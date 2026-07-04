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నారా లోకేశ్‌ ఆరు రోజుల దక్షిణ కొరియా పర్యటన.. పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే!

Nara Lokesh 6 Days South Korea Tour: మరోసారి తెలుగుదేశం పార్టీ యువ నాయకులు, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ విదేశీ పర్యటన చేయనున్నారు. దక్షిణ కొరియాలో ఆరు రోజుల పాటు విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. కొరియా పర్యటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 04, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:30 PM IST
నారా లోకేశ్‌ ఆరు రోజుల దక్షిణ కొరియా పర్యటన.. పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే!
Image Credit: Nara LokeshSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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