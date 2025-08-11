English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP Mega DSC 2025 Results Out For 16347 Teacher Posts: నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు బిగ్‌ అప్‌డేట్‌. ఏపీ మెగా డీఎస్సీకి సంబంధించిన తుది ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఆ ఫలితాలు ఎక్కడ తెలుసుకోవాలి? ఎలా చూసుకోవాలో ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 11, 2025, 11:21 PM IST

AP Mega DSC Resluts: ఏపీ మెగా డీఎస్సీ ఫలితాలు విడుదల.. ఎలా తెలుసుకోవాలో తెలుసా?

AP Mega DSC 2025 Results: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మెగా డీఎస్సీకి సంబంధించిన ఫలితాలు తాజాగా విడుదలయ్యాయి. 16,347 పోస్టులకు సంబంధించి ప్రభుత్వం పరీక్షలు నిర్వహించగా.. సోమవారం రాత్రి తుది ఫలితాలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఫలితాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచినట్లు మెగా డీఎస్సీ కన్వీనర్‌ ఎంవీ కృష్ణారెడ్డి ప్రకటించారు. అభ్యర్థులు తమ వ్యక్తిగత లాగిన్‌లోకి వెళ్లి స్కోర్‌ కార్డు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చని వెల్లడించారు.

Also Read: Employees Protest: రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై భారీ పోరాటం

మెగా డీఎస్సీ-2025 నోటిఫికేషన్‌ను 16,347 పోస్టులకు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఆ పోస్టులకు 3,36,307 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఈ ఏడాది జూన్‌ 6వ తేదీ నుంచి జూలై 2వ తేదీ వరకు మొత్తం 23 రోజుల పాటు డీఎస్సీ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షలు ఏపీతోపాటు తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటుచేసి రెండు సెషన్‌లలో ఈ పరీక్షలను విజయవంతంగా చేపట్టింది. మొత్తం 92.90 శాతం మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలు రాశారు.

Also Read: Prabhas Marriage: ప్రభాస్ పెళ్లిపై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. హీరో పెద్దమ్మ శ్యామలాదేవి కీలక ప్రకటన

ఫలితాలు తెలుసుకోవడం ఇలా..
==> అభ్యర్థులు క్యాండిడేట్‌ లాగిన్‌లోకి వెళ్లాలి. హల్‌ టికెట్‌ నంబర్‌, పాస్‌వర్డ్‌ అక్కడ పొందుపర్చాలి.
==> అనంతరం సర్వీసెస్‌ అని రాగా.. అక్కడ ఏపీ డీఎస్సీ ఫలితాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
==> స్కోర్‌ కార్డు కనిపిస్తుంది. ఆ కార్డులో రాసిన మొత్తం పేపర్లు, సాధించిన స్కోర్‌, టెట్‌ స్కోర్‌ను పేర్కొంటూ క్వాలిఫైడ్‌/ నాన్‌ క్వాలిఫైడ్‌ అనే వవరాలు ఉంటాయి.

