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Ganesh Utsav: వినాయక చవితి ఉత్సవాలపై నారా లోకేశ్‌ శుభవార్త.. ఏమిటో తెలుసా?

Nara Lokesh Announces Good News For Ganesh Chaturthi: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గణేష్ ఉత్సవ కమిటీలకు ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించింది. వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని అన్ని మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 09, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:23 PM IST
Ganesh Utsav: వినాయక చవితి ఉత్సవాలపై నారా లోకేశ్‌ శుభవార్త.. ఏమిటో తెలుసా?
Image Credit: Ganesh Chaturthi

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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