/AP MLC Governor Quota: ఏపీలో గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలు ఖరారు.. సీనియర్ నేతతో పాటు సాధారణ మహిళకు అవకాశం!

AP MLC Governor Quota Candidates: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతో ఆసక్తికరంగా మారిన గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీల ఎంపిక ఒక కొలిక్కి వచ్చింది. వైసీపీ నుంచి గతంలో ప్రాతినిధ్యం వహించిన పండుల రవీంద్రబాబు, జకియా ఖానంల పదవీ కాలం ముగియడంతో ఖాళీ అయిన రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను కూటమి ప్రభుత్వం భర్తీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సీనియర్ నాయకులతో పాటు సామాజిక సమీకరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇద్దరి పేర్లను ఖరారు చేశారు.
వర్ల రామయ్యకు దక్కిన అవకాశం
టీడీపీ పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడిగా, ఆర్టీసీ మాజీ ఛైర్మన్గా సుదీర్ఘకాలం పార్టీకి సేవలందించిన సీనియర్ నేత వర్ల రామయ్య ఎట్టకేలకు చట్టసభల్లో అడుగుపెట్టే అవకాశం దక్కించుకున్నారు. గడచిన కాలంలో రాజ్యసభ రేసులో పలుమార్లు ఆయన పేరు పరిశీలనలోకి వచ్చినప్పటికీ చివరి నిమిషంలో అవకాశాలు చేజారాయి. తాజాగా ఆయనకు గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీ పదవి ఖరారు కాగా, భవిష్యత్తులో శాసనమండలి ఛైర్మన్ పదవి కూడా దక్కే అవకాశం ఉందనే చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది.
సాధారణ మహిళకు ఛాన్స్
ఈ ఇద్దరు అభ్యర్థుల ఎంపికలో ప్రభుత్వం అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించింది. కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన సీనియర్ ఎస్సీ నేత వర్ల రామయ్యకు ఒక స్థానం కేటాయించారు. అనూహ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతానికి చెందిన బీసీ వర్గ మహిళ, అనంతపురం లోక్సభ నియోజకవర్గ అంగన్వాడీ సంఘం అధ్యక్షురాలు దళవాయి రమాదేవి పేరును ఖరారు చేసి సంచలనం సృష్టించారు.
ఎన్నికల సమయంలో టికెట్లు దక్కని పలువురు సీనియర్లు ఎమ్మెల్సీ పదవుల కోసం ఆశపడినప్పటికీ, ప్రభుత్వం మాత్రం ఒక సీనియర్ నేతతో పాటు క్రిందిస్థాయి నుంచి కష్టపడిన ఒక సాధారణ మహిళకు ప్రాధాన్యత కల్పించింది. ఎస్సీ, బీసీ వర్గాలకు సముచిత స్థానం కల్పించిన ఈ ఇద్దరి పేర్లను ప్రభుత్వం త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.
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