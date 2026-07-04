/నారా లోకేశ్‌ ఆరు రోజుల దక్షిణ కొరియా పర్యటన.. పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే!

Nara Lokesh South Korea Tour: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ మరోసారి విదేశీ పర్యటన చేయనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు పెట్టుబడుల కోసం ఆయన విదేశాల్లో పర్యటించనున్నారని ప్రభుత్వ వర్గాలు ప్రకటించాయి. ఈ నెల 5 నుంచి 11వ తేదీ వరకు కొరియా పర్యటనకు లోకేశ్ సిద్ధమయ్యారు. అధికారిక సమావేశాలతో పాటు పెట్టుబడి చర్చలు చేసేందుకు కొరియాలో నారా లోకేశ్ బృందం పర్యటించనుంది. ఈ పర్యటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
భారత్ - దక్షిణ కొరియా మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు బలోపేతం చేసేందుకు ఏపీ విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ కొరియాలో పర్యటించనున్నారు. ఈనెల 5 నుంచి 11వ తేదీ వరకు ఆరు రోజుల పాటు మంత్రి లోకేష్ దక్షిణ కొరియాను సందర్శించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో మంత్రి లోకేష్ కొరియాలో వివిధ మంత్రిత్వశాఖల ప్రతినిధులతో అధికారిక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు. ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని పెంపొందించే లక్ష్యంతో ఈ అధికారిక సమావేశాలను నిర్వహిస్తున్నామని దక్షిణ కొరియా కాన్సులేట్ జనరల్ (చెన్నయ్) చాంగ్ న్యూన్ కిమ్ తెలిపారు. ఇరుదేశాల నడుమ మరింత సహకారం, సంబంధాల బలోపేతం ఈ పర్యటన కీలక అడుగు కాగలదని భావిస్తున్నట్లు కిమ్ తెలిపారు.
షెడ్యూల్ ఇదే..
==> ఈనెల 5వతేదీన దక్షిణ కొరియా రాజధాని సియోల్లో ఇండియా డయాస్పోరా ఆత్మీయ సమావేశానికి హాజరై అక్కడి భారతీయులు, తెలుగువారిని ఉద్దేశించి నారా లోకేశ్ ప్రసంగించనున్నారు. 6వ తేదీన దక్షిణ కొరియా టెక్ స్టార్టప్ సంస్థల ప్రతినిధులతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంతోపాటు వివిధ సంస్థలతో పెట్టుబడి చర్చల్లో ఏపీ బృందం పాల్గొననుంది. అనంతరం హ్యోసంగ్ భారీపరిశ్రమ సంఘం అధ్యక్షుడు టకేషి యొకోటా, సియోల్ సెమికండక్టర్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ టేహ్యుంగ్ లీతో ఏపీ ప్రభుత్ బృందం సమావేశం కానుంది.
==> 7వతేదీన ఎల్జీ కెమ్ గ్లోబల్ గ్లోబల్ స్ట్రాటజీ సెంటర్ ప్రెసిడెంట్, ఎల్జీ ఓవర్ సీస్ కంపెనీస్ హెడ్ యున్ జు కోహ్ ఎల్జీ టవర్స్లో ఏర్పాటుచేసిన విందు సమావేశంలో నారా లోకేశ్ పాల్గొననున్నారు. ఎల్జీ అనుబంధ సంస్థలకు చెందిన ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బృందాలు ఈ సమావేశానికి హాజరుకానున్నాయి.
==> 8వ తేదీన కొరియన్ మెరైన్ అక్విప్ మెంట్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం
==> 9వతేదీన కొరియన్ పొలిటికల్ ఎఫైర్స్ డిప్యూటీ మినిస్టర్ మిస్. యుయి-హే సిసిలియా చుంగ్ తో భేటీ అనంతరం కొరియన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్, ఇన్వెస్టిమెంట్స్ డిప్యూటీ మినిస్టర్ కాంచన్ కాంగ్తో సమావేశం
==> 10వతేదీన వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులతో పెట్టుబడి చర్చలతోపాటు కొరియా ఆటో ఇండస్ట్రీ కోఆపరేషన్ ఏజన్సీ ప్రతినిధులతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి హాజరుకానున్న ఏపీ ప్రభుత్వ బృందం. అదేరోజు రాత్రి సీఐఐ పార్టనర్ షిప్ సమ్మిట్–2026 విజయవంతం చేయాలని కోరుతూ కొరియా కంపెనీల ప్రతినిధులతో రోడ్ షోలో నారా లోకేశ్ పాల్గొననున్నారు.