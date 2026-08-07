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నేడే వారి ఖాతాల్లో రూ.25,000 జమ! అర్హులు ఎవరంటే?

నేటి నుంచి చేనేత కార్మికులకు ప్రభుత్వం రూ. 25,000 అందించనుంది. వయస్సు, మగ్గం సంఖ్యతో సంబంధం లేకుండా ప్రస్తుతం నేత వృత్తిలో ఉన్న కార్మికులందరికీ ఈ సాయం అందుతుంది. అయితే, ఈ నేతన్న పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందడానికి ఉండాల్సిన అర్హతలు, పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 07, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:18 AM IST
నేడే వారి ఖాతాల్లో రూ.25,000 జమ! అర్హులు ఎవరంటే?
Image Credit: Netanna Sevalo Eligibility:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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నేడే వారి ఖాతాల్లో రూ.25,000 జమ! అర్హులు ఎవరంటే?
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