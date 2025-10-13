English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఏపీ
  • NFBS: ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌ పేరుతో భారీ మోసం.. రూ.20,000 వస్తాయంటూ దళారుల నయా దందా..

NFBS: ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌ పేరుతో భారీ మోసం.. రూ.20,000 వస్తాయంటూ దళారుల నయా దందా..

AP NFBS Cheating: దళారులు కొత్త పుంత తొక్కుతున్నారు రూ.20000 వస్తాయని నమ్మిస్తూ ఏకంగా వితంతువులనే మోసం చేస్తున్నారు. వితంతువుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో లేని పథకం ఉన్నట్లుగా నమ్మించి ఈ నయా దందాకు తెరతీస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 13, 2025, 02:26 PM IST

AP NFBS Cheating: ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌ పేరిట భారీ మోసం చేస్తున్నారు దళారులు. ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన దళారులు నేషనల్ ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ స్కీమ్ మన రాష్ట్రంలో అందుబాటులో లేకున్నా ఉందని నమ్మించి వితంతువుల నుంచి రూ.2000 ఇస్తే.. రూ. 20,000 లాభం పొందుతారని నమ్మిస్తున్నారు. అంతేకాదు వారి నుంచి దరఖాస్తుల ఫారం దాని కొనుగోలు, అప్లికేషన్ పూరించడం వాటికి డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. అయితే రాష్ట్రంలో ఈ పథకం అమలు ప్రస్తుతం లేదు. తెలియని అమాయకపు వితంతువులు వీరి మాటలకు మోసపోయి డబ్బు చెల్లిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటికే ప్రస్తుతం ఈ ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌ పథకం రాష్ట్రంలో అమలు లేదు అని తహసీల్దార్ గ్రామ సచివాలయాలలో పర్యవేక్షకులు కూడా తేల్చి చెప్పేశారు. వితంతువులు ఇలాంటి దళారులు మోసగాళ్లు మాటలు విని మోసపోవద్దని సూచిస్తున్నారు.

 అయితే ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌ పథకం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సోషల్ మీడియా వేదికగా ఉందనే ప్రచారం భారీగానే జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో అందరూ నమ్మి మోసపోతున్నారు. రోజుకు వందల సంఖ్యలో దరఖాస్తులు కూడా రావటంతో వారిని చూసి మరికొంతమంది కూడా అప్లికేషన్ పెడుతున్నారు. అసలు పథకమే లేకుంటే ఈ కాగితాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి అప్లికేషన్‌ తీసుకువస్తున్నారు. ఫారమ్‌ అప్లై చేయాలని అధికారుల్లో వచ్చేసింది. ప్రధానంగా పల్నాడు జిల్లాల్లో కొందరు తహసీల్దారులు ఈ పథకమే లేదంటూ ప్రకటనలు కూడా విడుదల చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

 అయితే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఫోటోతో ఉన్న దరఖాస్తు ఫారంలో ఫోటో అటెస్ట్‌ ఉంటుంది. ఇంటర్నెట్ సెంటర్లలో రూ.50 రూ. 100 విక్రయిస్తున్నారు. ఆ ఫోటో చూసి వారు మోసపోయి నిజంగానే పథకానికి దరఖాస్తు చేస్తున్నారు. కొందరు ఈ పని చేయగా మరి కొందరు వారిని అనుసరిస్తున్నారు గతంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భర్త చనిపోయిన మహిళల ప్రయోజనం కోసం ఈ ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌ ప్రారంభించింది కానీ, అది మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. ఈ పథకం లేదని చాలామందికి తెలియక మళ్ళీ దరఖాస్తు చేస్తున్నారు. దళారులు వితంతువులను మోసం చేసి వారి వద్ద నుంచి రూ.2000 చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు.

ఇది మాత్రమే కాదు ఇతర సంతకాలు వగైరాకు కూడా అదనంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తారని వితంతువులు వాపోతున్నారు. అయితే నేషనల్ ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ స్కీమ్‌ అనేది రూ.20,000 అందించే ఒక పథకం గతంలో ఉండేది. అది అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ పథకం రాష్ట్రంలో అందుబాటులో లేదు. కానీ వితంతువుల నుంచి రూ.2000 వసూలు చేస్తున్నారు. సంబంధిత కార్యాలయాన్ని సంప్రదించి మాత్రమే ఏ పథకం గురించి అయినా వివరాలు తెలుసుకోవాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.

 ఎన్ఎఫ్‌బీఎస్‌ పథకం అంటే రూ.20000 ఆర్థిక సాయం అందించే ఒక పథకం. ఈ పథకంలో వితంతువులు లబ్ధి పొందుతారు. కుటుంబం దరిద్ర రేఖకు దిగువుగా ఉన్న వాళ్ళు అర్హులు. ప్రాథమిక జీవనోపాధిని కల్పించే వ్యక్తి మరణిస్తే ఈ పథకానికి అర్హత సాధిస్తారు. వారి వయస్సు 18 నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్య మాత్రమే ఉండాలి. అయితే దీనికి ఎవరికీ ఎలాంటి రుసుము కూడా చేయాల్సిన చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
 

