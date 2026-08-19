AP Local Body Elections Update: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయం ప్రస్తుతం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల చుట్టూ తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం అధికారికంగా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో, అధికార కూటమి, ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మధ్య పోరు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారుతోంది.
ఈ ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం పలు కీలకమైన, వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం, పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 33.33 శాతం చొప్పున రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. అదే సమయంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా వాటిని యథాతథంగా కొనసాగించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
ఇకపై మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నికలను ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో నిర్వహించాలని కూడా క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్థానిక సంస్థలకు రావాల్సిన నిధులను సకాలంలో రాబట్టేందుకే ఈ ఎన్నికలను అత్యవసరంగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.
అంతేకాకుండా, రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు ఉన్న 13 జిల్లా పరిషత్లను కొత్త జిల్లాల విభజనకు అనుగుణంగా 28 జిల్లా పరిషత్లుగా పెంచేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసిన వెంటనే కూటమి పార్టీల సమన్వయ కమిటీ సమావేశమై, స్థానిక ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అక్టోబర్ తొలి వారంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు, చివరి వారంలో పంచాయతీ ఎన్నికలను పూర్తి చేయాలనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు సమాచారం.
మరోవైపు ఈ పరిణామాలపై వైసీపీ కూడా తీవ్రంగా దృష్టి సారించింది. అధికార కూటమి వ్యూహాలను తిప్పికొట్టి, ఈ ఎన్నికల్లో గట్టి పోటీ ఇవ్వాలని పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటికే ముఖ్య నేతలకు స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే స్థానిక పోరు ఉత్కంఠభరితంగా సాగనుంది. అధికార కూటమి ఏకపక్ష విజయాల కోసం పావులు కదుపుతుంటే, వైసీపీ అనుసరించబోయే వ్యూహాలు ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మరింత అధికారిక సమాచారం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారిక పోర్టల్స్ను సందర్శించవచ్చు.
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