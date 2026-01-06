English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ONGC: కోనసీమ జిల్లాలో ONGC గ్యాస్ లీక్.. 100 మీటర్లకు పైగా ఎగిసిపడుతున్న మంటలు..

ONGC Gas Leak: డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఇరుసుమండ గ్రామంలో గ్యాస్ లీక్  జరిగింది. అంతేకాదు గ్యాస్ లీక్ తో ఆ ప్రాంతాల్లో మంటలు దాదాపు 100 మీటర్ల ఎత్తుకు ఎగిసిపడుతున్నాయి. ముందుగా అధిక పీడనంలో లీకైన గ్యాస్. ప్రజల నివాసాలకు దూరంగా ఉండటంతో తప్పిన పెద్ద ముప్పు. భయాందోళనలో పరుగులు తీసిన ప్రజలు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 6, 2026, 06:56 AM IST

Andhra Pradesh ONGC Gas Leak: పచ్చటి పొలాలకు నెలవైన కోనసీమ జిల్లాల్లో ONGCకి చెందిన పైపు  అధిక పీడనంతో గ్యాస్ లీకైంది. దీంతో సమీపంలోని కొబ్బరి చెట్లతో పాటు పంట పొలాలు మంటకు ఆహుతి అయ్యాయి. ఇరుసుబండ గ్యాస్ లీక్ తో సమీపంలోని ప్రజలు భయాందోళనలతో అక్కడ ఇళ్లను ఖాళీ చేశారు. మూసివేసిన బావిలో అధిక లోతుకు డ్రిల్లింగ్ చేయడంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్టు చెబుతున్నారు. గ్రామ జనవాసాలకు దూరంగా ఉండటంతో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం సంభవించలేదు. గ్యాస్ లీకైన ఘటన నేపథ్యంలో రెండు గ్రామాల ప్రజలను ప్రభుత్వం సురక్షిత ప్రాంతాలకు  తరలిస్తోంది. అయితే గ్యాస్ లీకును అరికడతామని దీనిపై అంతర్జాతీయ నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని ఓన్జీసీ ఓ లేఖ విడుదల చేసింది. 

ఈ ఘటనలో మొత్తం 600 కొబ్బరి చెట్ల వరకు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి చెబుతుున్నారు.ఘటన జరిగిన దగ్గర నుండి 600మీటర్ల వరకు నివాస
ప్రాంతం కాదని తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని స్పష్టం చేశారు. గ్యాస్ లీక్ కు సంబంధించిన మంటలను అదుపు చేస్తున్నామని
పేర్కొన్నారు ఓఎన్జసి అధికారులు.

ఈ ఘటన  జనావాసాలకు  పూర్తిగా దాదాపు 600మీటర్లు అంటే దాదాపు ఒక అర కిలోమీటరు దూరంలో ఉంది. ఇక్కడ 1993లో  ఓఎన్జీసి ఈ బావిని ప్రారంభించారు.  తర్వాత చూస్తే గనుక ఇటీవలే ఈ బావిని ఓ ప్రైవేట్ సంస్థకు  అప్పగించారు. ఈ బ్లో అవుట్ ను ఎప్పటి వరకు కంట్రోల్ లోకి తీసుకొస్తారనిది చూడాలి. ప్రస్తుతం ఓన్జీసీ సంస్థ మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. గతంలో 1995 లో పాతలపూడి వద్ద సంభవించిన బ్లో అవుట్ అతి పెద్ద బ్లో అవుట్ గా దేశవ్యాప్తంగానే కూడా అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది.  తర్వాత మరో 30 సంవత్సరాల తర్వాత మరోసారి ఇక్కడ బ్లో అవట్ సంభవించింది.

అప్పట్లో ఈ మంటలను అదుపు చేసేందుకు  అమెరికా నుంచి నిపుణలను తెపించినా మంటలను అదుపులోకి తీసుకురాలేకపోయారు.  అప్పుడు స్థానికంగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకి సంబంధించి ఫైర్ ఉద్యోగులే దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగిన నేపథ్యంలో అత్యాధునిక పద్దతుల్లో  హెలికాప్టర్ల వంటి వాటిని కూడా ఉపయోగించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.  ఈ రోజు  దీనిపై కొంత క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. 

అయితే అందులో గ్యాస్ నిక్షేపాలు ఎంత వరకు ఉన్నాయనేది తెలియాలి. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో ఒక కిలోమీటర్ మొత్తం పూర్తిగా దగ్ధం అయినట్టు సమాచారం. దీంతో అధికారులు  ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా ఖాళీ చేయించారు. ఇరుసుబండ అదే విధంగా సమీప ప్రాంతాల్లోని స్కూల్లకు సెలవులు ప్రకటించారు.  అయితే ఇది మానవ తప్పిదమా..  లేకపోతే టెక్నికల్ ప్రాబ్లామా అనే కోణంలో ఇప్పటికే ఓ బృందం దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. ఈ బ్లో అవుట్ తో సమీపంలోని కిలోమీటరు రేడియస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఇందులో దాదాపు 24000 క్యూబిక్ మీటర్ల గ్యాస్ ఉన్నట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇక మంటలు అదుపులోకి వచ్చే వరకు ఎవరిని దగ్గరకు వెళ్లనీయకూడదని అధికారులు గ్రామ పెద్దలకు చెబుతున్నారు. 

Andhra Pradesh ONGC Gas LeakAP ONGC Gas LeakONGCAndhra PradeshKonaseema

