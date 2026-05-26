/KGBV Recruitment 2026: మహిళలకు బంపర్ ‌న్యూస్.. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే కేజీబీవీల్లో టీచింగ్‌ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌!

KGBV Recruitment 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మహిళలకు కూటమి ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్రంలోని కేజీబీవీల్లో ఖాళీగా ఉన్న 299 బోధనా సిబ్బంది పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఖాళీ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు తెలిపింది. దరఖాస్తులను ఆన్లైన్లో అందజేయాలని సూచించింది. 299 పోస్టులకుగాను తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన 2026-27 సంవత్సరానికి మాత్రమే చేపడుతున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
అయితే, తూర్పుగోదావరి, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలు మినహాయించి మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ పోస్టులకు సంబంధించి వయో పరిమితి, విద్యార్హతలు, తదితర వివరాలను తమ అధికారిక వెబ్సైట్లో తెలుసుకోవచ్చునని అధికారులు సూచించారు.
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య- 299
ప్రిన్సిపల్ పోస్టులు- 16 (జీతం రూ. 34,139)
పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ (పీజీటీ)- 98 పోస్టులు (జీతం రూ. 26,759)
సీఆర్టీ పోస్టులు- 133 (జీతం రూ. 26,759)
పీఈటీ పోస్టులు- 52 (జీతం రూ. 26,759)
ఈ పోస్టుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు మే 27వ తేదీ నుంచి జూన్ 5వ తేదీ వరకు అవకాశం ఉంది. మహిళా అభ్యర్థులకు మాత్రమే ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదు. మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపికలు చేయనున్నారు. దరఖాస్తుల్లో ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు ఉంటే 70750 39990, 79933 29115 నంబర్లను సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు.
