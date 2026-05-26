  /ఏపీ

KGBV Recruitment 2026: మహిళలకు బంపర్ ‌న్యూస్.. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే కేజీబీవీల్లో టీచింగ్‌ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌!

Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని కేజీబీవీల్లో ఖాళీగా ఉన్న 299 బోధనా సిబ్బంది పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఖాళీ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తెలిపింది. దరఖాస్తులను ఆన్‌లైన్‌లో అందజేయాలని సూచించింది.
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 26, 2026, 12:41 PM IST|Updated: May 26, 2026, 12:41 PM IST
Image Credit: AP KGBV Recruitment 2026 Notification Released 299 Teaching Posts Full Details Here (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

