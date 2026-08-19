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AP Local Body Elections: ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ముందు కీలక అప్‌డేట్..మరి ప్రతిపక్షం వైసీపీ పరిస్థితి ఏంటి?

AP Local Body Elections Update: ఆంధ్రప్రదేశ్‌‌లో రాజకీయల చుట్టూ ఇప్పుడు ఆసక్తికర పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరో నెల రోజుల్లో స్థానిక సంస్థల, మున్సిపల్ ఎన్నికల నగారా మోగనుండడంతో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు సిద్ధమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో బీసీ రిజర్వేషన్లపై మంత్రివర్గం ఓ నిర్ణయానికి వచ్చింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 19, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:14 AM IST
AP Local Body Elections: ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ముందు కీలక అప్‌డేట్..మరి ప్రతిపక్షం వైసీపీ పరిస్థితి ఏంటి?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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