English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Local Body Elections: ఏపీలో మరో ఎన్నికల పోరు.. ఆ నెలలోనే స్థానిక సమరం మొదలు.. షెడ్యూల్‌కు ముందే హోరాహోరీ సన్నాహాలు..!

AP Local Body Polls: ఏపీలో మరో ఎన్నికల సమరానికి తెరలేవబోతోంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సీఈసీ సన్నద్ధమైంది. మూడు నెలల ముందుగానే ఈ ఎన్నికల కోసం ఏర్పాట్లు ప్రారంభించారు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 4, 2025, 11:23 AM IST

Trending Photos

School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
6
School Holiday
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
7
Old 2 Rs Note
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Local Body Elections: ఏపీలో మరో ఎన్నికల పోరు.. ఆ నెలలోనే స్థానిక సమరం మొదలు.. షెడ్యూల్‌కు ముందే హోరాహోరీ సన్నాహాలు..!

Local Body Elections: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరోసారి ఎన్నికల సందడి మొదలుకాబోతోంది. 2026 జనవరిలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరపడానికి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటి నుంచే సిద్ధమవుతోంది. మూడు నెలల ముందుగానే ఈ ఎన్నికల కోసం ఏర్పాట్లు ప్రారంభించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సన్నాహాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ప్రస్తుత సర్పంచుల పదవీకాలం 2026 ఏప్రిల్‌లో.. నగరపాలక మరియు పురపాలక సంస్థల కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్ల పదవీకాలం 2026 మార్చిలో ముగుస్తుంది. 

సాధారణంగా ఈ ఎన్నికలు మే, జూన్ నెలల్లో జరగాల్సి ఉన్నా, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మూడు నెలల ముందుగానే 2026 జనవరిలో వీటిని నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ఈ ఎన్నికల కోసం ఇప్పటి నుంచే ఏర్పాట్లు ప్రారంభించాలని ఎన్నికల కమిషనర్ పంచాయతీరాజ్, పురపాలక శాఖల అధికారులకు సూచించారు. 

అక్టోబర్ 15 నాటికి వార్డుల పునర్విభజన, రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. అక్టోబర్ 16 నుంచి నవంబర్ 15 మధ్య వార్డుల వారీగా ఓటర్ల జాబితాను సిద్ధం చేసి ప్రచురించాలి. నవంబర్ 1 నుంచి 15 మధ్య ఎన్నికల అధికారుల నియామకం జరగాలి. నవంబర్ 16 నుంచి 30 వరకు పోలింగ్ కేంద్రాలు, ఈవీఎంల ఏర్పాటు పూర్తి చేయాలి. డిసెంబర్ 15 నాటికి రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేయాలి. డిసెంబర్ చివరి వారంలో రాజకీయ పార్టీలతో సమావేశాలు నిర్వహించి.. 2026 జనవరిలో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి, అదే నెలలో ఫలితాలను ప్రకటించాలని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది.

Also Read: Unknown Facts: మనిషిని పాము ఒకసారి కాటేస్తే.. ఎంత మొత్తంలో విషాన్ని విడుదల చేస్తుందో తెలిస్తే పక్కా షాక్ అవుతారు..!

Also Read: Be Alert: బాత్రూమ్‌లో గంటలు గంటలు రీల్స్ చూస్తూ గడిపేస్తున్నారా..? తస్మాత్ జాగ్రత్త.. ఈ భయంకర నిజాలు మీ కోసమే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Local body Elections In APlocal body ElectionsAp Local Elections PreparationsElectionsAP Elections

Trending News