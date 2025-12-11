AP Ministers: ఏపీ మంత్రులకు ర్యాంకులు.. మొదటి స్థానంలో ఆ జిల్లా మినిస్టర్.. మరి చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ ఏ ర్యాంక్సో తెలుసా..?

Andhra Pradesh Ministers Files Clearance Ranks: 2024 జూలై 15వ తేదీ నుంచి 2025 డిసెంబర్ 9వ తేదీ వరకు 16 నెలల 24 రోజుల వ్యవధిలో పైళ్ల పరిష్కారంలో మంత్రుల పనితీరును సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. ఈ మేరకు ఫైల్స్ క్లియరెన్స్కు సంబంధించి మంత్రులకు ర్యాంకులు ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రి డోలా శ్రీబాలవీరాంజనేయస్వామి తొలి స్థానంలో నిలవగా.. రవాణా శాఖ మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి చివరి స్థానంలో నిలిచారు. అలాగే సీఎం చంద్రబాబు ఆరవ స్థానంలో ఉండగా.. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ 11వ స్థానంలో ఉన్నారు.
2024 జులై 15 నుంచి 2025 డిసెంబర్ 9 వరకు పరిష్కరించిన ఫైల్స్, ఒక్కో ఫైల్కు తీసుకున్న సగటు సమయం వివరాలు ఇవే..
1. డోలా శ్రీబాలవీరాంజనేయస్వామి-651 ఫైల్స్-2 రోజుల 41 నిమిషాలు
2. నిమ్మల రామానాయుడు-1546 ఫైల్స్-2 రోజుల 7 గంటలు
3. ఎన్ఎండీ ఫరూఖ్-1512 ఫైల్స్-2 రోజుల 9 గంటల 59 నిమిషాలు
4. బీసీ జనార్థనరెడ్డి-1091 ఫైల్స్-3 రోజుల 21 నిమిషాలు
5. పొంగూరు నారాయణ-2474 ఫైల్స్-3 రోజుల 8 గంటల 12 నిమిషాలు
6. నారా చంద్రబాబు నాయుడు-6,653 ఫైల్స్- 3 రోజుల 8 గంటల 18 నిమిషాలు
7. కందుల దుర్గేష్-316 ఫైల్స్-3 రోజుల 9 గంటల 30 నిమిషాలు
8. సత్యకుమార్ యాదవ్-3061 ఫైల్స్-3 రోజుల 13 గంటల 30 నిమిషాలు
9. నారా లోకేష్-3669 ఫైల్స్-3 రోజుల 14 గంటల 10 నిమిషాలు
10. కొండపల్లి శ్రీనివాస్-269 ఫైల్స్-4 రోజుల 4 గంటల 53 నిమిషాలు
11. పవన్ కళ్యాణ్-2001 ఫైల్స్-4 రోజుల 9 గంటల 43 నిమిషాలు
12. ఎస్ సవిత-651 ఫైల్స్-4 రోజుల 19 గంటల 4 నిమిషాలు
13. అనగాని సత్యప్రసాద్-2269 ఫైల్స్- 4 రోజుల 21 గంటల 10 నిమిషాలు
14. ఆనం రామనాయరణరెడ్డి-803 ఫైల్స్-5 రోజుల 19 గంటల 4 నిమిషాలు
15. అచ్చెన్నాయుడు-2719 ఫైల్స్-5 రోజుల 22 గంటల 41 నిమిషాలు
16. గొట్టిపాటి రవికుమార్-530 ఫైల్స్-6 రోజుల 8 గంటల 4 నిమిషాలు
17. టీజీ భరత్-548 ఫైల్స్-7 రోజుల 3 గంటల 39 నిమిషాలు
18. వాసంశెట్టి సుభాష్-711 ఫైల్స్-7 రోజుల 5 గంటల 11 నిమిషాలు
19. గుమ్మిడి సంధ్యారాణి-545 ఫైల్స్-8 రోజుల 8 గంటల 20 నిమిషాలు
20. వంగలపూడి అనిత-2701 ఫైల్స్-8 రోజుల 13 గంటల 54 నిమిషాలు
21. కొలుసు పార్థసారిథి-321 ఫైల్స్-8 రోజుల 18 గంటల 32 నిమిషాలు
22. నాదెండ్ల మనోహర్-325 ఫైల్స్-9 రోజుల 3 గంటల 40 నిమిషాలు
23. పయ్యావుల కేశవ్-1586 ఫైల్స్-11 రోజుల 3 గంటల 36 నిమిషాలు
24. కొల్లు రవీంద్ర 912 ఫైల్స్-15 రోజుల 5 గంటల 23 నిమిషాలు
25. మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి-669 ఫైల్స్-15 రోజుల 19 గంటల 53 నిమిషాలు
Also Read: Ap Govt: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. విద్యుత్ ఛార్జీలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన
Also Read: Year Ender 2025: జగన్ జీవితంలో 2025 ఓ కీలక పాఠం.. ఆయనకి కలిసి వచ్చిన విషయాలేంటి? మైనస్గా మిగిలిన పాయింట్స్ ఏంటి..?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook