/నేడే వారి ఖాతాల్లో రూ.25,000 జమ! అర్హులు ఎవరంటే?

Netanna Sevalo Eligibility: జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేడు నూతన పథకాన్ని అమలు చేయనుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఉన్న నేతన్నల ఖాతాల్లో రూ. 25,000 జమ చేయనున్నారు. బాపట్ల జిల్లా చీరాలలో జరిగే కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. దీని ద్వారా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) పద్ధతిలో నేత కార్మికుల ఖాతాల్లో నగదు జమ అవుతుంది. ఈ పథకం కింద అర్హులైన చేనేత కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తూ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 71,536 మందికి సుమారు రూ. 179 కోట్లను ప్రభుత్వం విడుదల చేయనుంది. కార్మికుల వయస్సు లేదా మగ్గాల సంఖ్యతో సంబంధం లేకుండా, ప్రస్తుతం నేత వృత్తిలో ఉన్న వారందరికీ సాయం అందించాలని ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.
ఒక కుటుంబానికి ఏడాదికి ఒకసారి మాత్రమే ఈ లబ్ధి వర్తిస్తుంది. కుటుంబంలో మగ్గం వాడుతున్న వ్యక్తి ఎవరైనా సరే, ఆ కుటుంబ పెద్దకు సాయం అందుతుంది. గ్రామ సచివాలయ అధికారులు అర్హులను ఇప్పటికే ఎంపిక చేశారు. దీనిపై ఇటీవల సోమవారం రాష్ట్ర సచివాలయంలో జౌళి శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రి సవిత పాల్గొన్నారు. చేనేత కార్మికులకు గౌరవప్రదమైన జీవనం అందించడమే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యం అని ఆమె పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, 50 ఏళ్లు నిండిన నేతన్నలకు ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్లు కూడా అందజేస్తున్నామని ఆమె తెలిపారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అర్హులైన ప్రతి నేతకు ఈ పథకం వర్తించేలా, ఆగస్టు 5వ తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టారు. ఆగస్టు 7వ తేదీ, అనగా నేటి నుంచి అర్హులైన నేతన్నల ఖాతాల్లో రూ. 25,000 జమ చేయడం ప్రారంభించనున్నారు. ఈ పథకాన్ని జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా అధికారికంగా ప్రారంభించి, నేరుగా డీబీటీ ద్వారా నగదును పంపిణీ చేస్తున్నారు.
నేతన్న పథకానికి ఎవరు అర్హులు?
ఈ పథకానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన చేనేత కుటుంబాలు, మగ్గం కలిగిన కుటుంబాలు అర్హులు. వీరికి రేషన్ కార్డు ఉండాలి. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ఇతర అర్హత ప్రమాణాలు కూడా కలిగి ఉండాలి. ఈ పథకం పొందడానికి ఆధార్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్, చేనేత కార్మికుల గుర్తింపు కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా తప్పనిసరి.
ఆగస్టు 5వ తేదీ సాయంత్రం వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ జరిగింది. దరఖాస్తుదారులు తమ వివరాలను పూర్తి చేసి సమీప గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయాల్లో సమర్పించారు. అర్హుల జాబితాను కూడా సచివాలయాల్లో ప్రదర్శించారు. ఎంపికైన లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నేడు నగదు జమ చేయనున్నారు.
చీరాలలో జాతీయ చేనేత దినోత్సవం..
నేడు, ఆగస్టు 7వ తేదీన చీరాలలో జాతీయ చేనేత దినోత్సవ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై, నేతన్న పథకానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ర్యాలీలు, చేనేత వస్త్రాల ప్రదర్శనలు, ప్లకార్డుల ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉన్నతాధికారులు కూడా పాల్గొననున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook