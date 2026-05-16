/Video Viral: గీత గోవిందం పాటతో మెస్మరైజ్ చేసి అస్సామీ బాలిక.. మంత్రి నారా లోకేష్ ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

Ap minister nara lokesh tweets An Assamese child singing Vachindamma song video viral: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూటమి ప్రభుత్వం పాలనలో తనదైన మార్క్ చూపిస్తుంది. ఒకవైపు ప్రజలకు ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన హమీలను నెరవేరుస్తునే పాలనను గాడిన పెట్టే పని చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్ తరచుగా సోషల్ మీడియాలో ట్విట్ లు చేస్తే చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు. తనకు ఏదైన సాయం కోరిన వారి ట్విట్ లకు వెంటనే రియాక్ట్ అవుతారు. అంతే కాకుండా ఆసక్తికర అంశాలు, మనసుకు హత్తుకున్న వాటిపై తరచుగా ట్విట్ లు చేస్తారు.
An Assamese child singing “Vachindamma” from Geetha Govindam with such joy is the real spirit of #India.
Different languages. Different cultures. One heartbeat.
Moments like these remind us that #music and culture unite our country far more deeply than politics ever can. pic.twitter.com/0DGhF608k3
— Lokesh Nara Official Updates (@Lokesh_Naraa) May 16, 2026
ఈ క్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్ ఎక్స్ వేదికగా ఆసక్తికర ట్విట్ చేశారు. ఇటీవల ఒక అస్సాంకు చెందిన బాలిక నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవర కొండ నటించిన గీత గోవిందం మూవీలోని వచ్చిందమ్మా పాటను అదిరిపోయేలా పడింది. తెలుగు భాషలోని పాటను పాడుతు స్పష్టంగా ఉచ్చరిస్తు, ఎక్కడ తడబడకుండా కూల్ గా ట్యూన్ కు తగ్గట్టుగా మంచి ఎక్స్ ప్రెషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ పాడి అందరిని మెస్మరైజ్ చేసింది.
ఇతర భాషకు చెందిన పాట అయిన నేర్చుకొవాలన్న బాలిక తపన, పాటను పాడిన విధానం చూసి మంత్రి నారా లోకేష్ ఫిదా అయ్యారు. ఈ క్రమంలో తన ఎక్స్ వేదికగా సంగీతం, సంస్కృతి మన దేశాన్ని ఎంతో గాఢంగా ఏకం చేస్తాయని, ఇటువంటి క్షణాలు మనల్ని ఎప్పుడు గుర్తు చేస్తుంటాయని మంత్రి నారాలోకేష్ ఆసక్తి కర ట్విట్ చేశారు. ఈక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్ చేసిన ట్విట్ కు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.