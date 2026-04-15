Nara Lokesh: నారా లోకేష్ కు ప్రమోషన్.. సంబరంలో తెలుగు తమ్ముళ్లు..

Nara Lokesh TDP Working President: తెలుగు దేశం పార్టీ స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు చేతలు మీదుగా ప్రారంభమైంది. అంతేకాదు రామన్న రూపుదిద్దిన పార్టీని చంద్రన్న తీర్చిదిద్దారు. అంతేకాదు ఆ పార్టీకి సుదీర్ఘ కాలం అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన నేతగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.ఆయన రాజకీయ వారసుడిగా నారా లోకేష్ రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసి ప్రస్తుతం తండ్రి బాటలో పార్టీలో ప్రభుత్వంలో తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. ఎక్కడైతే ఓడిపోయాడో.. అక్కడి నుంచే నిలవడమే కాదు.. విజయం సాధించి చూపించాడు. ఓటములు విజయానికి బావుటా అని చెప్పినా నారా లోకేష్ రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులున్నాయి. అంతేకాదు తడబడుతూ నిలబడటం నారా లోకేష్ కు రాజకీయాల్లో రాటు దేలేలా చేశాయి.
తాజాగా నారా లోకేష్ ను తెలుగు దేశం పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా నియమిస్తూ ఈ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు నియమిస్తూ నియామక లేఖను విడుదల చేశారు. ఇకపై ఢిల్లీలో తాను కాకుండా తెలుగు దేశం తరుపున జాతీయ రాజకీయాల్లో లోకేష్ చక్రం తిప్పనున్నారు. అంతేకాదు ప్రస్తుతం చంద్రబాబు మంత్రవర్గంలో విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు.
నారా లోకేష్ విషయానికొస్తే.. తండ్రి నారా చంద్ర బాబు నాయుడు, తల్లి భువనేశ్వరిల ఏకైక సంతానం. 23 జనవరి 1983లో జన్మించారు. పుట్టే సమయానికే ..తాత నందమూరి తారక రామారావు ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సీఎం. అంతేకాదు ఆ మహానుభావుడు స్థాపించిన తెలుగు దేశం పార్టీ 9నెలల స్వల్ప కాలంలోనే అధికారంలోకి వచ్చి సంచలనం రేపింది. ఓ రకంగా నారా లోకేష్ గోల్డెన్ స్పూన్ బేబిగా పెరిగారు. ఆ తర్వాత నారా లోకేష్ 11 యేళ్లకే వాళ్ల తండ్రి చంద్రబాబు నాయుడు తాత ఎన్టీార్ స్థాపించిన తెలుగు దేశం పార్టీని హస్తగతం చేసుకొని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఇక మేనమామలు ఎంతో మంది ఉన్నా.. అందులో బాలకృష్ణ ఇంటికి పెద్దల్లుడు అయ్యాడు. ఇలా సినీ, రాజకీయ కుటుంబం. చిన్నప్పటి నుంచే రాజకీయ వాతావరణంలో పెరిగినా లోకేష్ అడుగులు సినిమా వైపు కాకుండా పాలిటిక్స్ వైపు మళ్లాయి.
నారా లోకేష్ పాలిటిక్స్ లో తొలి అడుగులు వేసేటపుడు తెలుగుపై అంతగా పట్టులేకపోవడంతో పలు సందర్భాల్లో నవ్వుల పాలయ్యారు. అంతేకాదు ఆయన చేసిన పనుల వల్ల నవ్వుల పాలైన సందర్భాలున్నాయి. ఇక రాజకీయాల్లో ప్రవేశించిన తర్వాత పార్టీలో యువరక్తాన్ని ప్రోత్సహించారు. అంతేకాదు 2017లో ఎమ్మెల్సీ అయిన తర్వాత ఏప్రిల్ 2న 2017లో పంచాయితీ రాజ్ రూరల్ డెవలప్ మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్స్ మినిష్టర్ గా సమర్ధవంతంగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
ఆ తర్వాత 2019లో జరిగిన ఎన్నికల్లో తొలిసారి మంగళగిరి నుంచి పోటీ చేసి దారుణంగా ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత 2024లో ఓటమి చెందిన చోటే గెలుపొంది తనేంటో నిరూపించుకున్నాడు. పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నపుడు 2023 జనవరి 27న ఈయన చేసిన పాదయాత్ర పార్టీకి ఊపు తీసుకొచ్చింది. అటు తండ్రిని జైలు పాలు కావడంతో పార్టీని ముందుండి నడిపించారు. ఆ తర్వాత 2024లో జరిగిన ఎన్నికల్లో 66.07 శాతం ఓట్లతో 91,413 ఓట్లకు పైగా మెజారిటీ ఫస్ట్ టైమ్ ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. అపుడు లోకేష్ వయసు 39 యేళ్లు. 2024లో ఇది మూడో అతిపెద్ద మెజారిటీ. ప్రస్తుతం తండ్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంత్రివర్గంలో విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. అంతేకాదు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ కు సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో తల్లి భువనేశ్వరికి అండగా నిలుస్తుాడు. నారా లోకేష్ B.Sc చదివారు. ఆ తర్వాత 2008లో స్టాన్ ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో MBA పూర్తి చేశారు. ఇక 2007లో తన మేనమామ నందమూరి బాలకృష్ణ పెద్ద అమ్మాయి నారా బ్రాహ్మణిని పెద్దల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీరిద్దరికి నారా దేవాన్ష్ అనే కుమారుడున్నాడు.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.