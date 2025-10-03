English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Devaragattu: కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టు దసరా ఉత్సవాల స్పెషాలిటీ తెలుసా.. కర్రలతో ఎందుకు తలపడతారు..!

Devaragattu: కర్నూలు జిల్లా హొళగుంద మండలం దేవరగట్టు మాళ మల్లేశ్వరస్వామి బన్ని జైత్రయాత్రలో హింస చెలరేగింది. రెండు వర్గాలు కర్రలతో తలపడటంతో ఇద్దరు భక్తులు మృతి చెందారు. ఇంతకీ ఈ దేవరగట్టు మండలం స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే..  

Oct 3, 2025

Devaragattu: దేవరగట్టులో  అర్ధరాత్రి స్వామి, అమ్మవారి వివాహం అనంతరం ఊరేగింపు జరిగింది. దేవతామూర్తులను తీసుకెళ్లేందుకు రెండు వర్గాలు పోటీ పడ్డాయి. ఈ క్రమంలో కర్రలతో దాడులు చేసుకోగా.. ఇద్దరు భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 100 మంది గాయపడ్డారు. వారిలో ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం ఆదోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.కర్నూలు జిల్లాలో దసరా రోజు బన్నీ ఉత్సవం కర్రల సమరం రక్తసిక్తమైంది. హొళగుంద మండలం దేవరగట్టులో హింస చెలరేగింది.  అర్ధరాత్రి స్వామి, అమ్మవారి కళ్యాణం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఊరేగింపు మొదలైంది. దేవతామూర్తులను తీసుకెళ్లేందుకు రెండు వర్గాలు పోటీ పడ్డాయి. మాళ మల్లేశ్వరస్వామి బన్ని జైత్రయాత్రలో రెండు వర్గాల మధ్య కర్రలతో ఘర్షణకు దిగాయి. దేవతామూర్తులను తీసుకెళ్లే విషయంలో పోటీ పడటంతో ఈ హింస మొదలైంది. ఈ ఘర్షణలో ఇద్దరు భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మొత్తం వంద మంది గాయపడ్డారు. వారిలో ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం ఆదోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

కర్నూలు జిల్లాలోని హొళగుంద మండలం దేవరగట్టులో బన్ని ఉత్సవం ప్రతి ఏటా జరుగుతోంది. ఈ యాత్రలో దేవతామూర్తులను కాపాడేందుకు మూడు గ్రామాల భక్తులు ఒకవైపు, ఏడు గ్రామాల భక్తులు మరోవైపు కర్రలతో కొట్టుకుంటున్నారు. ఈ సమరాన్ని చూసేందుకు చాలా మంది భక్తులు దేవరగట్టుకు వచ్చారు. అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. SP విక్రాంత పాటిల్‌, సబ్‌ కలెక్టర్‌ మౌర్య భరద్వాజ్‌, ఆర్డీవో భరత్‌నాయక్‌ ఈ యాత్రను పర్యవేక్షించారు. దేవరగట్టులోని 800 అడుగుల ఎత్తైన కొండపై వెలసిన మాళ మల్లేశ్వరస్వామి దసరా బన్ని ఉత్సవానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ ఉత్సవంలో స్వామి దేవతామూర్తులను కాపాడటానికి భక్తులు కర్రలతో తలపడతారు.

ఈ కర్రల సమరంలో నెరణికి, నెరణికితండా, కొత్తపేట గ్రామాల భక్తులు ఒకవైపు ఉంటారు. అరికెర, అరికెరతండా, సుళువాయి, ఎల్లార్తి, కురుకుంద, బిలేహాల్, విరుపాపురం గ్రామాల భక్తులు మరోవైపు ఉంటారు. వీరంతా కర్రలతో పోరాడుతారు.ఈ దైవ కార్యంలో చాలా మంది భక్తులు గాయపడతారు. గాయపడిన వారికి అక్కడే ఏర్పాటు చేసిన వైద్య శిబిరంలో చికిత్స అందిస్తారు. పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉన్నవారిని పెద్ద ఆస్పత్రులకు తరలిస్తారు. చాలా మంది భక్తులు గాయాలపాలైనా, స్థానికంగా దొరికే బండారు  పూసుకుని వెళ్లిపోతారు. వారు ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోకుండానే వెళతారు.

త్రేతా యుగంలో దేవరగట్టు కొండల్లో మునులు లోక కల్యాణం కోసం యజ్ఞాలు చేశారు. మణి, మల్లాసుర అనే రాక్షసులు వాటిని అడ్డుకున్నారు. వారి ఆగడాలు భరించలేకపోయిన మునులు, తమను రక్షించమని శివపార్వతులను వేడుకున్నారు. మునుల విన్నపాన్ని ఆలకించిన ఆదిదంపతులు, మాళ, మల్లేశ్వరులుగా అవతరించారని.. రాక్షసులను సంహరించారని భక్తులు నమ్ముతారు. మాళ, మల్లేశ్వరులు మణి, మల్లాసుర రాక్షసులతో భీకరంగా పోరాడారు. నరుడి చేతిలో మరణం లేకుండా వరం పొందిన ఆ రాక్షసులతో యుద్ధం తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. చివరికి, శివుడి చేతిలో మరణించడం తమ అదృష్టంగా భావించిన రాక్షసులు, తమ చావుకు సిద్ధమయ్యారు. చనిపోయే ముందు, ప్రతి ఏటా తమకు నరబలి ఇవ్వాలని దేవదేవుడిని కోరారు. రాక్షసులు నరబలి కోరగా, దానికి బదులుగా ప్రతి విజయదశమికి గొరవయ్య తొడ రక్తాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించేలా దేవుడు అభయమిచ్చాడు. అప్పటి నుంచి చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా ఏటా విజయదశమి రోజు జైత్రయాత్ర జరుపుకుంటున్నారు.

