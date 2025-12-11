English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Ministers: ఏపీ మంత్రులకు ర్యాంకులు.. మొదటి స్థానంలో ఆ జిల్లా మినిస్టర్.. మరి చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ ఏ ర్యాంక్సో తెలుసా..?

AP Ministers: ఏపీ మంత్రులకు ర్యాంకులు.. మొదటి స్థానంలో ఆ జిల్లా మినిస్టర్.. మరి చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ ఏ ర్యాంక్సో తెలుసా..?

AP Ministers Files Clearance: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మంత్రుల పనితీరుపై సమీక్ష నిర్వహించారు. కొందరు మంత్రులు, కార్యదర్శులు, విభాగాధిపతులు ఆన్‌లైన్‌లో ఫైళ్లను ఎక్కడి నుంచైనా పరిష్కరించే సౌకర్యం ఉన్నప్పటికీ.. ఇంకా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటున్నారని సీఎం అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇకపై వారానికి మించి ఫైల్స్ క్లియర్స్‌పై సమయం తీసుకున్నవారు.. తప్పనిసరిగా వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని చంద్రబాబు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 11, 2025, 01:43 PM IST

Trending Photos

Vivo P4Xపై ఊహించని ఆఫర్‌.. రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మీ సొంతం!
5
Realme P4X 5G
Vivo P4Xపై ఊహించని ఆఫర్‌.. రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మీ సొంతం!
8th Pay Commission Update: కొత్త పే కమిషన్‌ అమలు తేదీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. లోక్‌సభలో కేంద్ర మంత్రి రియాక్షన్ ఇదే..!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission Update: కొత్త పే కమిషన్‌ అమలు తేదీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. లోక్‌సభలో కేంద్ర మంత్రి రియాక్షన్ ఇదే..!
Gutu Gochar 2026: కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే.. 2026లో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే..
7
horoscope
Gutu Gochar 2026: కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే.. 2026లో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే..
Samantha : నాడు రెండు పూటల తిండి తినలేని దుస్థితి.. నేడు ఒక వర్గానికి స్పూర్తి.. సమంత Inspiring జర్నీ..!!
7
Samantha Ruth Prabhu
Samantha : నాడు రెండు పూటల తిండి తినలేని దుస్థితి.. నేడు ఒక వర్గానికి స్పూర్తి.. సమంత Inspiring జర్నీ..!!
AP Ministers: ఏపీ మంత్రులకు ర్యాంకులు.. మొదటి స్థానంలో ఆ జిల్లా మినిస్టర్.. మరి చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ ఏ ర్యాంక్సో తెలుసా..?

Andhra Pradesh Ministers Files Clearance Ranks: 2024 జూలై 15వ తేదీ నుంచి 2025 డిసెంబర్ 9వ తేదీ వరకు 16 నెలల 24 రోజుల వ్యవధిలో పైళ్ల పరిష్కారంలో మంత్రుల పనితీరును సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. ఈ మేరకు ఫైల్స్ క్లియరెన్స్‌కు సంబంధించి మంత్రులకు ర్యాంకులు ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రి డోలా శ్రీబాలవీరాంజనేయస్వామి తొలి స్థానంలో నిలవగా.. రవాణా శాఖ మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి చివరి స్థానంలో నిలిచారు. అలాగే సీఎం చంద్రబాబు ఆరవ స్థానంలో ఉండగా.. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ 11వ స్థానంలో ఉన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

2024 జులై 15 నుంచి 2025 డిసెంబర్ 9 వరకు పరిష్కరించిన ఫైల్స్, ఒక్కో ఫైల్‌కు తీసుకున్న సగటు సమయం వివరాలు ఇవే.. 
1. డోలా శ్రీబాలవీరాంజనేయస్వామి-651 ఫైల్స్-2 రోజుల 41 నిమిషాలు
2. నిమ్మల రామానాయుడు-1546 ఫైల్స్-2 రోజుల 7 గంటలు
3. ఎన్‌ఎండీ ఫరూఖ్-1512 ఫైల్స్-2 రోజుల 9 గంటల 59 నిమిషాలు
4. బీసీ జనార్థనరెడ్డి-1091 ఫైల్స్-3 రోజుల 21 నిమిషాలు
5. పొంగూరు నారాయణ-2474 ఫైల్స్-3 రోజుల 8 గంటల 12 నిమిషాలు
6. నారా చంద్రబాబు నాయుడు-6,653 ఫైల్స్- 3 రోజుల 8 గంటల 18 నిమిషాలు
7. కందుల దుర్గేష్-316 ఫైల్స్-3 రోజుల 9 గంటల 30 నిమిషాలు
8. సత్యకుమార్ యాదవ్-3061 ఫైల్స్-3 రోజుల 13 గంటల 30 నిమిషాలు
9. నారా లోకేష్-3669 ఫైల్స్-3 రోజుల 14 గంటల 10 నిమిషాలు
10. కొండపల్లి శ్రీనివాస్-269 ఫైల్స్-4 రోజుల 4 గంటల 53 నిమిషాలు
11.  పవన్ కళ్యాణ్-2001 ఫైల్స్-4 రోజుల 9 గంటల 43 నిమిషాలు
12.  ఎస్ సవిత-651 ఫైల్స్-4 రోజుల 19 గంటల 4 నిమిషాలు
13.  అనగాని సత్యప్రసాద్-2269 ఫైల్స్- 4 రోజుల 21 గంటల 10 నిమిషాలు
14.  ఆనం రామనాయరణరెడ్డి-803 ఫైల్స్-5 రోజుల 19 గంటల 4 నిమిషాలు
15. అచ్చెన్నాయుడు-2719 ఫైల్స్-5 రోజుల 22 గంటల 41 నిమిషాలు
16. గొట్టిపాటి రవికుమార్-530 ఫైల్స్-6 రోజుల 8 గంటల 4 నిమిషాలు
17. టీజీ భరత్-548 ఫైల్స్-7 రోజుల 3 గంటల 39 నిమిషాలు
18. వాసంశెట్టి సుభాష్-711 ఫైల్స్-7 రోజుల 5 గంటల 11 నిమిషాలు
19. గుమ్మిడి సంధ్యారాణి-545 ఫైల్స్-8 రోజుల 8 గంటల 20 నిమిషాలు
20. వంగలపూడి అనిత-2701 ఫైల్స్-8 రోజుల 13 గంటల 54 నిమిషాలు
21. కొలుసు పార్థసారిథి-321 ఫైల్స్-8 రోజుల 18 గంటల 32 నిమిషాలు
22. నాదెండ్ల మనోహర్-325 ఫైల్స్-9 రోజుల 3 గంటల 40 నిమిషాలు
23.  పయ్యావుల కేశవ్-1586 ఫైల్స్-11 రోజుల 3 గంటల 36 నిమిషాలు
24.  కొల్లు రవీంద్ర 912 ఫైల్స్-15 రోజుల 5 గంటల 23 నిమిషాలు
25.  మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి-669 ఫైల్స్-15 రోజుల 19 గంటల 53 నిమిషాలు

Also Read: Ap Govt: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. విద్యుత్ ఛార్జీలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన

Also Read: Year Ender 2025: జగన్ జీవితంలో 2025 ఓ కీలక పాఠం.. ఆయనకి కలిసి వచ్చిన విషయాలేంటి? మైనస్‎గా మిగిలిన పాయింట్స్ ఏంటి..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP Ministers Files ClearanceAP MinistersCM ChandrababuDeputy CM Pawan KalyanAp cm chandrababu

Trending News