ONGC: కోనసీమ జిల్లాలో ONGC గ్యాస్ లీక్.. 100 మీటర్లకు పైగా ఎగిసిపడుతున్న మంటలు..

Andhra Pradesh ONGC Gas Leak: పచ్చటి పొలాలకు నెలవైన కోనసీమ జిల్లాల్లో ONGCకి చెందిన పైపు అధిక పీడనంతో గ్యాస్ లీకైంది. దీంతో సమీపంలోని కొబ్బరి చెట్లతో పాటు పంట పొలాలు మంటకు ఆహుతి అయ్యాయి. ఇరుసుబండ గ్యాస్ లీక్ తో సమీపంలోని ప్రజలు భయాందోళనలతో అక్కడ ఇళ్లను ఖాళీ చేశారు. మూసివేసిన బావిలో అధిక లోతుకు డ్రిల్లింగ్ చేయడంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్టు చెబుతున్నారు. గ్రామ జనవాసాలకు దూరంగా ఉండటంతో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం సంభవించలేదు. గ్యాస్ లీకైన ఘటన నేపథ్యంలో రెండు గ్రామాల ప్రజలను ప్రభుత్వం సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తోంది. అయితే గ్యాస్ లీకును అరికడతామని దీనిపై అంతర్జాతీయ నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని ఓన్జీసీ ఓ లేఖ విడుదల చేసింది.
ఈ ఘటనలో మొత్తం 600 కొబ్బరి చెట్ల వరకు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి చెబుతుున్నారు.ఘటన జరిగిన దగ్గర నుండి 600మీటర్ల వరకు నివాస
ప్రాంతం కాదని తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని స్పష్టం చేశారు. గ్యాస్ లీక్ కు సంబంధించిన మంటలను అదుపు చేస్తున్నామని
పేర్కొన్నారు ఓఎన్జసి అధికారులు.
ఈ ఘటన జనావాసాలకు పూర్తిగా దాదాపు 600మీటర్లు అంటే దాదాపు ఒక అర కిలోమీటరు దూరంలో ఉంది. ఇక్కడ 1993లో ఓఎన్జీసి ఈ బావిని ప్రారంభించారు. తర్వాత చూస్తే గనుక ఇటీవలే ఈ బావిని ఓ ప్రైవేట్ సంస్థకు అప్పగించారు. ఈ బ్లో అవుట్ ను ఎప్పటి వరకు కంట్రోల్ లోకి తీసుకొస్తారనిది చూడాలి. ప్రస్తుతం ఓన్జీసీ సంస్థ మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. గతంలో 1995 లో పాతలపూడి వద్ద సంభవించిన బ్లో అవుట్ అతి పెద్ద బ్లో అవుట్ గా దేశవ్యాప్తంగానే కూడా అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. తర్వాత మరో 30 సంవత్సరాల తర్వాత మరోసారి ఇక్కడ బ్లో అవట్ సంభవించింది.
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
అప్పట్లో ఈ మంటలను అదుపు చేసేందుకు అమెరికా నుంచి నిపుణలను తెపించినా మంటలను అదుపులోకి తీసుకురాలేకపోయారు. అప్పుడు స్థానికంగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకి సంబంధించి ఫైర్ ఉద్యోగులే దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగిన నేపథ్యంలో అత్యాధునిక పద్దతుల్లో హెలికాప్టర్ల వంటి వాటిని కూడా ఉపయోగించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఈ రోజు దీనిపై కొంత క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అయితే అందులో గ్యాస్ నిక్షేపాలు ఎంత వరకు ఉన్నాయనేది తెలియాలి. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో ఒక కిలోమీటర్ మొత్తం పూర్తిగా దగ్ధం అయినట్టు సమాచారం. దీంతో అధికారులు ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా ఖాళీ చేయించారు. ఇరుసుబండ అదే విధంగా సమీప ప్రాంతాల్లోని స్కూల్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. అయితే ఇది మానవ తప్పిదమా.. లేకపోతే టెక్నికల్ ప్రాబ్లామా అనే కోణంలో ఇప్పటికే ఓ బృందం దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. ఈ బ్లో అవుట్ తో సమీపంలోని కిలోమీటరు రేడియస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఇందులో దాదాపు 24000 క్యూబిక్ మీటర్ల గ్యాస్ ఉన్నట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇక మంటలు అదుపులోకి వచ్చే వరకు ఎవరిని దగ్గరకు వెళ్లనీయకూడదని అధికారులు గ్రామ పెద్దలకు చెబుతున్నారు.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.