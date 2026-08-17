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AP MLC Governor Quota: ఏపీలో గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలు ఖరారు.. సీనియర్ నేతతో పాటు సాధారణ మహిళకు అవకాశం!

AP MLC Governor Quota Candidates: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉత్కంఠ రేపిన గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీల ఎంపిక ప్రక్రియ ఒక కొలిక్కి వచ్చింది. వైఎస్సార్‌సీపీకి చెందిన పండుల రవీంద్రబాబు, జకియా ఖానం పదవీ విరమణ చేయడంతో ఖాళీ అయిన ఆ రెండు స్థానాలను కూటమి ప్రభుత్వం భర్తీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ సీనియర్ నేత వర్ల రామయ్యతో పాటు అనంతపురంకు చెందిన సాధారణ మహిళకు ఈ అవకాశం దక్కింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 17, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:09 AM IST
AP MLC Governor Quota: ఏపీలో గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలు ఖరారు.. సీనియర్ నేతతో పాటు సాధారణ మహిళకు అవకాశం!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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AP MLC Governor Quota: ఏపీలో గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలు ఖరారు.. సీనియర్ నేతతో పాటు సాధారణ మహిళకు అవకాశం!
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