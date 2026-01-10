AP New Districts: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కొత్త జిల్లాల స్వరూప స్వభావాలు ఇవే.. బాబు స్కెచ్ వర్కౌట్ అయినట్టేనా..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AP New Districts: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొత్త జిల్లాల సరిహద్దుల మార్పులు ఇప్పటికే అమలులోకి వచ్చాయి. రెండు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుతో ఏపీలో మొత్తం జిల్లాల సంఖ్య 26 నుంచి 28కి పెరిగింది. అన్నమయ్య జిల్లా హెడ్ క్వాటర్‌ను మార్చారు. అయితే ఈ కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు, మార్పులు చేర్పులు ఎవరికి లాభం ఎవరికి నష్టం అన్న చర్చ జరుగుతోంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 10, 2026, 06:50 AM IST

Chandrababu New Districts : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిపాలనలో చారిత్రక మార్పులకు కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. కొత్త సంవత్సరంలో రెండు కొత్త జిల్లాలు ఉనికిలోకి తెస్తూ ప్రభుత్వం కీలక ముందడుగు వేసింది. బుధవారం నుంచి కొత్త జిల్లాల సరిహద్దుల మార్పులు అమలులోకి వచ్చాయి. మార్కాపురం, పోలవరం ఏర్పాటుతో ఏపీలో మొత్తం జిల్లాల సంఖ్య 26 నుంచి 28కి పెరిగింది. ప్రజలకు పాలనను మరింత చేరువ చేయాలనే లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసింది. దశాబ్దాలుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రాంతీయ డిమాండ్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని మార్కాపురం, పోలవరం జిల్లాల ఏర్పాటుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రకాశం జిల్లాలోని పశ్చిమ ప్రాంత ప్రజల చిరకాల స్వప్నం మార్కాపురం జిల్లా. ఈ ప్రాంతంలోని వారికి కలెక్టరేట్ భౌగోళికంగా చాలా దూరం. దాంతో కలెక్టరేట్‌కు వెళ్లాలంటే ఇక్కడి ప్రజలకు పెను భారంగా ఉండేది. ఇన్నేళ్లకు ఇక్కడి ప్రజల చిరకాల స్వప్నం తీరింది. మార్కాపురం, కనిగిరి రెవెన్యూ డివిజన్లు ఈ జిల్లాలో ఉంటాయి. యర్రగొండపాలెం, మార్కాపురం, కనిగిరి, గిద్దలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఈ జిల్లా ఏర్పాటైంది.

పోలవరం ముంపు మండలాల ప్రజలకు పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం గతంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు పోలవరం జిల్లాలను ప్రభుత్వం ఉనికిలోకి తెచ్చింది. రంపచోడవరం కేంద్రంగా ఈ జిల్లాను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ జిల్లా పరిధిలో రంపచోడవరం, చింతూరు రెవెన్యూ డివిజన్లు ఉంటాయి. ఇక అన్నమయ్య జిల్లా పేరును అలాగే ఉంచి.. మదనపల్లెను జిల్లా కేంద్రంగా మార్చారు. రాజంపేట కేంద్రంగా జిల్లా కోసం ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు కొనసాగాయి. రాయచోటినే కొనసాగించాలంటూ అక్కడ కూడా ఆందోళనలు జరుగాయి. ఈ క్రమంలో రాయచోటి కాకుండా మదనపల్లి కేంద్రంగా అన్నమయ్య జిల్లా ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో కొత్తగా 5 రెవెన్యూ డివిజన్లు ఏర్పాటయ్యాయి. అలానే పలు రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాలు సరిహద్దులు మార్పులు చేశారు. నందిగామ మండలాన్ని పలాస రెవెన్యూ డివిజన్‌ నుంచి టెక్కలికి.. సామర్లకోట మండలాన్ని కాకినాడ డివిజన్‌ నుంచి పెద్దపురానికి మార్పు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. పాడేరు కేంద్రంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా రీస్ట్రక్చర్‌ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పెనుగొండను వాసవీ పెనుగొండగా మారుస్తూ తుది నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు. కోనసీమ జిల్లాలో మండలాలను మార్చుతూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.

బుధవారం నుంచి రెవెన్యూ డివిజన్ల మార్పులు, చేర్పులు అమల్లోకి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం 77 రెవెన్యూ డివిజన్‌లు ఉండగా.. కొత్తగా 5 రెవెన్యూ డివిజన్‌లు జత అయ్యాయి. అడ్డరోడ్డు జంక్షన్, పీలేరు, బనగానపల్లి, మడకశిర, అద్దంకిలు కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్‌లుగా ఏర్పాటు చేశారు. దాంతో మొత్తం 82 రెవెన్యూ డివిజన్‌లు అయ్యాయి. 679 ఉన్న మండలాలను 681 మండలాలు చేశారు. ఆదోని 1, ఆదోని 2 రెండు కొత్త మండలాలుగా మారాయి.ప్రజలకు పరిపాలనను చేరువ చేయడమే లక్ష్యంగా కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు చేశామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. దాని వల్ల విస్తీర్ణంలో జిల్లా పరిధి తగ్గడమే కాకుండా కలెక్టరేట్, ఎస్పీ కార్యాలయాలు, ఇతర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ప్రతిపాదిత జిల్లా ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. వ్యయ ప్రయాసలు కూర్చి సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. రాష్ట్రంలోని గిరిజన, మారుమూల ప్రాంతాలకు సైతం ప్రభుత్వ సేవలు అందుతాయి. చిన్న జిల్లాలు కావడం వల్ల ఆయా ప్రాంతాల ప్రత్యేక అవసరాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి కేంద్రీకరించడం సులభమవుతుంది. ఉదాహరణకు, మదనపల్లెలో ఉద్యానవన పంటలు, పోలవరంలో గిరిజన సంక్షేమం లాంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది. పరిపాలనా పర్యవేక్షణ మెరుగుపడడం వల్ల సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలు మరింత సమర్థవంతంగా జరుగుతుంది. మార్కాపురం, మదనపల్లె వంటి ప్రాంతాల ప్రజలు చాలా కాలంగా చేస్తున్న జిల్లా డిమాండ్లు నెరవేరడం వల్ల స్థానిక ప్రజల ఆకాంక్షలు, ప్రాంతీయ గుర్తింపునకు ప్రాధాన్యం లభించినట్లు అవుతుంది.

కొత్త జిల్లా కేంద్రాల అభివృద్ధికి నిధులు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ​కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు వలన కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కొత్త జిల్లా కేంద్రాలకు అవసరమైన కలెక్టరేట్‌లు, ఎస్పీ కార్యాలయాలు, కోర్టులు, ఇతర కార్యాలయాల నిర్మాణానికి, సిబ్బంది నియామకానికి రాష్ట్ర ఖజానాపై భారీగా ఆర్థిక భారం పడే అవకాశం ఉంది. కొన్ని మండలాలను కొత్త జిల్లాల్లో కలపడంపై లేదా జిల్లా కేంద్రం ఎంపికపై స్థానిక ప్రజలు, రాజకీయ వర్గాల నుంచి అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యే అవకాశం ఉంది. తరచుగా జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ వల్ల ఆరోగ్య, పేదరికం, నేరాల వంటి దీర్ఘకాలిక గణాంకాలను పోల్చి చూడటం కష్టమవుతుందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. మొత్తమ్మీద కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది.

