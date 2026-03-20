Nara Lokesh: పూజ మందిరంలో వింత బొమ్మలతో క్షుద్ర పూజలంటూ ట్రోల్స్.. క్లారిటీ ఇచ్చిన మంత్రి నారా లోకేష్

Nara Lokesh Ugadi Controversy: చాలా మంది సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు ఉగాది పండుగ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు చెబుతూ.. తమ ఇంటి ఉగాది వేడుకలకు సంబంధించిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. వీరిలో ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ కూడా తమ ఇంటి పూజ గది ఫొటోలను విషెస్ చెబుతూ షేర్ చేశారు. అయితే వీటిల్లో ఒక ఫొటో వివాదాన్ని రాజేసింది. లోకేష్ షేర్ చేసిన ఫొటోల్లో ఓ బొమ్మ హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. ఆ వింత బొమ్మ ఏంటి..? దేవుడి గదిలో అలాంటి బొమ్మ ఉందేంటి..? ఇలాంటి బొమ్మలను క్షుద్ర పూజలు చేసేందుకు వాడతారు.. ఇదేదో చేతబడికి సంబంధించిన బొమ్మ అంటూ కొందరు కామెంట్స్ చేస్తూ ట్రోల్ చేశారు. అంతేకాకుండా పవిత్రమైన పూజ గదిలో క్షుద్ర పూజలు చేస్తున్నారా..? అని మంత్రిని ప్రశ్నిస్తూ కామెంట్స్ పెట్టారు.
దీంతో గంటల వ్యవధిలోనే ఆ ఫొటో నెట్టింట్లో వైరల్గా మారింది. నారా వారి పూజ గదిలో క్షుద్ర పూజలంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగింది. దీంతో నారా లోకేష్ స్పందించారు. లోకేష్ మాట్లాడుతూ.. 'మా పూజా మందిరంలో ఉన్న ఆ బొమ్మ ఏదో క్షుద్ర పూజల కోసం తెచ్చింది కాదు. అది శివుడి బొమ్మ. దాన్ని తయారు చేసింది నా కొడుకు దేవాన్ష్. తన నాలుగేళ్ల వయసులో దేవాన్ష్.. స్వయంగా తన చేతులతో ఈ బొమ్మను తయారు చేశాడు. తనకు చిన్నప్పటి నుంచి శివుడు అంటే చాలా అభిమానం. ఆ భక్తితోనే దేవాన్ష్ స్వయంగా తన చేతులతో ఒక చిన్న శివలింగాన్ని, ఈ శివుడి బొమ్మను తయారు చేశాడు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అది మా పూజ గదిలోనే ఉంటుందని' తెలిపారు.
ఇక పిల్లలు వారి బాల్యంలో చేసే పనులు తల్లిదండ్రులకు ఎంతో ప్రత్యేకమన్న లోకేష్.. ఆ వయసులో వారు చేసే చిన్న చిన్న బొమ్మలు, డ్రాయింగ్స్ను తల్లిదండ్రులు జ్ఞాపకాలుగా దాచుకోవడం సహజమని వెల్లడించారు. అలానే తాము కూడా దేవాన్ష్ తయారు చేసిన ఆ శివుడి బొమ్మను పడేయకుండా, భక్తితో తమ పూజ గదిలోనే పెట్టామని తెలిపారు. 'కొందరు విశ్వాసాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు.. మరి కొందరికి అర్థం కాదు. అయితే ఇలాంటి భక్తికి వివరణలు ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు' అంటూ లోకేష్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. తన ట్వీట్ చివరలో “హరహరమహాదేవ్” అని మంత్రి లోకేష్ రాసుకొచ్చారు.
For those curious about the dolls in the puja room… It’s a Lord Shiva doll and little Shivling handmade by Devaansh when he was just 4. He’s tiny Shiva Bhakt in the making. We kept it in the Puja room as a memory!
Some understand faith. Some don’t. But devotion like this needs… pic.twitter.com/KpgWjwhU2N
— Lokesh Nara (@naralokesh) March 20, 2026
Also Read: Kendriya Vidyalaya Admissions: కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో అడ్మిషన్లు ప్రారంభం.. తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవే!
Also Read: Uttar Pradesh: ఫేస్బుక్లో భార్య పోస్ట్ చూసి వణికిపోయిన భర్త.. భయంతో ప్రియుడికి అప్పగింత.. ఇంతకీ పోస్టులో ఏముందంటే?
