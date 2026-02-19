English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mega DSC: నిరుద్యోగులకు ఉగాది కానుక.. మరో మెగా డీఎస్సీకి రంగం సిద్ధం, టీచర్ జాబ్స్‌కు రెడీ అవ్వండి!

Mega DSC For Ugadi 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్. మరో మెగా డీఎస్సీ విడుదలకు ప్రభుత్వం సన్నద్ధం అవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నో రోజులుగా టీచర్ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నవారికి ఇది తీపి కబురు. ఏపీ ప్రభుత్వం ఉగాది కానుకగా ఈ మెగా డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ 2026 విడుదలకు ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 19, 2026, 08:29 AM IST

Mega DSC For Ugadi 2026: టీచర్ కొలువుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే మీకు ఉగాది కానుకగా ప్రభుత్వం మరో మెగా డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదలకు సన్నద్ధమవుతుంది. మొత్తంగా 3,600 పోస్టుల వరకు భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉగాది కానుకగా నిరుద్యోగులకు ఈ శుభవార్త తీసుకువచ్చింది. దీనికోసం పూర్తిగా పాఠశాల విద్యాశాఖ కసరత్తు పూర్తి చేసింది. గతేడాది సిలబస్ మాదిరి నిబంధనలే ఈసారి కూడా అమలు అవుతాయని చెబుతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో డిఎస్సీ ప్రకటించేందుకు ఇక రంగం పూర్తిగా సిద్ధమైపోయింది.

 మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రకటించిన విధంగా ప్రతి ఏటా మెగా డీఎస్సీ నిర్వహిస్తామని హామీ ఇచ్చిన మేరకు ఈ నోటిఫికేషన్ కు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయి ఖాళీల వివరాలు కూడా పాఠశాల సేకరించి అన్ని పోస్టులను కలిపి 3,600 వరకు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తుంది. దీన్ని ఉగాది పండుగ సందర్భంగా కానుకగా సంబంధించి ప్రకటన విడుదల చేసే అవకాశం చేస్తోంది. ప్రధానంగా ఏపీలోని ఆదర్శ పాఠశాలలు, రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ సంస్థలకు సంక్షేమ శాఖలకు చెందిన పాఠశాలల నుంచి ఈ వివరాలు తీసుకున్నారు. మొత్తంగా ఉగాదికి వచ్చే డీఎస్సీ సిలబస్‌లో మార్పులు కూడా ఏమీ చేయడం లేదు. గతేడాది డీఎస్సీకి ఇచ్చిన సిలబస్ మార్గదర్శకాలు అమలవుతాయని చెబుతోంది.

 ఇక ఈ మెగా డీఎస్సీ ఇప్పటికే వెబ్‌సైట్లో సిలబస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అన్ని పోస్టులకు ఆంగ్లభాష ప్రావీణ్యం, కంప్యూటర్ ప్రావీణ్యం తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలని మొదట భావించిన సమయం లేనందుకు ఆ ఆలోచన కూడా వాయిదా వేసింది. మొత్తం ఖాళీలు ఈ పాఠశాలల్లో 1200 వరకు ఉన్నాయి. ఇది కాకుండా పురపాలక పంచాయతీరాజ్, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 1700 పోస్టులు, ప్రత్యేక విద్యా పోస్టులు 700 భర్తీ చేయనున్నారు. అయితే ఈ నోటిఫికేషన్‌లో ఒప్పంద ప్రాతిపాదికన పని చేస్తున్న స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్లకు ప్రత్యేక వెయిటేజీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 2500 కు పైగా ఉన్నారు. 

 ఇక గతేడాది కూడా మెగా డీఎస్సీ 2002 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పుడు మొత్తంగా 16,347 ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఇందులో ఎస్‌జీటీ అసిస్టెంట్ పీఈటీ, టీజీటీన, పీజీటీ వంటి వివిధ పోస్టులకు దరఖాస్తు స్వీకరణ చేపట్టి పరీక్షలు నిర్వహించారు. ప్రధానంగా ఈ పోస్టులకు డిగ్రీ టెట్ అర్హతలు అవసరం సాధారణంగా వయోపరిమితి కూడా 18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుంది. ఇక దివ్యాంగులకు 54 ఏళ్ళు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వారికి గరిష్టంగా 49 ఏళ్ల వయో పరిమితి ఉంటుంది. ఇక ఈ పరీక్ష కంప్యూటర్ బేస్ ఆధారిత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

ఇక 16,347 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన అర్హులైన అభ్యర్థులు లేక మిగిలిపోయిన పోస్టులు కూడా ఇప్పుడు జత చేసే అవకాశం ఉంది. ఎట్టకేలకు నిరుద్యోగులకు కొత్త డీఎస్సీ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే ఆందోళన లేకుండా గత డీఎస్సీ అనుసరించి సిలబస్ మార్గదర్శకాలు కూడా జోడించారు. సమయం తక్కువ ఉన్న అభ్యర్థులు సులభంగా సిలబస్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

