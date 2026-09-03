AP Local Body Elections News: ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేడి ఒక్కసారిగా రాజుకుంది. అక్టోబర్ నెలాఖరు లోగా స్థానిక ఎన్నికలను ఎలాగైనా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గట్టి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సాయంత్రం మంత్రులు, పార్టీ సీనియర్ నేతలతో సమావేశమై ఎన్నికల వ్యూహంపై దిశా నిర్దేశం చేయనున్నారు. మరోవైపు, కూటమి పార్టీల సమన్వయ కమిటీ సమావేశం పల్లా శ్రీనివాస్ అధ్యక్షతన ఈ సాయంత్రం జరగనుంది. తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొని సీట్ల సర్దుబాటు, అభ్యర్థుల ఎంపికపై కీలక చర్చలు జరపనున్నారు.
మంత్రులకు లోకేష్ దిశా నిర్దేశం..
కేబినెట్ సమావేశానికి ముందు మంత్రి నారా లోకేష్ మంత్రులతో నిర్వహించిన బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్లో స్థానిక ఎన్నికలపై స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఎన్నికలు వాయిదా పడే ప్రసక్తే లేదని, అక్టోబర్ నాటికి ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తవుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తొలుత పురపాలికలు, ఆ తర్వాత ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీలు, చివరగా పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.
న్యాయస్థానాల్లో పెండింగ్లో ఉన్న కేసులను త్వరితగతిన పరిష్కరించుకుని ఎన్నికలు జరిపేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని చెప్పారు. అలాగే, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ అక్టోబర్ నుండి దశలవారీగా కొత్త పింఛన్లు మంజూరు చేయాలని, ఇందుకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించాలని మంత్రులను ఆదేశించారు. విద్యా, వివిధ సంక్షేమ శాఖలను లక్ష్యంగా చేసుకుని విపక్షాలు చేసే కుట్రలను తిప్పికొట్టాలని మంత్రులకు సూచించారు.
విపక్షాల వ్యూహం..
మరోవైపు, ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి సైతం తమ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్లను స్థానిక ఎన్నికలకు సమాయత్తం చేశారు. అయితే, ఎన్నికల నిర్వహణను సదరు ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు ఆపాలని కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. అయినప్పటికీ కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతూ, అన్ని స్థానాల్లో విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా మంత్రులకు బిగ్ టాస్క్ అప్పగించింది.
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