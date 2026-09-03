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AP Local Body Elections: ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల సమరం షురూ..అక్టోబరు‌లోగా పోలింగ్ పూర్తి చేయాలని నిర్ణయం..సీట్ల సర్దుబాటు ఎలా?

AP Local Body Elections News: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు ముహూర్తం ఖరారైంది. అక్టోబర్ నెలాఖరు లోగా ఎన్నికల ప్రక్రియ మొత్తాన్ని పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది. ఈ క్రమంలో అధికార కూటమి పార్టీలు సీట్ల సర్దుబాటు, అభ్యర్థుల ఎంపికపై దృష్టి సారించాయి. కోర్టు కేసులను పరిష్కరించుకుని, మున్సిపాలిటీలు, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీలు, ఆపై పంచాయతీ ఎన్నికలను వరుసగా నిర్వహించేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియను ఆపాలని కోరుతూ కోర్టును ఆశ్రయించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 03, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:22 PM IST
AP Local Body Elections: ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల సమరం షురూ..అక్టోబరు‌లోగా పోలింగ్ పూర్తి చేయాలని నిర్ణయం..సీట్ల సర్దుబాటు ఎలా?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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