Vasamsetti Subhash fires on  brs kcr and ktr: తెలంగాణలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ గతంలో శెట్టి బలిజలను ఓసీల్లో చేర్చి తీవ్ర అన్యాయం చేశారని ఏపీ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏపీలో బీఆర్ఎస్ ను రానిచ్చేది లేదన్నారు. మొత్తంగా ఏపీ మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలతో మరోసారి రాజకీయాలు హీటెక్కాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 23, 2026, 01:15 PM IST
  • కేసీఆర్ పై మండిపడ్డ ఏపీ మంత్రి..
  • మరోసారి హీటెక్కిన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాలు..

Ap Minister Vasamsetti Subhash fires on Telangana former cm kcr: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాలు సమ్మర్ లో మరింత హీట్ ను పెంచుతున్నాయి. తెలంగాణ రాజకీయాలు మరల సాగునీటి ప్రాజెక్టుల చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తుంది. ఇక ఏపీ విషయానికి వస్తే తిరుమల లడ్డు చుట్టు నేతల మాటలు మాత్రం మరింత హీట్ ను పెంచేవిగా మారాయి. దీనిపై మండలిలో చర్చలు జరపాలని వైసీపీఎమ్మెల్సీలు పట్టుబట్టారు. ఈ క్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్ ఏపీ అసెంబ్లీలో దీని గురించి చర్చిస్తామన్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీ మంత్రి  వాసంశెట్టి సుభాష్ తెలంగాణ మాజీ మంత్రి కేసీఆర్, కేటీఆర్ లపై చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. 

 కోనసీమ జిల్లాలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మంత్రి వాసం శెత్తి సుభాష్ మాట్లాడుతూ బీఆర్ఎస్ పార్టీపై నిప్పులు చెరిగారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏపీలోకి వస్తే శెట్టిబలిజలంతా కలిసి తొక్కిపడేస్తామని మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అదే విధంగా కేసీఆర్ గతంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు శెట్టిబలిజలను ఓసీల్లో చేర్చి తీవ్ర అన్యాయం చేశారని మాట్లాడారు.  అదే విధంగా ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ పై కూడా తీవ్రమైన సెటైరిక్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. వైఎస్ జగన్ మానసిన సమస్యలతో బాధపడుతున్నాడని, ఆయనకు యోగా మెడిటేషన్ అవసరమన్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ మంత్రి వ్యాఖ్యలతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి రాజకీయాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఒకవైపు ఏపీలో జగన్ పుట్టిన రోజు నేపథ్యంలో కేసీఆర్, కేటీఆర్ ఫ్లెక్సీలు ఆయన నివాసంలో కన్పించాయి. మరోవైపు ఇటీవల ఖమ్మం బీఆర్ఎస్ నేతల పర్యటనలో జగన్ వైసీపీ జెండాలు కన్పించాయి.

Read more: CM Revanth reddy: గోదావరి జలాలపై మీ రాజకీయాలా.!. మరోసారి కేసీఆర్ టార్గెట్ గా సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

అదే విధంగా వైసీపీ , బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు తరచుగా రప్పా.. రప్పా.. అంటూ పలు సందర్బాల్లో ఫ్లెక్సీలను కూడా ఏర్పాటు చేశాయి.ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో అసలే జాతిపిత అనే రచ్చ నడుస్తున్న సమయంలో ఏపీ మంత్రి కేసీఆర్, కేటీఆర్ లపై చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా కాకరేపుతున్నాయి. దీనిపై బీఆర్ఎస్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో తెలియాల్సి ఉంది. గతంలో కూడా వాసం శెట్టి కేసీఆర్ పై ఇదే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేసి వార్తల్లో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. 

 

 

