూ నైపుణ్యం పోర్టల్ లో వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని సూచించారు. ఇకపై ప్రతి ఉగాదికి ఉద్యోగాల ప్రకటన ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు.
అయితే మొదటగా ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పాఠశాల విద్యాశాఖ డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది. ఆ తర్వాతే మిగతా పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన క్యాలెండర్ ప్రకారం మే 15న విద్యా విభాగంలో 1500 పోస్టులు, ఆగస్టు 15న హోంశాఖలో 2778 ఇతర శాఖలో 928, సెప్టెంబర్ 15 గ్రూప్ 2 కేటగిరిలో 750, అక్టోబర్ 15 విద్యా శాఖలో 3004 పోస్టుల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది.
మొత్తంగా మార్చి నెలలోనే ఈ జాబ్ క్యాలెండర్కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడానికి ఏపీ ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. ఏపీ ప్రభుత్వం ఇక ఈ ఉద్యోగం నియామక ప్రక్రియ ఎలాంటి న్యాయ వివాదాలు తలెత్తకుండా నోటిఫికేషన్లు సైతం ప్రకటించాలని అధికారులు చేపట్టారు.
డీఎస్సీ కింద టీచర్ పోస్టులు పోలీస్ శాఖలో కూడా కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీ కూడా చేపట్టనుంది. మొత్తంగా విజయవాడ, విశాఖపట్నం కమిషనరేట్ లో కూడా కానిస్టేబుల్, ఎస్సై ఖాళీలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జాబ్ క్యాలెండర్ 2026 లో వాటికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. యువత కూడా సద్వినియోగం చేసుకుంటే జాబ్ కొట్టే అవకాశం ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook