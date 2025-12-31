Narayana: అభివృద్ధి చేసి వైసీపీ వాళ్ల నోళ్లు మూయిస్తాం: మంత్రి నారాయణ

YSRCP vs Ponguru Narayana: తమపై చేస్తున్న విమర్శలకు అభివృద్ధితో సమాధానం చెబుతామని.. అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేని కొంతమంది అవాక్కులు.. చవాక్కులు పేలుతున్నారని ఏపీ పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ మండిపడ్డారు. అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని.. వారి నోళ్లు మూయిస్తామని ప్రకటించారు. రాజధాని అమరావతిని కూడా అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని.. ప్రతిపక్షాల తీరు సరికాదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
నెల్లూరు నగరంలోని మైపాడు గేట్ సెంటర్ వద్ద ఉన్న స్మార్ట్ స్ట్రీట్ బజార్లో గురువారం రాత్రి న్యూ ఇయర్ సంబరాలు నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్న మంత్రి నారాయణ ముగ్గుల పోటీల్లో పాల్గొన్న విజేతలకు మంత్రి నారాయణ బహుమతులు ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిన్నారులతో కలిసి ఆట పాటలతో సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ కీలక ప్రసంగం చేశారు. స్మార్ట్ స్ట్రీట్ నూతన సంవత్సర సంబరాల్లో పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉందని.. ఇక్కడ దుకాణాలు నిర్వహిస్తున్న మహిళలు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారని.. చక్కగా వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారని వివరించారు.
స్మార్ట్ స్ట్రీట్లో 120 మంది మెప్మా మహిళలకు ఒక్కొక్కరికి తమ సొంత నిధి నుంచి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినట్లు మంత్రి నారాయణ గుర్తు చేశారు. వారి వ్యాపార అభివృద్ధికి తన వంతు సహకారం ఎల్లప్పుడూ అందిస్తానని ప్రకటించారు. అయితే కొంతమంది అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక అవాకులు చవాకులు చేసి మాట్లాడుతున్నారని.. ఏ వ్యాపారమైన నిలదొక్కునేందుకు సమయం పడుతుందని నారాయణ పేర్కొన్నారు. ఆ చిన్న విషయం కూడా తెలియని కొందరు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
ఆరోపణలు, విమర్శలు అన్నీ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం తనకు లేదని నారాయణ స్పష్టం చేశారు. స్మార్ట్ స్ట్రీట్ను సక్సెస్ చేసి వారి నోరు మూయిస్తామని ప్రకటించారు. పేద పిల్లల కోసం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ప్రారంభించిన వీఆర్ హై స్కూల్పైన కూడా వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మరో 14 స్కూల్స్ను వీఆర్ హైస్కూల్ తరహాలో వచ్చే విద్యాసంవత్సరానికి సిద్ధం చేస్తామని.. విమర్శకులకు చేతలతో సమాధానం చెబుతామని తెలిపారు.
జూన్ 12 కల్లా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ ,ప్రతీ ఇంటికీ మంచినీటి కుళాయి పనులు పూర్తి చేస్తానని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ఇచ్చిన హామీలతో పాటు ఇవ్వని హామీలు కూడా అమలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం తమదేనని గొప్పలు చెప్పుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ సద్విమర్శలు, సూచనలు ఇస్తే స్వీకరిస్తామని, వారి తీరు మారకుంటే ప్రజలే ఛీత్కరిస్తారని చెప్పారు.